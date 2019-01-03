Dergiler arasında

NOTOS (1) her sayısında bir kişi, bir konu, bir kavramla ilgili dosya yayınlar.
Yeni sayının dosyası: “Karşılaştırmalı Edebiyat ve Dünya Edebiyatı”.
Sandra Berman’ın ‘Karşılaştırmalı Edebiyat ve Dünya Edebiyatı’ yazısının ilk cümlesi şöyle:
“Dünya edebiyatı uzun zaman karşılaştırmalı edebiyatla bağdaştırılmıştır.”
Yazıların içine bazı yazarlardan alıntılar da konulmuş:
Edward Said: “Modern Batı kültürü büyük ölçüde sürgünlerin, göçmenlerin, mültecilerin ürünüdür.”
“Dante’nin ‘Cehennem’i Floransa’daki ortaçağ kültürüne açılan bir pencere olmasının yanı sıra İtalya ve Avrupa kültüründe ‘kurucu’ bir başyapıttır.”
Murat Belge: ‘Karşılaştırmalı Edebiyat’.
Jale Parla: “Kısaca, karşılaştırmada amaçlanan, bir edebiyat metnini iki açıdan, poetika ve retorik açısından olabildiğince çok incelemektir.”
‘Karşılaştırmalı Edebiyatta Güncel Çalışmalar’ konusunda sorulara Meliz Ergin, Merve Tabur, Emrah Serdan, Başak Bingöl Yüce, Pelin Kıvrak ve Duygu Ergun cevap vermiş.
Dergide iyi eleştirmen Orhan Koçak ile söyleşiyi Semih Gümüş-Oğuz Tecimen yapmışlar.
Bakın ne diyor?
“Bir ruhsal düşünsel çoraklık var: Bu kadar çok okumamaya nasıl vakit buluyorlar?”
Selâhattin Özpalabıyıklar ile konuşmanın başlığı: “Labirentimi kendi ellerimle inşa etmek...”
Editörlük için söylediklerini okumalısınız.
“Şu: Bir kitabı yayına hazırlamak, ciddi bir iştir. ‘Yarım hekim candan eder, yarım imam dinden eder’ derler ya nerdeyse, öyle yarım editör okuma zevkinden eder.”
Bazı kitaplarımda birlikte çalıştığımız için onun bu konudaki mükemmeliyetçiliğinin yakından tanığıyım.
HASAN FERİD ALNAR
TÜRK BEŞLERİ’bazı bestelerini özellikle çok sever, çok dinlerim.
Bu adların başında Hasan Ferid Alnar gelir.
Andante (2) dergisinin kapağındaki yazı hemen ilgimi çekti:
“40. Ölüm Yıldönümünde Hasan Ferid Alnar.”
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 24-25 Ekim tarihlerinde, Cumhuriyet’in ilk kuşak bestecilerinin belki de en gölgede kalmış ve hak ettiği değeri görememiş üyesi olan Ferid Alnar’a vefa sunumu niteliğinde bir sempozyuma ev sahipliği yaptı.
Özel Dosya’yı Onur Aydın hazırlamış.
Esra Berkman, ‘Alnar Sempozyumu’na giden yol’da, müzik tarihimizdeki yerini belirliyor:
“Hasan Ferid Alnar, Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında eğitimine öncelikle makam müziğiyle başlayıp virtüoz kanun çalıcılığıyla ün kazandıktan sonra çoksesli müzik eğitimine Viyana’da devam etmiş, yurda döndüğünde besteci, orkestra şefi, eğitimci olarak mesleğini sürdürmüştür.
Yalçın Tura da, ‘Geleneksel müziğimizin gelişimine en güzel örnek: Ferid Alnar’ yazısında bakın ne yazmış:
“Alnar ne yazık ki hayatında çok büyük başarılarına rağmen gerekli ilgiyi ve saygıyı göremedi.”
Dosyadaki yazılardan biri de ‘Günlükleri ışığında Kanuni Ferid Bey’in ilk müzik evreni’. Yazarı onun kanun konçertosunu seslendiren Ruhi Ayangil.
Ayhan Aktar’ın yazısının başlığı da, ‘Küskün Besteci Alnar’.
Hazar Alapınar’ın yazısı ‘Alnar’ı anarken’.
Çetin Işıközlü, ‘Büyük usta, hocam Ferid Alnar’ diye yazmış.
Ben kanun konçertosunu Ruhi Ayangil’den dinledim.
Çello konçertosunun solisti de Nusret Kayar’dı.
Türk müziğinden geldiği için, onun tınılarına da bestelerine de rastlarsınız.
Andante dergisi boyutunu küçülttü.
Serhan Bali, İncir Çekirdeği yazısında derginin durumunu, dağıtıldığı yerleri açıklıyor.
HASAN FERİD ALNAR’ı dinlemelisiniz.
(1) Notos, Aralık-Ocak 2019.
(2) Andante, Aralık sayısı.
Dergiler arasında
Bugün iki dergiyi tanıtacağım.
NOTOS (1) her sayısında bir kişi, bir konu, bir kavramla ilgili dosya yayınlar.
Yeni sayının dosyası: “Karşılaştırmalı Edebiyat ve Dünya Edebiyatı”.
Sandra Berman’ın ‘Karşılaştırmalı Edebiyat ve Dünya Edebiyatı’ yazısının ilk cümlesi şöyle:
“Dünya edebiyatı uzun zaman karşılaştırmalı edebiyatla bağdaştırılmıştır.”
Yazıların içine bazı yazarlardan alıntılar da konulmuş:
Edward Said: “Modern Batı kültürü büyük ölçüde sürgünlerin, göçmenlerin, mültecilerin ürünüdür.”
“Dante’nin ‘Cehennem’i Floransa’daki ortaçağ kültürüne açılan bir pencere olmasının yanı sıra İtalya ve Avrupa kültüründe ‘kurucu’ bir başyapıttır.”
Murat Belge: ‘Karşılaştırmalı Edebiyat’.
Jale Parla: “Kısaca, karşılaştırmada amaçlanan, bir edebiyat metnini iki açıdan, poetika ve retorik açısından olabildiğince çok incelemektir.”
‘Karşılaştırmalı Edebiyatta Güncel Çalışmalar’ konusunda sorulara Meliz Ergin, Merve Tabur, Emrah Serdan, Başak Bingöl Yüce, Pelin Kıvrak ve Duygu Ergun cevap vermiş.
Dergide iyi eleştirmen Orhan Koçak ile söyleşiyi Semih Gümüş-Oğuz Tecimen yapmışlar.
Bakın ne diyor?
“Bir ruhsal düşünsel çoraklık var: Bu kadar çok okumamaya nasıl vakit buluyorlar?”
Selâhattin Özpalabıyıklar ile konuşmanın başlığı: “Labirentimi kendi ellerimle inşa etmek...”
Editörlük için söylediklerini okumalısınız.
“Şu: Bir kitabı yayına hazırlamak, ciddi bir iştir. ‘Yarım hekim candan eder, yarım imam dinden eder’ derler ya nerdeyse, öyle yarım editör okuma zevkinden eder.”
Bazı kitaplarımda birlikte çalıştığımız için onun bu konudaki mükemmeliyetçiliğinin yakından tanığıyım.
HASAN FERİD ALNAR
TÜRK BEŞLERİ’bazı bestelerini özellikle çok sever, çok dinlerim.
Bu adların başında Hasan Ferid Alnar gelir.
Andante (2) dergisinin kapağındaki yazı hemen ilgimi çekti:
“40. Ölüm Yıldönümünde Hasan Ferid Alnar.”
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 24-25 Ekim tarihlerinde, Cumhuriyet’in ilk kuşak bestecilerinin belki de en gölgede kalmış ve hak ettiği değeri görememiş üyesi olan Ferid Alnar’a vefa sunumu niteliğinde bir sempozyuma ev sahipliği yaptı.
Özel Dosya’yı Onur Aydın hazırlamış.
Esra Berkman, ‘Alnar Sempozyumu’na giden yol’da, müzik tarihimizdeki yerini belirliyor:
“Hasan Ferid Alnar, Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında eğitimine öncelikle makam müziğiyle başlayıp virtüoz kanun çalıcılığıyla ün kazandıktan sonra çoksesli müzik eğitimine Viyana’da devam etmiş, yurda döndüğünde besteci, orkestra şefi, eğitimci olarak mesleğini sürdürmüştür.
Yalçın Tura da, ‘Geleneksel müziğimizin gelişimine en güzel örnek: Ferid Alnar’ yazısında bakın ne yazmış:
“Alnar ne yazık ki hayatında çok büyük başarılarına rağmen gerekli ilgiyi ve saygıyı göremedi.”
Dosyadaki yazılardan biri de ‘Günlükleri ışığında Kanuni Ferid Bey’in ilk müzik evreni’. Yazarı onun kanun konçertosunu seslendiren Ruhi Ayangil.
Ayhan Aktar’ın yazısının başlığı da, ‘Küskün Besteci Alnar’.
Hazar Alapınar’ın yazısı ‘Alnar’ı anarken’.
Çetin Işıközlü, ‘Büyük usta, hocam Ferid Alnar’ diye yazmış.
Ben kanun konçertosunu Ruhi Ayangil’den dinledim.
Çello konçertosunun solisti de Nusret Kayar’dı.
Türk müziğinden geldiği için, onun tınılarına da bestelerine de rastlarsınız.
Andante dergisi boyutunu küçülttü.
Serhan Bali, İncir Çekirdeği yazısında derginin durumunu, dağıtıldığı yerleri açıklıyor.
HASAN FERİD ALNAR’ı dinlemelisiniz.
(1) Notos, Aralık-Ocak 2019.
(2) Andante, Aralık sayısı.