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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Dünya Ödülleri verildi

24 Ocak 2020

Dünya Kitap tarafından verilen “Yılın En İyileri” ödülleri salı akşamı düzenlenen törenle kazananlara sunuldu.

29 yaşına basan ödüller çeşitli dalları kapsıyor.

Değişik alanların jürileri sonuçları belirledi.

Ödüller kaç dalda veriliyor.

Ödülleri verenler:

Doğan Hızlan, Başar Başarır, Faruk Şüyün, Metin Celâl Zeynioğlu’ndan oluşan jürinin ödüllendirdiği kazanan gelemediği için adına İletişim Yayınları’ndan Emre Bayın, Başar Başarır’ın elinden aldı.

Eivazi’ye ödülünü Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner verdi.

Yılan yayınevi ödülünü Alfa’dan yayın yönetmeni Mustafa Küpüşoğlu jüri üyesi Metin Celâl Zeynioğlu’nun elinden aldı.

Yılın Polisiye Ödülü’nü kazananlardan Ercan Akbay’a Seval Şahin, Adnan Özer ise Cenk Çalışır’a ödüllerini verdiler.

Üyepazarcı ve Ahmet Ümit’in ödüllerini jüri üyesi Sevin Okyay sundu.

Akkor’un ödülünü sunan kişi ise Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç’tı.

Özyerli’ye ödülünü veren ise gastronometro direktörü J.W. Thomae idi.

Behçet Hoca kitabıyla özel ödüle layık görülen Hilmi Yavuz’a ödülünü Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ sundu.

Akkor, Gastronomi Ödülü’nü de Ahmet Örs’ten aldı.

ÖDÜL sıralaması:* Yılın Telif Kitabı

Kemal Varol

“Âşıklar Bayramı”

Dünya Kitap Özel Ödülü

Hilmi Yavuz

“Behçet Hoca”

Yılın Çeviri Kitabı

Makbule Aras Eivazi

“Rüzgâr Bizi Götürecek”

Yılın Yayınevi

Alfa Basım Yayım

Yılın Telif Polisiye Kitabı

Ercan Akbay

“Yağmurdan Önce”

Yılın Telif Polisiye Kitabı

Cenk Çalışır

“Beria”

Polisiye Seçici Kurulu Özel Ödülü

Ahmet Ümit

“Aşkımız Eski Bir Roman”

Polisiye Seçici Kurulu Özel Ödülü

Erol Üyepazarcı

Yılın Gastronomi Kitabı

Ömür Akkor

“Ömür Akkor ile Komili Lezzet Seyahatnamesi I-II-III”

Gastronomi Emek Ödülü

Ömür Akkor

Gastronomi Seçici Kurulu Özel Ödülü

Silva Özyerli

“Amida’nın Sofrası”.

*

Ödül kazananları kutluyorum, okumanızı salık veririm.

 

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