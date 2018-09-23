Dört yıl aradan sonra Diyarbakır’da kitap fuarı

DİYARBAKIR, gerçekten kitap fuarının açılması gereken bir yer. Kitap yazının kadim coğrafyasında mutlaka bulunmalı. Çünkü okunuyor.
Fuar 25-30 Eylül 2018 tarihleri arasında TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.
Fuarın Onur Konuğu Mıgırdiç Margosyan.
Kentlerde yapılan fuarlarda, resmi ve sivil toplum kuruluşlarının katkısı beni sevindirir, çünkü onlar bir fuara sahip olduğu oranda, o fuar da ilgi görür.
Bu gerekçeyle katkıda bulunanların adını vereceğim:
- Türkiye Yayıncılar Birliği
- Diyarbakır Valiliği
- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
- Diyarbakır
Ticaret ve Sanayi Odası
- Diyarbakır
Ticaret Borsası
-Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
- Karacadağ Kalkınma Ajansı
- Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Altı gün sürecek olan fuar kapsamında 120 yayınevi yer alırken, 60 kültür etkinliğinde 250 yazar okurlarıyla buluşacak.
Aralarında Onur Konuğu Mıgırdiç Margosyan, Canan Tan, Altan Öymen, Ahmet Telli, Ayşe Kulin, Oya Baydar, Şükrü Erbaş, Aytül Akal, Fikret Başkaya, Nurcan Baysal, Dilara Keskin, Işık Ergüden, Nil Sakman, Kemal Hamamcıoğlu, Hasan Ali Toptaş, Mine Soysal, İsmail Saymaz, Levent Gültekin, Zeynep Sevde, Murat Özyaşar, Kadir Yıldırım, Kerimcan Akduman, İlkay Marangoz, İsmail Beşikçi, Şeyhmus Diken ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nun da bulunduğu pek çok değerli yazar fuarda okurlarıyla bir araya gelecek.
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FUAR süresince düzenlenecek panel ve söyleşilerde Margosyan’ın edebiyatı, eserleri ve yaşamı ele alınacak. Margosyan adına TÜYAP tarafından bir armağan kitap hazırlandı. Aynı zamanda kitap alıntıları ve fotoğraf albümünden oluşan “Gittin ki, Tez gelesin” başlıklı bir de sergi açılacak.
Girişin ücretsiz olduğu Diyarbakır Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü 30 Eylül 2018 Pazar ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Diyarbakır 6. Kitap Fuarı Onur Konuğu Mıgırdiç Margosyan kimdir?
Mıgırdiç Margosyan, 23 Aralık 1938’de Diyarbakır’ın Hançepek Mahallesi’nde (Gâvur Mahallesi) doğdu. Eğitimini Süleyman Nazif İlkokulu, Ziya Gökalp Ortaokulu, daha sonra İstanbul’daki Bezciyan Ortaokulu ve Getronagan Lisesi’nde sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi.
1966-1972 yılları arasında Üsküdar Selamsız’daki Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi’nde müdürlüğün yanı sıra felsefe, psikoloji, Ermeni dili ve edebiyatı öğretmenliği yaptı. Daha sonra öğretmenliği bırakarak ticarete atıldı. Bu sırada edebi çalışmalarını da aralıksız sürdürdü. Marmara gazetesinde yayımlanan Ermenice öykülerinin bir bölümü Mer Ayt Goğmerı (Bizim Oralar) adıyla kitap haline getirildi (1984) ve bu kitabıyla 1988’de, Ermenice yazan yazarlara verilen Eliz Kavukçuyan Edebiyat Ödülü’nü (Paris, Fransa) aldı. Aras Yayıncılık tarafından basılan Gâvur Mahallesi (1992), Söyle Margos Nerelisen? (1995) ve Biletimiz İstanbul’a Kesildi (1998) adlı Türkçe kitaplarını, 1999’da ikinci Ermenice kitabı Dikrisi Aperen (Dicle Kıyılarından) izledi. Gâvur Mahallesi, Avesta Yayınları tarafından Li Ba Me, Li Wan Deran (Bizim O Yöreler) adıyla Kürtçe olarak yayımlandı (1999). Türkçe kaleme aldığı Tespih Taneleri (2006) adlı anı-romanı büyük ilgiyle karşılandı. Evrensel gazetesinde “Kirveme Mektuplar” adlı köşesinde yazmayı sürdüren Margosyan’ın bu makalelerinin bir kısmı Kirveme Mektuplar adıyla 2006’da Lis Basın Yayın tarafından Diyarbakır’da kitaplaştırıldı; 2011’de ise Aras Yayıncılık tarafından yeniden basımı gerçekleşti. 1996-1999 yılları arasında Agos gazetesinde yayımlanan makalelerinden yapılan bir seçki olan Zurna 2009’da, yine Evrensel gazetesi yazılarından derlenen Çengelliiğne (ilk basımı 1999, Belge Yayınları) ile Yeni Yüzyıl ve Yeni Gündem gazetelerinde yayımlanan makalelerinden derlenen Kürdan 2010’da kitaplaştırıldı. Yazarın, dünyanın yaratılış hikâyesini mizahi bir üslupla ele aldığı son kitabı Tanrı’nın Seyir Defteri ise 2016’da yayımlandı.
¡ ¡ ¡
MARGOSYAN’ı kutluyorum.
Dört yıl aradan sonra Diyarbakır’da kitap fuarı
DİYARBAKIR, gerçekten kitap fuarının açılması gereken bir yer. Kitap yazının kadim coğrafyasında mutlaka bulunmalı. Çünkü okunuyor.
Fuar 25-30 Eylül 2018 tarihleri arasında TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.
Fuarın Onur Konuğu Mıgırdiç Margosyan.
Kentlerde yapılan fuarlarda, resmi ve sivil toplum kuruluşlarının katkısı beni sevindirir, çünkü onlar bir fuara sahip olduğu oranda, o fuar da ilgi görür.
Bu gerekçeyle katkıda bulunanların adını vereceğim:
- Türkiye Yayıncılar Birliği
- Diyarbakır Valiliği
- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
- Diyarbakır
Ticaret ve Sanayi Odası
- Diyarbakır
Ticaret Borsası
-Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
- Karacadağ Kalkınma Ajansı
- Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Altı gün sürecek olan fuar kapsamında 120 yayınevi yer alırken, 60 kültür etkinliğinde 250 yazar okurlarıyla buluşacak.
Aralarında Onur Konuğu Mıgırdiç Margosyan, Canan Tan, Altan Öymen, Ahmet Telli, Ayşe Kulin, Oya Baydar, Şükrü Erbaş, Aytül Akal, Fikret Başkaya, Nurcan Baysal, Dilara Keskin, Işık Ergüden, Nil Sakman, Kemal Hamamcıoğlu, Hasan Ali Toptaş, Mine Soysal, İsmail Saymaz, Levent Gültekin, Zeynep Sevde, Murat Özyaşar, Kadir Yıldırım, Kerimcan Akduman, İlkay Marangoz, İsmail Beşikçi, Şeyhmus Diken ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nun da bulunduğu pek çok değerli yazar fuarda okurlarıyla bir araya gelecek.
*
FUAR süresince düzenlenecek panel ve söyleşilerde Margosyan’ın edebiyatı, eserleri ve yaşamı ele alınacak. Margosyan adına TÜYAP tarafından bir armağan kitap hazırlandı. Aynı zamanda kitap alıntıları ve fotoğraf albümünden oluşan “Gittin ki, Tez gelesin” başlıklı bir de sergi açılacak.
Girişin ücretsiz olduğu Diyarbakır Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü 30 Eylül 2018 Pazar ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Diyarbakır 6. Kitap Fuarı Onur Konuğu Mıgırdiç Margosyan kimdir?
Mıgırdiç Margosyan, 23 Aralık 1938’de Diyarbakır’ın Hançepek Mahallesi’nde (Gâvur Mahallesi) doğdu. Eğitimini Süleyman Nazif İlkokulu, Ziya Gökalp Ortaokulu, daha sonra İstanbul’daki Bezciyan Ortaokulu ve Getronagan Lisesi’nde sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi.
1966-1972 yılları arasında Üsküdar Selamsız’daki Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi’nde müdürlüğün yanı sıra felsefe, psikoloji, Ermeni dili ve edebiyatı öğretmenliği yaptı. Daha sonra öğretmenliği bırakarak ticarete atıldı. Bu sırada edebi çalışmalarını da aralıksız sürdürdü. Marmara gazetesinde yayımlanan Ermenice öykülerinin bir bölümü Mer Ayt Goğmerı (Bizim Oralar) adıyla kitap haline getirildi (1984) ve bu kitabıyla 1988’de, Ermenice yazan yazarlara verilen Eliz Kavukçuyan Edebiyat Ödülü’nü (Paris, Fransa) aldı. Aras Yayıncılık tarafından basılan Gâvur Mahallesi (1992), Söyle Margos Nerelisen? (1995) ve Biletimiz İstanbul’a Kesildi (1998) adlı Türkçe kitaplarını, 1999’da ikinci Ermenice kitabı Dikrisi Aperen (Dicle Kıyılarından) izledi. Gâvur Mahallesi, Avesta Yayınları tarafından Li Ba Me, Li Wan Deran (Bizim O Yöreler) adıyla Kürtçe olarak yayımlandı (1999). Türkçe kaleme aldığı Tespih Taneleri (2006) adlı anı-romanı büyük ilgiyle karşılandı. Evrensel gazetesinde “Kirveme Mektuplar” adlı köşesinde yazmayı sürdüren Margosyan’ın bu makalelerinin bir kısmı Kirveme Mektuplar adıyla 2006’da Lis Basın Yayın tarafından Diyarbakır’da kitaplaştırıldı; 2011’de ise Aras Yayıncılık tarafından yeniden basımı gerçekleşti. 1996-1999 yılları arasında Agos gazetesinde yayımlanan makalelerinden yapılan bir seçki olan Zurna 2009’da, yine Evrensel gazetesi yazılarından derlenen Çengelliiğne (ilk basımı 1999, Belge Yayınları) ile Yeni Yüzyıl ve Yeni Gündem gazetelerinde yayımlanan makalelerinden derlenen Kürdan 2010’da kitaplaştırıldı. Yazarın, dünyanın yaratılış hikâyesini mizahi bir üslupla ele aldığı son kitabı Tanrı’nın Seyir Defteri ise 2016’da yayımlandı.
¡ ¡ ¡
MARGOSYAN’ı kutluyorum.