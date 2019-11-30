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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Edebiyat neye yarar?

30 Kasım 2019

Necip Tosun’un Edebiyat Atlası (*), edebiyat okuruysanız doğru yerde olduğunuzu, iyi bir edebiyat okuru değilseniz eksiğinizi irdeliyor.

Yazarın ‘Sunuş’undan birkaç satır: “Bu kitabın öncelikle hedeflerinden biri günden güne gücünü yitiren, gözden düşen edebiyatın hayatımızdaki karşılığını yeniden sorgulamak, gündeme getirmek, önemini, vazgeçilmezliğini ortaya koymaktır.
Çalışmada, günümüzde gazeteler, televizyonlar ve sosyal medya araçlarıyla çarpıtılan gerçeklerin ancak edebiyatın diliyle hakikate ulaşacağı, insanlığın büyük birikiminin büyük edebî eserlerle geleceğe aktarılacağı örneklenirken, edebiyatsız bir dünyanın nasıl barbar, hoşgörüsüz ve ötekini anlamaktan uzak, kaba bir dünya olacağı hatırlatılmaya çalışılıyor. Edebiyat, insanlar arasında ortak bir duygu, ortak bir dil geliştirirken, gelir geçer olayları aşıp insanlara değişmez hakikatleri aktarır.
Bu çalışmanın temel vurgularından biri de genç edebiyatçıya tecrübeler aktarmasıdır.

Tosun, yazarların nasıl yazdığı konusunda bilgi vererek yazmaya niyeti olanların önünü açıyor, cesaretlendiriyor. Önce edebiyatın niteliğini belirterek yazmaya heveslendiriyor. Ünlü yazarların nasıl yazdığını, yöntemini ortaya koyuyor.
Benim de çok sevdiğim yalınlığın ustası Çehov’un nasıl yazıyorsunuz sorusuna verdiği yanıtı aktarıyor.
Çehov soruyu soran eleştirmene, önündeki kül tablasını gösteriyor, “İşte yarın bunu yazacağım” diyor. ‘Edebiyat ve Propaganda’ bölümünü okuyun, edebiyat tarihi boyunca bu yazarların öne çıkardığı edebiyatın bir işlevi olarak sunulur. İsmet Özel’den bir alıntı: “Benim görüşüme göre şiirle siyaset arasındaki bağ, çok yukarı seviyede bir bağdır. Bu kolaylıkla, günlük politik sahada kullanılabilecek bir bağ değildir.”

Edebiyat ve Yalnızlık’ta yalnızlığı edebiyata dönüştüren ünlü adlardan bir seçki yapmıştır.
Edebiyata giden yolu şöyle özetliyor:
“Önce kitaplık, iyi bir okur, sonra iyi bir yazar...”
Tosun, kısa bilgilerle, özet düşüncelerle ve bunları iyi yazarlardan alıntılarla destekliyor. Böylece konu başlıklarını düşünecek, tartışacak malzemeyi size sunuyor.
Bu tür kitapların bir özelliğini çok severim, sunuşta da belirtildiği gibi buyurgan değil, siz bu yazılardan karşıt düşünceler de üretebilirsiniz.
Böyle kitaplar ayrıca iyi bir okur olmak, yazarlığa başlamak için ideal masa üstü kitaplarıdır.
Neyi okumak gerekir? Okuduğum yazarın edebiyat tarihinde, yazdığı türdeki yeri nedir? O türün en iyilerini okumak için de bu seçkiden yararlanabilirsiniz.
Edebiyat neye yarar
Bazı bölüm başlıklarını seçtim:
İlk Kitapların Macerası
Bir Yaşam Grafiği : Günlükler
Popüler Edebiyat Nitelikli Edebiyat
Devlet ve Kültür Politikaları
Edebiyatçı ve Sosyal Medya
İnternet Yazıcılığı ve Entelektüel Şiddet
Roman Kahramanlarım
Edebiyat ve Tarih
Edebiyat ve Sinema
Dünya Romanı Kitaplığı
Türk Romanı Kitaplığı
Dünya Öyküsü Kitaplığı
Türk Öyküsü Kitaplığı
Edebiyat üzerine düşünmek için okuyacağınız bir kitap.

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