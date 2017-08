Ece Ayhan’ı anarak

Yahya Kemal Beyatlı da Itrî şiirinde, bu bestelerin gemiler geçmeyen bir ummanda çalındığını söylemişti.

Sabri Esat Siyavuşgil’in de bir şiirinde, bir zamanlar yazlık olan yerlerde Anadolu yakasındaki bir köşkten gelen ut sesini, sesin çağrıştırdığı bir duyguyu kalıcı kılmıştı.

Şimdilerde evlerden sokaklara taşan sesler var mı? Belki eski yazlıklarda.

Benim kulaklarımda yankılanan tek ses, Gümüşsuyu’ndaki Saray Arkası Sokağı’nda oturan Ayla Erduran’ın keman sesinin yankılanmasıydı.

Benim dinlediğim her ses, her eski icra o dönemin kültür tarihine de not düşmeyi anımsatır.

Üç Efsane Ses’in (1) CD’sini dinliyorum.

Kimler?

Hafız Osman (1867–1935)

Hafız Sami (1874–1943)

Hafız Kemal (Gürses) (1884–1939).

Kitapçıkta biyografilerini de okuyabilirsiniz.

Sanatçıların nasıl yetiştiklerini, usta çırak ilişkileri dönemini, dini ve dini olmayan müzik icraları, bugünle karşılaştırmak için çok önemli belge niteliği taşıyor. Eğlence biçimini, müzik dünyası ile devletin ilişkisini de bu biyografilerden çıkarmak mümkün.

NEYZEN SÜLEYMAN ERGUNER, MEHMET ÂKİF’İN ŞİİRLERİNİ BESTELEDİ (2)

CD’nin başında Mehmet Âkif Ersoy’un ünlü Bülbül Şiiri’ni Adem Tay okuyor.

Bestede Süleyman Erguner ney, girift, Bahadır Şener kanun çalıyor.

Beste kime ithaf edilmiş?

“Bu bestemi, merhum büyükbabam, bestekâr, kutb-î Nâyi Süleyman Erguner’e ithaf ediyorum.”

Besteleri Furkan Biçer okuyor.

Murat Süngü’nün de viyolonsel taksimini dinleyebilirsiniz.

Hangi şiirler bestelenmiş:

Sen bu avizenin altında

Allah’a dayan

Gözüm ki kane boyandı

Yıllar geçiyor ki

Toprakta gezen gölgeme

Yılmam ölümden

Yurdunu Allah’a bırak.

Şiirle müzik arasındaki gelgitleri saptamak için dinlenmesi gereken bir CD .

YENİDEN YENİDEN DİNLEDİĞİM TÜRKÜLER

DÖRT VOKAL (3) CD’sinde çoğunu dinlediğiniz, zaman zaman mırıldandığınız türküleri yeni bir düzenleme ile dinleyeceksiniz.

Bu türkülerin hepsinin yaşamımızda izi vardır, anısı unutulmaz.

Önce ithafı yazalım:

“Bu albüm Anadolu’nun hüzünlü topraklarına selamımız olsun...”

Hangi türküleri seslendirmişler:

Sarı Gelin

Dar Hejiroke

Odam Kireç Tutmuyor

Drama Köprüsü

Ne Ağlarsın, Âşık Daimi

Anan Var midur, Cemile Cevher Çiçek

Kara Sevda (Gökte Yıldız Ellidir), Fuat Saka

Yemen Türküsü.

4 vokal:

Sibel Sezal

Elçin Dönmez

Barış Bahçeci

Devrim Ünay

Davul: Riccardo Marenghi

Bas: Mehmet Alper Kılıç

Vurmalı çalgılar: Yasin Kayırtar

Tuşlu çalgılar: Halûk Polat.

Hep bilinen türküleri, bilinen adlardan dinleyenler için farklı bir düzenleme, beğeneceksiniz.

(1) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.

(2) Arı Yapım

(3) 8 A 5 KA

(4) Beş Sekiz Kış Şarkıları