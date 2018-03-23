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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Dünya Şiir Günü BAU’da kutlandı

23 Mart 2018

2018 UNESCO Dünya Şiir Günü vesilesiyle BAU’nun (Bahçeşehir Üniversitesi) Beşiktaş’taki binasında bir toplantı düzenlendi.

İki gün süren (21-22 Mart) İstanbul Festivali’ne 13 Türk, 14 yabancı şair katıldı.

Programdan biraz söz etmek isterim.

Sunuculuğu müzisyen Fatoş Koçarslan ile şair Mesut Şenol yaptı.

Bu tür festivallerde, buluşmalarda mutlaka müziğin yer almasını beklerim. Düzenleyenler bu gerçeği unutmamışlar.

Düzenleme kurulu aşağıdaki adlardan oluşuyor:

Haydar Ergülen, Osman Öztürk, Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Mesut Şenol.

Açılışta piyanist Lena Şenol’un eşliğinde solistleri dinledik:

Sopranolar: Aslı Uyar, Özlem Benli.

Bariton: Yunus Akbaş.

Türk sanat müziği dinletisi: Udi ve ses sanatçısı, besteci Fatoş Koçarslan.

Açılış konuşmamda şiirin dünyayı güzelleştireceğini, konuk şairlerin ülkelerine döndüklerinde sadece Türk edebiyatını değil, Türk insanını, Türkiye’yi de tanıtacağını söyledim.

BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel de festival hakkında konuştu ve şunları söyledi:

“Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ilan edildikten sonra hemen hemen bütün ülkelerde yaygın bir şekilde kutlanan ‘Dünya Şiir Günü’ konusunda geçen yıl üniversitemizde gerçekleştirilen etkinlik bizim için yeni bir geleneğin başlangıcı oldu.”

Rektör Şenay Yalçın, şiirin önemini vurguladı:

“Şiirin, ülkemizde ve tüm dünyada huzur, barış ve dostluk halkalarını genişletmesini umut ederek, hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum.”

Nilüfer Narlı, ‘Şiir: İnsanlığın Sözel Gücü’ başlıklı konuşmasında şiirin gücünü özetledi:

“Şiir; ortak insanlığımıza seslenmekte, değişik kültürlerin en özel derinlerde saklı değerlerini aktarmakta, yaşam deneyiminin evrenselliğini ve benzerliğini ortaya koymaktadır.”

*

HAZIRLANAN kitapta şairlerin biyografileri iki dilde, Türkçe ve İngilizce şiirleri yer alıyor.

Arife Kalender’in ‘Terzinin Şiiri’nden dizeler:

 “Bir kumaşın ters yüzü ol dediler

  Rengin solgun, belirsiz olsun motifler

  Kumaşın tersi hayatın da tersidir

  Ölü ol kırmızını görmesinler.

   .............

  Bedestende terziyim

  Değişti dokumalar, değişti desen.

  Kumaşım belli, sözcüklerden yapılmışım.

  Sesler ölçüp heceler biçiyorum.

  Tıkır tıkır işliyor yüreğimde iğnelerle iplikler.”

 

Canan Tan’ın ‘Can Dost’ şiirinden dizeler:

 “İnsanoğlu sen bir cansın

  Varlığınla tensin, kansın,

  Ruhun varsa bir insansın

  Ben o ruha geliyorum.”

*

BU yıl Şiir Günü bildirisini mimar/şair Cengiz Bektaş yazdı.

*

ŞİİRİ sadece şiir gününde okumayın. Hayatınızda her gün şiir olsun.

 

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