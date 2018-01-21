Dinlediklerim

Besteleri de vardır.

İki CD’den oluşan Altın Şarkılar(1) albümünü bu tür müziği dinleyenlerin seveceğinden kuşkum yok.

Çetinkaya, albümünde anmalara da yer vermiş, Zeki Müren’in bestelerini de seslendirmiş. Onun bestelerini başka iyi bir sesten dinlemek doğrusu hoşuma gitti.

Parçalar seçilirken, sanatçı bence değişik bestelerin yer alması için özen göstermiş. Elbet aralarında bildiğimiz, hemen sanatçıyla birlikte mırıldandığımız parçalar var.

Ama icra edilen bestelerin bazısı çok az icra edilmiş ama Türk müziğinin önemli parçaları.

Biz de klasik sayılan parçaların yanı sıra yeni besteleri de dinleyince Türk müziğinin yeni parçalarını da dinlemiş, öğrenmiş oluyoruz.

Albümün kapağındaki yazı Yahya Kemal Beyatlı’nın:

“Çok insan anlayamaz

Eski musikimizden

Ve ondan anlamayan

Bir şey anlamaz bizden”.

Zeki Müren’in Bir Demet Yasemen bestesinin başında Ceyhun Çelik’in piyano solosu, o parçayı dinlemeye bizi hazırladığı için iyi düşünülmüş.

Albüm kitapçığında Vedat Çetinkaya’nın biyografisi ve şarkıların güfteleri yer almaktadır.

17 kişilik bir müzisyen ve vokalistler grubu da CD kaydına emek vermişlerdir.

İki CD’de toplam 24 şarkı var.

TÜRKÜLERDEN GÖKKUŞAĞI

MERCAN ERZİNCAN’ın Gökkuşağı(2) CD’sinin ilk sayfasını açıp yazıyı okuyunca hemen türküleri dinlemeye başlıyorsunuz. Okuyunca bana hak vereceksiniz:

“Türlü iklimlerin, türlü renklerin, türlü türlü ezgileriyle acılarımıza dokunabilmek. Onca değişik yoldan, onca değişik sözden, onca değişik havadan kendi havanı yakalayabilmek, kendini bulabilmek.

Hasan Hüseyin’in deyimiyle acıyı bal eyleyebilmek, Veysel’in deyimiyle derdini kendine derman kılabilmek.

Kendimizden ve dertlerimizden bucak bucak kaçıp nafile zevklerle oyalanmaktansa, yüzleşebilmek onlarla.”

Kıymet Erzincan Kına’nın türkülere dair yazısı da, türkülerle, duyarlı bir üslupla Anadolu’da ses turu yaptırıyor.

Türkülerin metinleri altında katkısı bulunanlar, kişiler üzerine bilgi veriliyor, dinleyici için gerçekten çok önemli bir çalışma.

Mercan Erzincan, CD’nin sonunda müzik yaşamını dile getiriyor, ayrıca da bütün emek verenlere teşekkür ediyor.

Çok sevdiğim türküleri yeniden bir kez daha severek dinledim. İstanbul’dan alıp beni başka yerlere götürdü.

12 parça var:

Sivas’tan Çıktı - Kerbelâ’da Susuz Çöller - Bir Taş Attım Bahçanızda Vişneye - Hasretinden Kanlı Yaşlar Döktüğüm - Romiko - Yüzdürdüm Filikamı - Bir Oda Yaptırdım - Mansur ile Dara Durduğum Zaman - Bu Kadar Cevretme Aziz Sultanım - Gesi Bağları - Şu Fani Dünyada Vadem Yeterse - İlenger Attım Bağa.

Orkestra kimlerden oluşuyor:

Erdal Erzincan, Ufuk Şimşek, İlbeği Can Erzincan, Rıza Can Özel, Eleonore Fourniau, Ersin Killik, Buse Katılmış, Dilan Akıncı, Özge Çam, Özlem Keskin, Cem Erdoğan, Erkan Akalın, Hüseyin Korkankorkmaz.

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BİR ses gezisine davet ediyorum sizi.

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(1) SMY - Selçuker Medya ve Yayıncılık A.Ş.

(2) Temkeş