Yayın dünyasının belleği Dünya gazetesinin eki Dünya Kitap’ın yirmi altı yıldır verdiği gelenekselleşmiş ‘Yılın En İyileri’ ödülleri geçen hafta Dünya Gazetesi ‘Globus’ Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerine sunuldu.
Ödüller kimlere verildi:
‘Yılın Telif Polisiye Kitabı’ ödülü ‘Rakun’ kitabıyla Suat Duman’a verildi.
Seçici kurul Adnan Özer, Alper Canıgüz, Faruk Şüyün, Metin Celâl ve Seval Şahin’den oluşuyordu.
Gastronomi kültürü kitapları arasındaki seçimdeyse ‘Yılın En İyi Gastronomi Kitabı’ ödülünü Nejat Yentürk, Oğlak Yayınları tarafından yayımlanan ‘Ayaküstü İzmir/Sokak ve Fırın Lezzetleri’ çalışmasıyla aldı.
Maximilian J.W. Thomae ise yeme-içme kültürüne yıllardır yaptığı katkılar nedeniyle ‘Gastronomi Kültürü Emek Ödülü’ne değer görüldü.
‘Yılın Telif Kitabı’ ödülü ise Ayşe Sarısayın’ın Can Yayınları tarafından yayımlanan ‘Denize Yazıldı’ kitabının oldu.
‘Yılın Çeviri Kitabı’ ödülü, Regaip Minareci’ye Peter Stamm’dan çevirdiği Nebula Kitap tarafından yayımlanan ‘Yedi Yıl’ kitabı nedeniyle verildi.
‘Yılın Yayınevi’ de toplantılarda yapılan çalışmalar sonunda Aras Yayıncılık’a verildi. Ödül Aras Yayıncılık’tan Rober Koptaş’a sunuldu.
Emirhan Dağkan G.’nin ‘Bozlak’ adıyla İletişim Yayınları’ndan çıkan kitabına ise ‘Polisiye Edebiyat Teşvik Ödülü’ verildi. Dağkan, İstanbul dışında olduğundan ödülünü İletişim Yayınları’ndan Emre Bayın, Osman Serim’den aldı.
Peyami Safa’nın Server Bedi adıyla yayımlattığı Cingöz Recai öykü ve romanlarını özenli, aslına uygun bir şekilde yeniden yayımladığı için Ötüken Neşriyat’a da seçici kurul tarafından ‘Özel Ödül’ verilmesi kararı alınmıştı. Ödül, Ötüken Yayınları’ndan Göktürk Ömer Çakır’a verildi.
ÖDÜLLERİ seçici kurul üyeleri verdi.
Doğan Hızlan
Başar Başarır
Metin Celâl
Osman Serim
Seval Şahin
Ahmet Örs
Zeynep Kakınç
28 yıldır verilen ödüle uzun yıllar diliyoruz.
Dünya Kitap Ödülleri verildi
Yayın dünyasının belleği Dünya gazetesinin eki Dünya Kitap’ın yirmi altı yıldır verdiği gelenekselleşmiş ‘Yılın En İyileri’ ödülleri geçen hafta Dünya Gazetesi ‘Globus’ Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerine sunuldu.
Ödüller kimlere verildi:
‘Yılın Telif Polisiye Kitabı’ ödülü ‘Rakun’ kitabıyla Suat Duman’a verildi.
Seçici kurul Adnan Özer, Alper Canıgüz, Faruk Şüyün, Metin Celâl ve Seval Şahin’den oluşuyordu.
Gastronomi kültürü kitapları arasındaki seçimdeyse ‘Yılın En İyi Gastronomi Kitabı’ ödülünü Nejat Yentürk, Oğlak Yayınları tarafından yayımlanan ‘Ayaküstü İzmir/Sokak ve Fırın Lezzetleri’ çalışmasıyla aldı.
Maximilian J.W. Thomae ise yeme-içme kültürüne yıllardır yaptığı katkılar nedeniyle ‘Gastronomi Kültürü Emek Ödülü’ne değer görüldü.
‘Yılın Telif Kitabı’ ödülü ise Ayşe Sarısayın’ın Can Yayınları tarafından yayımlanan ‘Denize Yazıldı’ kitabının oldu.
‘Yılın Çeviri Kitabı’ ödülü, Regaip Minareci’ye Peter Stamm’dan çevirdiği Nebula Kitap tarafından yayımlanan ‘Yedi Yıl’ kitabı nedeniyle verildi.
‘Yılın Yayınevi’ de toplantılarda yapılan çalışmalar sonunda Aras Yayıncılık’a verildi. Ödül Aras Yayıncılık’tan Rober Koptaş’a sunuldu.
Emirhan Dağkan G.’nin ‘Bozlak’ adıyla İletişim Yayınları’ndan çıkan kitabına ise ‘Polisiye Edebiyat Teşvik Ödülü’ verildi. Dağkan, İstanbul dışında olduğundan ödülünü İletişim Yayınları’ndan Emre Bayın, Osman Serim’den aldı.
Peyami Safa’nın Server Bedi adıyla yayımlattığı Cingöz Recai öykü ve romanlarını özenli, aslına uygun bir şekilde yeniden yayımladığı için Ötüken Neşriyat’a da seçici kurul tarafından ‘Özel Ödül’ verilmesi kararı alınmıştı. Ödül, Ötüken Yayınları’ndan Göktürk Ömer Çakır’a verildi.
ÖDÜLLERİ seçici kurul üyeleri verdi.
Doğan Hızlan
Başar Başarır
Metin Celâl
Osman Serim
Seval Şahin
Ahmet Örs
Zeynep Kakınç
28 yıldır verilen ödüle uzun yıllar diliyoruz.