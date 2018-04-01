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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Erhan Bener’i anacağız

1 Nisan 2018

ARAMIZDAN ayrılışının 10. ve doğumunun 90. yılında Türk edebiyatının ustalarından Erhan Bener’i “Yalnızların Oyuncusu Erhan Bener” başlıklı bir etkinlikle anacağız.

Anma toplantısı 3 Nisan 2018’de 11.00–17.30 arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmasını ben yapacağım.

Az bilinen yönleriyle Erhan Bener’in yaşamının ele alınacağı sabah oturumunda kimler konuşacak:

Nejat  Gülen

- 12 Eylül sonrasında yurtdışında tanıştığı, roman ve öykülerinin ‘Doçent Arif’i ve ÖDP’den yoldaşı Masis Kürkçügil.

Erhan Bener’in edebiyatının çeşitli yönlerinin ve katmanlarının ele alınacağı öğleden sonraki oturumlarda konuşacaklar:

Erhan Bener’in mesai arkadaşı yazar Ayla Kutlu

Turhan Günay

Feridun Andaç

Asuman Kafaoğlu Büke

Ömer Türkeş

Birsen Karaca

Handan İnci

Seval Şahin

- Açılışta kapanışta ve oturumlar arasında Erhan Bener’in çeşitli eserlerinden tiyatro sanatçısı Serdar Sönmemiş seslendirmeler yapacak.

***

ÜNLÜ, değerli edebiyatçılarımızı bu tür toplantılarla anmak, hem onların yeniden okunmasını sağlar hem de onu daha derinden tanımamızı mümkün kılar.

Açılışta okunacak metin, bir yazarın okunmak, var olmak yok olmak konusunda düşüncelerini   iletiyor.

Bener birçok ödül kazandı.

Eserleri şu türler altında sıralanabilir:

- Romanlar

- Öyküler

- Oyunlar

- Anı–Öyküler

- Şiirler

- Çocuk kitapları

- Denemeler

- Ekonomi ve maliye alanında yazdığı kitaplar

- Çeviriler

- Yabancı dile çevrilen eserleri

- Romanlarında yer alan öyküler

- Kitaplarına girmeyen ürünler

- Gezi notları

Sinema filmi ve televizyon dizisi olan, uyarlanan eserleri:

- ‘Yalnızlar’ın senaryosunu yazdı, Tuncer Baytok çekti, TRT’de yayınlandı.

- ‘Ölü Bir Deniz’, Atıf Yılmaz tarafından sinemaya uyarlandı.

- ‘Böcek’, Ümit Elçi tarafından sinemaya uyarlandı. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde birincilik, Adana Altın Koza Film Festivali’nde ikincilik kazandı.

- Aşk-ı Muhabbet Sevda Öyküsü ‘Öykülerde Yaşayanlar’ Bahattin Özcan tarafından sinemaya uyarlandı.

***

ERHAN BENER etkinliğinde buluşmak üzere.

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