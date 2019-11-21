Edebiyat ve gündelik hayat ilişkisi

Edebiyatın hayatın neresinde olduğu çok yazılan ve tartışılan konulardan biridir. Bu konuya belki iki açıdan bakmak gerekir. Hayatımızı belirleyen geniş anlamda edebiyat, bir de gündelik hayatımızda yer alan edebiyat.
Günlük okumalarda, çoğu zaman bir iç aynaya bakar gibi oluruz. Ya hayatımızın izdüşümüyle karşılaşırız ya da birden gerçeğin ötesine hayal dünyasına sürüklenip gideriz.
Özellikle bu ilişkiyi düşündüğümde günlüklerden satırlar belleğime düşer. Günlük tutmak bugünden düne bakış perspektifini sunar bize. Hatırlamak bazen bugünümüze gökkuşağı gibi doğar, bazen de bir karaltı içinde buluruz kendimizi.
Gerek yazarlarda gerek okurlarda edebiyatın izi gündelik hayatı biçimlendirmiştir. Gündelik hayatın içinde görkem de vardır yalınlık da. Tiyatro dünyasından buna örnekler verilebilir.
Artık anılarımızda, belleğimizde yaşayan Yıldız Kenter’in Shakespeare ile Çehov karşılaştırması unutulmaz mukayese örneği olarak, evrensel ile ulusalın kesiştiği noktayı belirleme açısından da önemlidir.
Bir sanatçının gündelik hayatı incelenmeye değer, eserlerinden yansıyan notlar, eserlerini bir de bu açıdan değerlendirmeyi sağlayacaktır.
Bence ürünlerden çıkacak sonuçlar, yazarın o tarihteki ruh halini, hangi koşullar altında bunu yazdığını da ortaya koyacaktır.
Geleceklerin edebi açıdan kazançlı çıkacağı kanısındayım. Yazma tutkusunun gündelik araştırmalarda önemli bir bölümünün belireceğine inanıyorum. Böylesine araştırmalar iki açıdan da yararlıdır. Bilmediğiniz bir yazarı bu konuşmalar sırasında öğrenirsiniz, bildiğiniz okuduğunuz bir yazarı da yeniden okumak isteği doğar.
22-23 Kasım tarihleri arasında bu renkli konu tartışılacak. Aynalıgeçit Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek bu etkinliğin programını yazıma aldım:
*
Açılış konuşması: Ali Şükrü Çoruk (10.00-11.00)
“Gündelik Hayat Tarihine Kaynak Olarak Hatıratlar ve Popüler Romanlar”
- oturum (11.15-12.30)
Moderatör: Hilmi Tezgör
Çilem Tercüman: “Ahmet Rasim’de Doğup Büyümek: Çocuk ve Ergenin Gündelik Hayatı”
Didem Ardalı Büyükarman: “Kiralık Konak’ta Gündelik Hayat”
Veli Uğur-Kübra Kuru: “İlerlemeci İdeolojinin Gündelik Hayat Eleştirisi: Ömer Seyfettin Örneği”
- oturum (13.30-14.45)
Panel: Kurguda Gündelik Hayat I
Moderatör: Ali Şükrü Çoruk
Fatma Barbarosoğlu-Gül İrepoğlu-Oya Baydar
- oturum (15.00-16.15)
Moderatör: Banu Öztürk
Hilmi Tezgör: “Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Gündelik Hayat”
Sema Baycanlar: “2. Dünya Savaşı Yıllarında Adana’da Gündelik Hayat: Reşat Enis ve Toprak Kokusu”
Tülin Ural: “Erken Cumhuriyet Dönemi Popüler Romanında Gündelik Hayatın Temsili”
- GÜN
- oturum (12.00-13.15)
Panel: Kurguda Gündelik Hayat II
Moderatör: Ömer Türkeş
Banu Özyürek-Murat Özyaşar-Zeynep Kaçar
- oturum (13.30-14.45)
Moderatör: Doğan Hızlan
Ekrem Işın: “İmparatorluğun Günbatımında Melankoli: Servet-i Fünun’un Gündelik Hayatı”
Hakan Kaynar: “Ankara’nın Duygusal Tarihine Giriş: Artık Kimse Kimseyle Karşılaşmıyor!”
Sevan Değirmenciyan: “Pera’da Bir Gavroş”
- oturum (15.00-16.15)
Moderatör: Didem Ardalı Büyükarman
Bahadır Vural: “Abasıyanık’ın Semaver ve Sarnıç Eserlerinde Gündelik Hayat”
Seval Şahin: “Gündelik Hayatın Yeni Tipleri ve Kurmacayla İlişkileri”
Sevcan Tiftik: “Kabuk’taki Farklı Bedenler ve Deneyimler”
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TÜRK edebiyatına tematik bir yaklaşım.
*
Yer: Aynalıgeçit, Meşrutiyet Cad. Avrupa Pasajı, Kat: 2, Beyoğlu.
Giriş ücretsiz.
Edebiyat ve gündelik hayat ilişkisi
Edebiyatın hayatın neresinde olduğu çok yazılan ve tartışılan konulardan biridir. Bu konuya belki iki açıdan bakmak gerekir. Hayatımızı belirleyen geniş anlamda edebiyat, bir de gündelik hayatımızda yer alan edebiyat.
Günlük okumalarda, çoğu zaman bir iç aynaya bakar gibi oluruz. Ya hayatımızın izdüşümüyle karşılaşırız ya da birden gerçeğin ötesine hayal dünyasına sürüklenip gideriz.
Özellikle bu ilişkiyi düşündüğümde günlüklerden satırlar belleğime düşer. Günlük tutmak bugünden düne bakış perspektifini sunar bize. Hatırlamak bazen bugünümüze gökkuşağı gibi doğar, bazen de bir karaltı içinde buluruz kendimizi.
Gerek yazarlarda gerek okurlarda edebiyatın izi gündelik hayatı biçimlendirmiştir. Gündelik hayatın içinde görkem de vardır yalınlık da. Tiyatro dünyasından buna örnekler verilebilir.
Artık anılarımızda, belleğimizde yaşayan Yıldız Kenter’in Shakespeare ile Çehov karşılaştırması unutulmaz mukayese örneği olarak, evrensel ile ulusalın kesiştiği noktayı belirleme açısından da önemlidir.
Bir sanatçının gündelik hayatı incelenmeye değer, eserlerinden yansıyan notlar, eserlerini bir de bu açıdan değerlendirmeyi sağlayacaktır.
Bence ürünlerden çıkacak sonuçlar, yazarın o tarihteki ruh halini, hangi koşullar altında bunu yazdığını da ortaya koyacaktır.
Geleceklerin edebi açıdan kazançlı çıkacağı kanısındayım. Yazma tutkusunun gündelik araştırmalarda önemli bir bölümünün belireceğine inanıyorum. Böylesine araştırmalar iki açıdan da yararlıdır. Bilmediğiniz bir yazarı bu konuşmalar sırasında öğrenirsiniz, bildiğiniz okuduğunuz bir yazarı da yeniden okumak isteği doğar.
22-23 Kasım tarihleri arasında bu renkli konu tartışılacak. Aynalıgeçit Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek bu etkinliğin programını yazıma aldım:
*
Açılış konuşması: Ali Şükrü Çoruk (10.00-11.00)
“Gündelik Hayat Tarihine Kaynak Olarak Hatıratlar ve Popüler Romanlar”
Moderatör: Hilmi Tezgör
Çilem Tercüman: “Ahmet Rasim’de Doğup Büyümek: Çocuk ve Ergenin Gündelik Hayatı”
Didem Ardalı Büyükarman: “Kiralık Konak’ta Gündelik Hayat”
Veli Uğur-Kübra Kuru: “İlerlemeci İdeolojinin Gündelik Hayat Eleştirisi: Ömer Seyfettin Örneği”
Panel: Kurguda Gündelik Hayat I
Moderatör: Ali Şükrü Çoruk
Fatma Barbarosoğlu-Gül İrepoğlu-Oya Baydar
Moderatör: Banu Öztürk
Hilmi Tezgör: “Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Gündelik Hayat”
Sema Baycanlar: “2. Dünya Savaşı Yıllarında Adana’da Gündelik Hayat: Reşat Enis ve Toprak Kokusu”
Tülin Ural: “Erken Cumhuriyet Dönemi Popüler Romanında Gündelik Hayatın Temsili”
Panel: Kurguda Gündelik Hayat II
Moderatör: Ömer Türkeş
Banu Özyürek-Murat Özyaşar-Zeynep Kaçar
Moderatör: Doğan Hızlan
Ekrem Işın: “İmparatorluğun Günbatımında Melankoli: Servet-i Fünun’un Gündelik Hayatı”
Hakan Kaynar: “Ankara’nın Duygusal Tarihine Giriş: Artık Kimse Kimseyle Karşılaşmıyor!”
Sevan Değirmenciyan: “Pera’da Bir Gavroş”
Moderatör: Didem Ardalı Büyükarman
Bahadır Vural: “Abasıyanık’ın Semaver ve Sarnıç Eserlerinde Gündelik Hayat”
Seval Şahin: “Gündelik Hayatın Yeni Tipleri ve Kurmacayla İlişkileri”
Sevcan Tiftik: “Kabuk’taki Farklı Bedenler ve Deneyimler”
*
TÜRK edebiyatına tematik bir yaklaşım.
*
Yer: Aynalıgeçit, Meşrutiyet Cad. Avrupa Pasajı, Kat: 2, Beyoğlu.
Giriş ücretsiz.