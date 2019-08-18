Doberman gözetiminde Tosca’yı seyrettik

Yabancı bir müzik dergisinde* ünlü besteci Giacomo Puccini dosyasını görünce, videodan seyrettiğimiz Tosca’yı hatırladım.
O zamanlar video yeni seyredilmeye başlanmıştı.
Filiz Ali bir gün telefon etti, bir dostuyla beni de tanıştırmak istediğini söyledi, orada bir opera göreceğimizden söz etti.
Birlikte değerli soprano Yıldız Dağdelen’in evine gittik.
Salona girdik, ev sahibiyle tanıştıktan sonra, yanımıza yeni aldığı doberman köpeği geldi.
Puccini’nin Tosca operasını ünlü yönetmen Franco Zeffirelli sahneye koymuştu, başrol sanatçısı da Teresa Stratas idi. Gerçekten bir opera ziyafeti çekti bize ev sahibemiz.
Ne var ki Filiz Ali ile ben arada bir de gözümüzü görüntüden ayırıp dobermana bakıyorduk.
Gerçekten ürkütücü görünümüne rağmen dobermanları çok severim.
Hiç kuşkusuz Tosca’nın anılarımızda bir başka yeri de var.
Yanılmıyorsam Leyla Gencer de İstanbul’da ilk kez Tosca operasında sahneye çıkacaktı.
Vedat Gürten’i de burada anmalıyım.
Gencer’le ilgili anmalarda, her zaman Tosca gündeme gelmiştir .
Puccini’nin bir başka aryası da Pavarotti’nin icrasından sonra birçok kişi tarafından seslendirildi.
Tekrarlamaya gerek var mı bilmem, “Nessun dorma”yı.
Pavarotti, bunu 1990 yılında İtalya’da yapılan Dünya Kupası’nda söylemişti.
Sanatla uğraşan herkesin bir hobisi, tutkusu vardır, Puccini’nin merakı da otomobiller.
*
CHARLIE CHAPLIN’in filmlerini hepimiz seyrettik.
Peki onun besteleri hakkında bilginiz ne kadar?
Benim de kulak dikkatimden kaçmıştır, oysa filmlerinin birçoğunun müziğini o yapmıştır.
Limelight filminin müziğiyle Oscar kazanmıştır.
Jim Lochner, BBC Music yazısında, onun akşam yemeğinden sonra ışıkları kısıp aile bireyleriyle birlikte klasik müzik dinlediğini yazmış. Yazar, çevirmen, sinema tarihçisi Rekin Teksoy, bana ödül kazanan film müziğinin CD’sini armağan etmişti.
50 yıllık müzik kariyerinin en tanınmış parçası Smile’dı. Bir düzineden fazla şarkısı biliniyor, 900 dakikalık film müziği besteledi.
16 yaşında bir keman ve çello aldı.
*
MÜZİK dünyasından kısa notlar:
Bodrum Müzik Festivali 22-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl Onur Ödülü Fazıl Say’a verilecek.
Türkiye’nin ilk ve tek opera yarışması olan Siemens Opera Yarışması için başvuru süreci başladı.
21 yıldır genç opera sanatçılarını dünya sahneleriyle tanıştırma amacıyla düzenlenen Siemens Opera Yarışması için son başvuru tarihi 23 Ağustos.
CAKA (Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları) 1. Çocuk & Gençlik Müzik Kampı. CAKA 2019 Müzik Yaz Akademisi Seferihisar’da 25-30 Ağustos arasında yapılacak.
Bachçede Festival. Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras Açıkhava Konserleri devam ediyor.
Marmara Üniversitesi ve Macaristan Başkonsolosluğu’nun himayelerinde, Franz Lizst Müzik Akademisi Kodaly Enstitüsü ve Macar Kültür Merkezi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Kodaly Eğitim Günleri’nin ikincisi 18-21 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor.
Berlin’de dördüncü yılını tamamlayan Barenboim-Said Akademi’de Türk öğrenci sayısı giderek artıyor.
Akademi’nin ilk Türk lisans mezunu ise Kerem Tuncer.
Kerem Tuncer (1. keman ), Orkun Pala (2. keman), Barok Bostancı (viyola), Umut Sağlam’dan (viyolonsel) oluşan Quartet Parantez’in önümüzdeki günlerde ilk konseri 25 Ağustos saat 19.00’da Bodrum Müzik Festivali’nde.
*
MÜZİKLİ bir yaz dileğiyle.
------------------
(*) BBC Music, The Power of Puccini, August 2019.
Doberman gözetiminde Tosca’yı seyrettik
Yabancı bir müzik dergisinde* ünlü besteci Giacomo Puccini dosyasını görünce, videodan seyrettiğimiz Tosca’yı hatırladım.
O zamanlar video yeni seyredilmeye başlanmıştı.
Filiz Ali bir gün telefon etti, bir dostuyla beni de tanıştırmak istediğini söyledi, orada bir opera göreceğimizden söz etti.
Birlikte değerli soprano Yıldız Dağdelen’in evine gittik.
Salona girdik, ev sahibiyle tanıştıktan sonra, yanımıza yeni aldığı doberman köpeği geldi.
Puccini’nin Tosca operasını ünlü yönetmen Franco Zeffirelli sahneye koymuştu, başrol sanatçısı da Teresa Stratas idi. Gerçekten bir opera ziyafeti çekti bize ev sahibemiz.
Ne var ki Filiz Ali ile ben arada bir de gözümüzü görüntüden ayırıp dobermana bakıyorduk.
Gerçekten ürkütücü görünümüne rağmen dobermanları çok severim.
Hiç kuşkusuz Tosca’nın anılarımızda bir başka yeri de var.
Yanılmıyorsam Leyla Gencer de İstanbul’da ilk kez Tosca operasında sahneye çıkacaktı.
Vedat Gürten’i de burada anmalıyım.
Gencer’le ilgili anmalarda, her zaman Tosca gündeme gelmiştir .
Puccini’nin bir başka aryası da Pavarotti’nin icrasından sonra birçok kişi tarafından seslendirildi.
Tekrarlamaya gerek var mı bilmem, “Nessun dorma”yı.
Pavarotti, bunu 1990 yılında İtalya’da yapılan Dünya Kupası’nda söylemişti.
Sanatla uğraşan herkesin bir hobisi, tutkusu vardır, Puccini’nin merakı da otomobiller.
*
CHARLIE CHAPLIN’in filmlerini hepimiz seyrettik.
Peki onun besteleri hakkında bilginiz ne kadar?
Benim de kulak dikkatimden kaçmıştır, oysa filmlerinin birçoğunun müziğini o yapmıştır.
Limelight filminin müziğiyle Oscar kazanmıştır.
Jim Lochner, BBC Music yazısında, onun akşam yemeğinden sonra ışıkları kısıp aile bireyleriyle birlikte klasik müzik dinlediğini yazmış. Yazar, çevirmen, sinema tarihçisi Rekin Teksoy, bana ödül kazanan film müziğinin CD’sini armağan etmişti.
50 yıllık müzik kariyerinin en tanınmış parçası Smile’dı. Bir düzineden fazla şarkısı biliniyor, 900 dakikalık film müziği besteledi.
16 yaşında bir keman ve çello aldı.
*
MÜZİK dünyasından kısa notlar:
Bodrum Müzik Festivali 22-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl Onur Ödülü Fazıl Say’a verilecek.
Türkiye’nin ilk ve tek opera yarışması olan Siemens Opera Yarışması için başvuru süreci başladı.
21 yıldır genç opera sanatçılarını dünya sahneleriyle tanıştırma amacıyla düzenlenen Siemens Opera Yarışması için son başvuru tarihi 23 Ağustos.
CAKA (Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları) 1. Çocuk & Gençlik Müzik Kampı. CAKA 2019 Müzik Yaz Akademisi Seferihisar’da 25-30 Ağustos arasında yapılacak.
Bachçede Festival. Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras Açıkhava Konserleri devam ediyor.
Marmara Üniversitesi ve Macaristan Başkonsolosluğu’nun himayelerinde, Franz Lizst Müzik Akademisi Kodaly Enstitüsü ve Macar Kültür Merkezi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Kodaly Eğitim Günleri’nin ikincisi 18-21 Eylül tarihleri arasında düzenleniyor.
Berlin’de dördüncü yılını tamamlayan Barenboim-Said Akademi’de Türk öğrenci sayısı giderek artıyor.
Akademi’nin ilk Türk lisans mezunu ise Kerem Tuncer.
Kerem Tuncer (1. keman ), Orkun Pala (2. keman), Barok Bostancı (viyola), Umut Sağlam’dan (viyolonsel) oluşan Quartet Parantez’in önümüzdeki günlerde ilk konseri 25 Ağustos saat 19.00’da Bodrum Müzik Festivali’nde.
*
MÜZİKLİ bir yaz dileğiyle.
------------------
(*) BBC Music, The Power of Puccini, August 2019.