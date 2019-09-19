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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Dergiler arasında

19 Eylül 2019

Bu başlığı çok severim. Dergi okumalarına başladığım yıllarda hemen hemen bütün yazarların başlığı buydu.

Edebiyat ve düşünce, tarih dergilerinin içeriği günlük gazetelerde yer almıyor. Oysa günün beğenisinin, kanaatinin atan nabzı dergilerde tutulur.

NOTOS her sayısında bir dosya yapar. (1)

Yeni sayının dosya adı da şöyle:
“Bir dünya edebiyatı var mı?”

Bu sayıyı Burhan Sönmez hazırlamış. Dosyanın ilk yazısı da Burhan Sönmez’den: “Dünya edebiyatı umut mu, imkânsızlık mı?”

Sunumda bir özet var:

“Dünya edebiyatının aslında çok büyük bir zenginliği olduğu söylenebilir. Amerika kıtasından Uzakdoğu’ya, kuzey yarımkürenin bir merkez olarak ağır ve gösterişli dünyasından Afrika’nın gösterdiği çabalara bakınca birbirinden epey farklı edebiyatların bir arada bulunduğu bir dünya geliyor önümüze. Bunun değerini bilmek gerekir. Öte yandan bir dünya edebiyatı kavramından söz edilip edilemeyeceği de öteden beri tartışılıyor. Egemen ya da büyük edebiyatların kendiliklerinden taşıdıkları ağırlık kuşkusuz. Gelgelelim periferide kalan edebiyatların renkliliği de gri alanları güzelce siliyor, onlarsız da olmaz. Bir dünya edebiyatı var mı? Elbette tartışmaya değer bir konu. Farklı görüşler var. Doğru yerde durup iyi bakmak ve anlamak gerekiyor.”

Bu sorunun yanıtını bence her dönemde yeniden belirlemeli.

Nobel Edebiyat Ödülleri ilan edildiğinde, birçok Fransızca romanın Almancaya, birçok Almanca romanın da Fransızcaya çevrilmediği ortaya çıkmıştı.

Martin Puchner’in çağrısına kulak verelim. Ne diyor?

“Dünyanın bütün okurları birleşin!”

Deniz Gündoğan İbirişim, “Dünya edebiyatının dünyaları” yazısında aşağıdaki soruları irdeliyor:

“Türkçe edebiyatı dünya edebiyatı olarak nasıl okuyabiliriz? Güney Afrika edebiyatını dünya edebiyatı olarak nasıl okuyabiliriz?”

Seval Şahin, “Dünya edebiyatı mümkün mü?” sorusuna olumlu yanıt veriyor: “Dünyanın farklı coğrafyalarında farklı tecrübelerle kuşatılmamıza rağmen bizi birey olarak bir araya getiren, ahlak, sevgi, şefkat, dayanışma, birliktelik gibi değerler var, bunlar yerelliği kat kat aşıyor.”

Edebiyat Ortamı (2) kitap eki vermeyi sürdürüyor.

Temmuz-ağustos sayısının kitabı:

Reşit Güngör Kalkan

Umudu İmkânla Buluşturan Şair: İsmet Özel

Didem Özüyılmaz’ın Timuçun Çevikoğlu ile klasik Türk musikisi üzerine söyleşisini okuyun.

Milliyet Sanat’ın (3) kapak konusu:

“16. İstanbul Bienali soruyor: Biz dünyaya ne yaptık?”  

Ali Kayaalp, “Yağmaladığımız şu üç günlük dünyadan” yazısında bienalin mesajını özetliyor:

“16. İstanbul Bienali, Pasifik Okyanusu’nun üzerinde oluşan, yedi milyon ton ağırlığındaki plastik yığını Yedinci Kıta’dan yola çıkarak bizleri tahrip ettiğimiz bitki örtüleri, hayvanlar, su, toprak ve mikroorganizmalarla yüzleşmeye çağırıyor.

Tuğrul Eryılmaz’ın kaleminden “David Bowie’nin Uzay Yolculuğu” yazısını okumanızı salık veririm.

Türkiye Notları (4)

Fikir, Tarih, Kültür

Yeni sayısında hangi konu işleniyor?

“Milli Mücadelemiz ve Türkçülük”.

Bir ideoloji, bir kimlik, bir Duruş

Yazarlar:

Ziya Gökalp

Alexandre Benningsen

Jacob M. Landau

Öner Buçukcu

  1. Azade Borlich

Halim Gençoğlu

Abdülazim Şimşek

  1. Cihat Zorbacı

Kurtuluş Kayalı

İsmail Karmaskalı

Fatih Çalmaz

Murat Güzel

Yunus Şahbaz

  1. Hakkı Akın

Ayın bir bölümünün dergilerini yazdık...

*

 (1) NOTOS, ağustos-eylül

(2) Edebiyat Ortamı, temmuz-ağustos

(3) Milliyet Sanat eylül sayısı

(4) Türkiye Notları, Eylül-Ekim 2019.

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