Doğu ve Güneydoğu'da kültür baharı

Ben kitapların sergilenmesi, kitabevi düzenleri üzerine Güneydoğu ve Doğu’ya giden bir kitapçı arkadaşımın anlattıklarını dinleyince tahmininizden fazla heyecanlandım. İyimserliğim arttı.



Kitap mağazalarının okur eğilimlerinin tarihini şöyle bir belleğimden geçirdim. Yıllar önce Çeşme’ye gittiğimde bir kitapçıya rastlamamıştım, aradığım dergilerden, kitaplardan tekini bile bulamamıştım. Şimdi D&R mağazalarında aradığımı buluyorum.



İzmir’in merkezinde, Bornova’da imrenerek baktığım kitabevleri var.



Bornova D&R’a uğramadan edemiyorum.



Kitapçı zincirleri hem bağımsız alanlarda hem de AVM’lerde kitapçı dükkânları açıyorlar.



Özellikle tatil zamanlarında aileler çocuklarını AVM’lere getirdiklerinde kitapçıya da uğruyorlar. Kitabın yanında başka şeyler de alıyorlar.



Hiç kuşkusuz sadece kitap satan mağazalar da var. Zincirin dışında kitapçılar da ayrı, güçlü bir sınıfı teşkil ediyorlar. Çoğunda mutlaka kırtasiye de bulunuyor.



D&R araştırmalarıyla kitabın nabzını tutuyor.



Önce yetkili arkadaşımın gezi notlarından başlamalıyım yazıma. Gezdiği kentlerden bazılarını okuduğunuzda siz de heyecanlanacaksınız.



Batman, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Bingöl, Muş, Van, Erzurum, Erzincan, Ağrı...



Eski kitapçılar mağazalarını yeniliyorlarmış, birçoğu yeni mekânlara çıkıyorlarmış.



Büyük mağazalarda kitapların yanı sıra müzik aletleri, hoparlörler, hatta pikaplar da bulunuyormuş.



Longplay’lerin yeniden pikaplarda dönmesi üzerine pikaplara D&R mağazalarında rastlıyorum.



Bilgisayar oyunları da, çantalar da bu mağazalarda bulunuyor.



İstanbul’da kitap zincirleri dışında bağımsız kitapçılar da var. Beyoğlu’nda, Nişantaşı’nda, Kadıköy’de bu örnekleri anmalı.



İstanbul’da da kitapçıların birçoğunda kafeler var artık.



BATMAN’daki Şenses Kitabevi 900 metrekare. Aynı şehirde üç tane daha şubesi var.



Yeni Diyarbakır’da Yayın Ağacı adını taşıyan müessese de 3 katlı ve 900 metrekare.



Diyarbakır’da Ceylan AVM’deki D&R’ın satış oranı yüksek.



Mardin’deki mağaza da 700 metrekare.



Van’da Omedya’yı da belirtmek gerek.



Buralarda kitap satışının artması, donanımlı mağazaların açılması, kitabın talihini değiştiriyor.



Kentleşmenin etkisi, üniversitelerin açılması, bu yükselişi destekliyor.



Hemen hemen bütün gazetelerin kitap eki vermesi bu grafiğe katkıda bulunuyor.



Kitap fuarlarının haritası gittikçe genişliyor. TÜYAP’ın Anadolu’nun birçok kentinde açtığı ve açacağı kitap fuarları kitabın yaygınlığını sağlıyor.



D&R’dan bir yetkili Anadolu şehirlerinde kitap satışlarının çok iyi gittiğini söylüyor.



Şu anda açık D&R mağazası olan Anadolu illeri şöyle:



Antep, Hatay, Diyarbakır, Trabzon, Samsun, Çorum, Nevşehir, Sivas, Elazığ, Erzurum, Kayseri, Konya, Malatya.



Bu yıl içinde açılacak olanlar ise Van, Kars, Artvin, Batman, Erzincan, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli, Bingöl, Adıyaman.



GÜNEYDOĞU ve Doğu Anadolu’da kültür baharı yaşanıyor.