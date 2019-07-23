Dinlenin, eğlenin ama...

TATİL konusunda tavsiyelerde bulunacak kadar deneyimli bir turist değilim. Konferanslar, kitap fuarları, önemli açılışlar dışında pek İstanbul’u terk etmedim.
Evim dışında üç gün sonra hasret sürem başlıyor.
Tatil yörelerinde yazın konserler, festivaller düzenleniyor. Bazı yerlerde klasik Batı müziği festivalleri de var. Bodrum’da Doğuş Grubu’nun desteklediği müzik festivali, ağustosta başlıyor.
Ben gündüz ne yaptığınızla ilgileniyorum.
Kitap eklerinde, birçok yayın organında yaz programınıza alacağınız kitapların listesi yayımlandı.
Geniş bir seçim yelpazesi var. Özellikle seviyorsanız Batı’nın polisiye yazarlarının en tanınmışları dilimize çevrildi. Hemen hemen her yayınevinin yerli ve yabancı yazarların kitaplarını kapsayan polisiye dizisi var.
Çocuk kitapları da büyük bir kütüphaneye ulaştı.
Ne var ki ben biraz da bilimsel kitapları hatırlatmak istedim.
2019, Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılı. Ülkenizin siyasal tarihini merak etmez misiniz? Bugün yaşadığınız Türkiye’yi tanımak zorundasınız. Çünkü o tarihi bilmedikçe bugünün tarihini anlayamazsınız.
Uzun tatillerin bu işlevini de ihmal etmemeliyiz.
Nerelere gidebilirsiniz?
Sakıp Sabancı Müzesi’nde Gösteri Sanatları Günleri başlıyor.
Sakıp Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla 24-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğin teması: ‘Şiirselleşmiş Beden’.
Sanat yönetmenliğini Emre Senan yapıyor.
Etkinlikler müzenin farklı mekânlarında yapılacak.
Beş gün sürecek etkinlikte tiyatro, edebiyat, şiir, dans gibi farklı alanlardan söyleşi, tanıtım, panel, mekâna ait özgün eser, metin tiyatrosu, performans sanatı, performativ okuma, atölye, sunum ve paneller yoluyla sahne sanatları çok disiplinli bir anlayış doğrultusunda ilgilileriyle buluşacak.
8AYVALIK AIMA MÜZİK FESTİVALİ BUGÜN BAŞLIYOR
20 yıldır Türkiye’de klasik müziğin gelişimi için çalışmalarını sürdüren Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin (AIMA) düzenlediği festival 23-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Bu yıl 6. kez düzenlenecek festivalin konserleri Cunda’daki Alibey Kültür Merkezi’nde izlenebilecek.
Festival, 23 Temmuz Salı günü, flüt ailesinin tüm mensuplarını barındıran en özgün grup olan İstanbul Flüt Topluluğu’nun vereceği konserle başlayacak. Akademisyenler ve seçkin flüt sanatçılarından oluşan grup Dvorak, Tchaikovsky, Boismortier gibi sanatçıların eserlerinin yanı sıra Astor Piazzolla’nın tango klasiklerini ve genç piyanist Orçun Orçunsel’in düzenlemeleriyle Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek.
Festivalin ikinci gününde Semplice Quartet ile AIMA Festival Orkestrası, Oda Müziği Konseri verecek.
Festival, 25 Temmuz’da Alexander Rudin yönetiminde AIMA Festival Orkestrası’nın vereceği konserle devam edecek. Bu iki konser, Türkiye’nin ilk arpisti Uğurtan İdil Aksel anısına yapılacak. Konserlerde genç arpistler Yonca Atar ve Alara Acar; Ravel, Debussy ve Caplet’nin eserlerini çalacak.
Festivalin son günü olan 26 Temmuz günü kapanışı Anadolu Nefesli Beşlisi yapacak. “Del Mundo” isimli projesi ile dinleyicileri müzik repertuvarının en sevilen üfleme beşli eserleri ile dünya turuna çıkartacak. Topluluk, Macaristan sokaklarından Arjantin sahillerine, Fransa’nın özel tınılarından Anadolu’nun dört bir köşesine işlemiş eşsiz ezgilere ve Balkan coğrafyasına uzanan benzersiz repertuvarı ile dinleyicileri dünya müziğiyle buluşturacak.
8. Ayvalık AIMA Müzik Festivali’nde tüm konserler saat 21.00’de izlenebilecek.
KADIKÖY’DE FESTİVAL
KADFEST (Uluslararası Kadıköy Festivali) 22 Temmuz’da başladı, festival 28 Temmuz’a kadar devam edecek.
Şarlo’nun filmleri Orçun Orçunsel’in yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası’nın eşliğinde seyredilecek.
7 gece 7 farklı ülkeden filmler gösterilecek.
Moda’da ve Kadıköy’ün değişik mekânlarında çizgi ve sahaf günleri yapılacak.
Festival TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile Kerem Görsev konseriyle son bulacak.
Dinlenin, eğlenin ama...
TATİL konusunda tavsiyelerde bulunacak kadar deneyimli bir turist değilim. Konferanslar, kitap fuarları, önemli açılışlar dışında pek İstanbul’u terk etmedim.
Evim dışında üç gün sonra hasret sürem başlıyor.
Tatil yörelerinde yazın konserler, festivaller düzenleniyor. Bazı yerlerde klasik Batı müziği festivalleri de var. Bodrum’da Doğuş Grubu’nun desteklediği müzik festivali, ağustosta başlıyor.
Ben gündüz ne yaptığınızla ilgileniyorum.
Kitap eklerinde, birçok yayın organında yaz programınıza alacağınız kitapların listesi yayımlandı.
Geniş bir seçim yelpazesi var. Özellikle seviyorsanız Batı’nın polisiye yazarlarının en tanınmışları dilimize çevrildi. Hemen hemen her yayınevinin yerli ve yabancı yazarların kitaplarını kapsayan polisiye dizisi var.
Çocuk kitapları da büyük bir kütüphaneye ulaştı.
Ne var ki ben biraz da bilimsel kitapları hatırlatmak istedim.
2019, Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılı. Ülkenizin siyasal tarihini merak etmez misiniz? Bugün yaşadığınız Türkiye’yi tanımak zorundasınız. Çünkü o tarihi bilmedikçe bugünün tarihini anlayamazsınız.
Uzun tatillerin bu işlevini de ihmal etmemeliyiz.
Nerelere gidebilirsiniz?
Sakıp Sabancı Müzesi’nde Gösteri Sanatları Günleri başlıyor.
Sakıp Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla 24-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğin teması: ‘Şiirselleşmiş Beden’.
Sanat yönetmenliğini Emre Senan yapıyor.
Etkinlikler müzenin farklı mekânlarında yapılacak.
Beş gün sürecek etkinlikte tiyatro, edebiyat, şiir, dans gibi farklı alanlardan söyleşi, tanıtım, panel, mekâna ait özgün eser, metin tiyatrosu, performans sanatı, performativ okuma, atölye, sunum ve paneller yoluyla sahne sanatları çok disiplinli bir anlayış doğrultusunda ilgilileriyle buluşacak.
8AYVALIK AIMA MÜZİK FESTİVALİ BUGÜN BAŞLIYOR
20 yıldır Türkiye’de klasik müziğin gelişimi için çalışmalarını sürdüren Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin (AIMA) düzenlediği festival 23-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Bu yıl 6. kez düzenlenecek festivalin konserleri Cunda’daki Alibey Kültür Merkezi’nde izlenebilecek.
Festival, 23 Temmuz Salı günü, flüt ailesinin tüm mensuplarını barındıran en özgün grup olan İstanbul Flüt Topluluğu’nun vereceği konserle başlayacak. Akademisyenler ve seçkin flüt sanatçılarından oluşan grup Dvorak, Tchaikovsky, Boismortier gibi sanatçıların eserlerinin yanı sıra Astor Piazzolla’nın tango klasiklerini ve genç piyanist Orçun Orçunsel’in düzenlemeleriyle Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek.
Festivalin ikinci gününde Semplice Quartet ile AIMA Festival Orkestrası, Oda Müziği Konseri verecek.
Festival, 25 Temmuz’da Alexander Rudin yönetiminde AIMA Festival Orkestrası’nın vereceği konserle devam edecek. Bu iki konser, Türkiye’nin ilk arpisti Uğurtan İdil Aksel anısına yapılacak. Konserlerde genç arpistler Yonca Atar ve Alara Acar; Ravel, Debussy ve Caplet’nin eserlerini çalacak.
Festivalin son günü olan 26 Temmuz günü kapanışı Anadolu Nefesli Beşlisi yapacak. “Del Mundo” isimli projesi ile dinleyicileri müzik repertuvarının en sevilen üfleme beşli eserleri ile dünya turuna çıkartacak. Topluluk, Macaristan sokaklarından Arjantin sahillerine, Fransa’nın özel tınılarından Anadolu’nun dört bir köşesine işlemiş eşsiz ezgilere ve Balkan coğrafyasına uzanan benzersiz repertuvarı ile dinleyicileri dünya müziğiyle buluşturacak.
8. Ayvalık AIMA Müzik Festivali’nde tüm konserler saat 21.00’de izlenebilecek.
KADIKÖY’DE FESTİVAL
KADFEST (Uluslararası Kadıköy Festivali) 22 Temmuz’da başladı, festival 28 Temmuz’a kadar devam edecek.
Şarlo’nun filmleri Orçun Orçunsel’in yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası’nın eşliğinde seyredilecek.
7 gece 7 farklı ülkeden filmler gösterilecek.
Moda’da ve Kadıköy’ün değişik mekânlarında çizgi ve sahaf günleri yapılacak.
Festival TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası ile Kerem Görsev konseriyle son bulacak.