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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Erdal Erzincan’ı dinlemek

24 Kasım 2019

HALK müziğini ustalardan dinlediğinizde geleneksel anlayışa bir virtüözün neler kattığını fark edersiniz. Öyle çalışmalar, iyi icralar o müziğin zevkimizdeki ve hayatımızdaki yerini bize hatırlatır.

Erdal Erzincan, bu adlardan biri. Onun hemen hemen bütün CD’lerini dinledim.

Yeni CD’sinin de adı “Şelpe” (1)

Erdal Erzincan’ı dinlemek

Şelpenin ne olduğunu birkaç satırla tanıtmalıyım.

Muzaffer Özdemir’in “Bağlamadan Ta’ya Şelpe” kitabını meraklısı okusun.

Erol Parlak’ın “Bağlamada Şelpe Tekniği”nden bir alıntı:

“Elin bütün tellere yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı vurulması gibi 2 fonksiyonu vardır.

Başparmak hariç diğer 4 parmakla bütün tellere vurulması.

Diğeri yine başparmak hariç serçe, yüzük, orta ve işaretparmaklarıyla sırayla bütün tellere taramalı olarak hızla vurmaktır.”

Kısa tanım ve bilgiden sonra, kuramın uygulamadaki ustalığını gösteriyor bize sanatçı.

Parçaları yazmalıyım ki daha bilerek dinleyin:

1- Açış

Müzik kurgusu: Erdal Erzincan

2- Hançer Barı

Yöre: Erzurum

Kaynak kişi: Cazim Demir-Ağa Dede Keskin

Kaynak icra: Davul-zurna

3- İlâhi Dostun Bağına

Tema: Ali Ekber Çiçek

İşleyen: Erdal Erzincan

4- Seher Yeli

Tema: Geleneksel

Müzik kurgusu: Erdal Erzincan

5- Temkeş

Müzik Erdal Erzincan

6- Azeri Oyun Havası

Müzik: Geleneksel

İşleyen: Erdal Erzincan

7- Evvel Bahar

Müzik: Erdal Erzincan

8- Sinsin

Yöre: Kayseri

Kaynak kişi: Adnan Türköz

Derleyen: Muzaffer Sarısözen

İşleyen: Erdal Erzincan

9- Giriftar

Müzik: Erdal Erzincan

10- Çeke Çeke

Tema: Geleneksel

İşleyen: Erdal Erzincan

Zevkle dinleyeceğiniz bir solo albüm.

CD’nin kapak fotoğrafı birçok şeyi anlatıyor.

KEREM GÖRSEV’İN BESTELERİ

CAZ müziğini sevenler, Kerem Görsev’i dinlemişlerdir. Her yeni CD’sini ben de CD çalarıma koyarım.

Yeni CD’si:

Kerem Görsev (2)

Perfect Balance

Ernie Watts

Kağan Yıldız

Ferit Odman

Odman’ın albüm kitapçığındaki yazısı hem topluluğu hem de onun yazarlık serüvenini kaleme getiriyor:

“1997 yılında TV’de ‘Kerem Görsev ile Caz’ programını izleyen 15 yaşında genç bir davulcu hayal edin, sorulan sorulara doğru cevaplar vererek CD kazanmaya çalışıyor ve hayatta en büyük hayali iyi bir müzisyen olup kendinden daha iyi müzisyenlerle çalışmak.

İşte o davulcu bugün Kerem Görsev’in 19’uncu albümünün davullarını çalıp, prodüktörlüğüne yardım ederken bir yandan da albüm yazısını yazıyor.

13 senedir süren beraberliğimizde Türkiye’de çalmadığımız konser salonu kalmamıştır. Bu anılara bir de caz efsanesini ekleyince ‘mükemmel denge’yi yakalıyorsunuz. İşte o zaman da ortaya şu an elinizde tuttuğunuz ‘Perfect Balance’ çıkıyor.

Bahsettiğim efsane ise tabii ki Ernie Watts.

Şu ana kadar ‘Therapy’, ‘Emirgân’ ve ‘Four Days’ albümlerinde beraber çalıştığımız müthiş saksofoncuyu da belirtelim.”

Parçalar:

- Brunch

- Perfect Balance

- Patmos

- Glovers

- Semtember

- Tiramisu

- To George Shearing

*

FARKLI türlerde iki iyi CD.

............................................................

(1) Temkeş Müzik

(2) Emre

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