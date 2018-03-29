Edebiyat Müzesi’ni gezdim

Orada yaşayanlar Nilüfer Çayı’nın su sesini dinleyerek sabah kahvaltısını yapıyorlardı.

Müze eski bir Bursa evinin onarılması ile ortaya çıkmış.

Yaşayan ya da aramızdan ayrılan birçok edebiyatçının eşyasından parçaları görebilirsiniz.

Ziyaretçiler gördükleri eşyadan bir yazarın kişiliği hakkında yorum yapabilirler.

Bütün dünyada edebiyat/sanatçı müzeleri ilgi çeker, çünkü insanlar okudukları yazarın özel hayatı, zevkleri konusunda da bilgi edinmek isterler.

Müze beni anılarıma götürdü, birçok yazarla, şairle tanışmalarımı, görüşmelerimi anımsadım.

Ana salonda yazarlardan birer hatırlatma objesi yer alıyor.

Mektuplar ayrı bölümde sergileniyor.

Müzedeki malzemeleri sayıya vurursak, yaklaşık 50 adet elyazması, 18 adet gözlük, 16 adet kalem, 11 adet defter var.

Müzenin bir de mektup odası var. Elyazması mektup ve şiirler, roman taslakları, defterler...

Edebi taslakların bir önemine değinmeliyim. Eğer o roman, şiir, öykü son haliyle yayınlanmışsa, geçirdiği aşamalara bakarak bazı eleştirel yargılar çıkarabilirsiniz. Yaratış serüvenini öğrenebilirsiniz.

Ben Behçet Necatigil’in bir şiirinin ilk notlarına tanık olmuştum. Haliç’e bakan Tepebaşı’ndaki bir kahvede eski yazıyla notlar tutmuştu, son halini de görmüştüm.

Müzenin kitaplığında 100’e yakın nadir eserin yanı sıra yaklaşık 600’e yakın kitap bulunmaktadır.

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BOĞAZİÇİ Arşivleri ile yapılan işbirliği sonucunda Edebiyat Müzesi arşivinde 1.180 adet kataloglama/metadata girişi bulunuyor.

Bu girişler içerisinden 800’e yakını mektuplaşmalardan oluşuyor. Geriye kalanlar ise defter, fotoğraf, kartpostal, kartvizit gibi çeşitli belgeleri içeriyor.

Sayılaştırılan/dijitize edilen evrak sayısı aşağı yukarı 4 bin civarında.

Nilüfer Belediyesi’nin arkeoloji ve tarih alanında çalışmaları ve yayınları da var:

- ‘Nilüfer İlçesi Arkeolojik Kültür Envanteri I ve II’

- ‘Odryses’ten Nilüfer’e Uluslararası Nilüfer Sempozyumu’

- ‘Nekropol Kazıları 2016-2017’

- ‘Apolyont’un Sakinleri/Mekân, Bellek ve Tarih’.

Belediye ayrıca Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi’nin kültür evi olarak işlevlendirilmesi ve hizmet vermesini sağlamanın yanı sıra Görükle Mübadele Evi ve Mysia Fotoğraf Müzesi’ni de hayata geçirmiş.

Bazı tarihi mekânlar tarihi dokusu korunarak sanatçıların atölye çalışmalarına tahsis edilmiş. Belli sürelerde müzenin girişindeki bölüm bir yazara ayrılıyor.

Ödüller:

- Nilüfer Belediyesi’nin mübadiller anısına, Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte oluşturduğu Mübadele Evi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ‘Uygulama Ödülü’ne layık görüldü.

- Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) uluslararası örgütün Kültür Komitesi’nden ‘İyi Uygulama’ olarak seçildi ve diğer projeler arasında web sayfasında yer alıyor.

- Tarihi Kentler Birliği’nin her yıl verdiği, ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma ve Proje Uygulamalarını Özendirme Yarışması’ kapsamında, Nilüfer Belediyesi’nin ‘Işığın Kenti Apollonia’ kazı çalışmaları, ‘Süreklilik Ödülü’ne değer görüldü.

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YEREL yönetimlerin sanata, edebiyata katkısının önemini her zaman vurgularım.