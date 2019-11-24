Erdal Erzincan’ı dinlemek

HALK müziğini ustalardan dinlediğinizde geleneksel anlayışa bir virtüözün neler kattığını fark edersiniz. Öyle çalışmalar, iyi icralar o müziğin zevkimizdeki ve hayatımızdaki yerini bize hatırlatır.
Erdal Erzincan, bu adlardan biri. Onun hemen hemen bütün CD’lerini dinledim.
Yeni CD’sinin de adı “Şelpe” (1)
Şelpenin ne olduğunu birkaç satırla tanıtmalıyım.
Muzaffer Özdemir’in “Bağlamadan Ta’ya Şelpe” kitabını meraklısı okusun.
Erol Parlak’ın “Bağlamada Şelpe Tekniği”nden bir alıntı:
“Elin bütün tellere yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı vurulması gibi 2 fonksiyonu vardır.
Başparmak hariç diğer 4 parmakla bütün tellere vurulması.
Diğeri yine başparmak hariç serçe, yüzük, orta ve işaretparmaklarıyla sırayla bütün tellere taramalı olarak hızla vurmaktır.”
Kısa tanım ve bilgiden sonra, kuramın uygulamadaki ustalığını gösteriyor bize sanatçı.
Parçaları yazmalıyım ki daha bilerek dinleyin:
1- Açış
Müzik kurgusu: Erdal Erzincan
2- Hançer Barı
Yöre: Erzurum
Kaynak kişi: Cazim Demir-Ağa Dede Keskin
Kaynak icra: Davul-zurna
3- İlâhi Dostun Bağına
Tema: Ali Ekber Çiçek
İşleyen: Erdal Erzincan
4- Seher Yeli
Tema: Geleneksel
Müzik kurgusu: Erdal Erzincan
5- Temkeş
Müzik Erdal Erzincan
6- Azeri Oyun Havası
Müzik: Geleneksel
İşleyen: Erdal Erzincan
7- Evvel Bahar
Müzik: Erdal Erzincan
8- Sinsin
Yöre: Kayseri
Kaynak kişi: Adnan Türköz
Derleyen: Muzaffer Sarısözen
İşleyen: Erdal Erzincan
9- Giriftar
Müzik: Erdal Erzincan
10- Çeke Çeke
Tema: Geleneksel
İşleyen: Erdal Erzincan
Zevkle dinleyeceğiniz bir solo albüm.
CD’nin kapak fotoğrafı birçok şeyi anlatıyor.
KEREM GÖRSEV’İN BESTELERİ
CAZ müziğini sevenler, Kerem Görsev’i dinlemişlerdir. Her yeni CD’sini ben de CD çalarıma koyarım.
Yeni CD’si:
Kerem Görsev (2)
Perfect Balance
Ernie Watts
Kağan Yıldız
Ferit Odman
Odman’ın albüm kitapçığındaki yazısı hem topluluğu hem de onun yazarlık serüvenini kaleme getiriyor:
“1997 yılında TV’de ‘Kerem Görsev ile Caz’ programını izleyen 15 yaşında genç bir davulcu hayal edin, sorulan sorulara doğru cevaplar vererek CD kazanmaya çalışıyor ve hayatta en büyük hayali iyi bir müzisyen olup kendinden daha iyi müzisyenlerle çalışmak.
İşte o davulcu bugün Kerem Görsev’in 19’uncu albümünün davullarını çalıp, prodüktörlüğüne yardım ederken bir yandan da albüm yazısını yazıyor.
13 senedir süren beraberliğimizde Türkiye’de çalmadığımız konser salonu kalmamıştır. Bu anılara bir de caz efsanesini ekleyince ‘mükemmel denge’yi yakalıyorsunuz. İşte o zaman da ortaya şu an elinizde tuttuğunuz ‘Perfect Balance’ çıkıyor.
Bahsettiğim efsane ise tabii ki Ernie Watts.
Şu ana kadar ‘Therapy’, ‘Emirgân’ ve ‘Four Days’ albümlerinde beraber çalıştığımız müthiş saksofoncuyu da belirtelim.”
Parçalar:
- Brunch
- Perfect Balance
- Patmos
- Glovers
- Semtember
- Tiramisu
- To George Shearing
*
FARKLI türlerde iki iyi CD.
............................................................
(1) Temkeş Müzik
(2) Emre
Erdal Erzincan’ı dinlemek
HALK müziğini ustalardan dinlediğinizde geleneksel anlayışa bir virtüözün neler kattığını fark edersiniz. Öyle çalışmalar, iyi icralar o müziğin zevkimizdeki ve hayatımızdaki yerini bize hatırlatır.
Erdal Erzincan, bu adlardan biri. Onun hemen hemen bütün CD’lerini dinledim.
Yeni CD’sinin de adı “Şelpe” (1)
Şelpenin ne olduğunu birkaç satırla tanıtmalıyım.
Muzaffer Özdemir’in “Bağlamadan Ta’ya Şelpe” kitabını meraklısı okusun.
Erol Parlak’ın “Bağlamada Şelpe Tekniği”nden bir alıntı:
“Elin bütün tellere yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı vurulması gibi 2 fonksiyonu vardır.
Başparmak hariç diğer 4 parmakla bütün tellere vurulması.
Diğeri yine başparmak hariç serçe, yüzük, orta ve işaretparmaklarıyla sırayla bütün tellere taramalı olarak hızla vurmaktır.”
Kısa tanım ve bilgiden sonra, kuramın uygulamadaki ustalığını gösteriyor bize sanatçı.
Parçaları yazmalıyım ki daha bilerek dinleyin:
1- Açış
Müzik kurgusu: Erdal Erzincan
2- Hançer Barı
Yöre: Erzurum
Kaynak kişi: Cazim Demir-Ağa Dede Keskin
Kaynak icra: Davul-zurna
3- İlâhi Dostun Bağına
Tema: Ali Ekber Çiçek
İşleyen: Erdal Erzincan
4- Seher Yeli
Tema: Geleneksel
Müzik kurgusu: Erdal Erzincan
5- Temkeş
Müzik Erdal Erzincan
6- Azeri Oyun Havası
Müzik: Geleneksel
İşleyen: Erdal Erzincan
7- Evvel Bahar
Müzik: Erdal Erzincan
8- Sinsin
Yöre: Kayseri
Kaynak kişi: Adnan Türköz
Derleyen: Muzaffer Sarısözen
İşleyen: Erdal Erzincan
9- Giriftar
Müzik: Erdal Erzincan
10- Çeke Çeke
Tema: Geleneksel
İşleyen: Erdal Erzincan
Zevkle dinleyeceğiniz bir solo albüm.
CD’nin kapak fotoğrafı birçok şeyi anlatıyor.
KEREM GÖRSEV’İN BESTELERİ
CAZ müziğini sevenler, Kerem Görsev’i dinlemişlerdir. Her yeni CD’sini ben de CD çalarıma koyarım.
Yeni CD’si:
Kerem Görsev (2)
Perfect Balance
Ernie Watts
Kağan Yıldız
Ferit Odman
Odman’ın albüm kitapçığındaki yazısı hem topluluğu hem de onun yazarlık serüvenini kaleme getiriyor:
“1997 yılında TV’de ‘Kerem Görsev ile Caz’ programını izleyen 15 yaşında genç bir davulcu hayal edin, sorulan sorulara doğru cevaplar vererek CD kazanmaya çalışıyor ve hayatta en büyük hayali iyi bir müzisyen olup kendinden daha iyi müzisyenlerle çalışmak.
İşte o davulcu bugün Kerem Görsev’in 19’uncu albümünün davullarını çalıp, prodüktörlüğüne yardım ederken bir yandan da albüm yazısını yazıyor.
13 senedir süren beraberliğimizde Türkiye’de çalmadığımız konser salonu kalmamıştır. Bu anılara bir de caz efsanesini ekleyince ‘mükemmel denge’yi yakalıyorsunuz. İşte o zaman da ortaya şu an elinizde tuttuğunuz ‘Perfect Balance’ çıkıyor.
Bahsettiğim efsane ise tabii ki Ernie Watts.
Şu ana kadar ‘Therapy’, ‘Emirgân’ ve ‘Four Days’ albümlerinde beraber çalıştığımız müthiş saksofoncuyu da belirtelim.”
Parçalar:
- Brunch
- Perfect Balance
- Patmos
- Glovers
- Semtember
- Tiramisu
- To George Shearing
*
FARKLI türlerde iki iyi CD.
............................................................
(1) Temkeş Müzik
(2) Emre