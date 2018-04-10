Dergiler arasında

OT’un(1) kapağında Sabahattin Ali’nin bir fotoğrafı var. Bir de şiirinden bir dize:

“Aldırma Gönül Aldırma”.

İlk sayfada, “Benim Meskenim Dağlardır” şiiri.

Sabahattin Ali’yi çeşitli yönleriyle, bir özetten öğrenmek istiyorsanız üçüncü sayfadaki yazıyı salık vereceğim:

Sevengül Sönmez’in “41 Maddede Sabahattin Ali”sini.

Sevengül Sönmez, yurtiçinde ve yurtdışında onun hakkında kitaplar hazırladı, sergi küratörlüğü yaptı.

Ondan sonra gelen yazı, Haydar Ergülen’in “Şairin Dize Alfabesi - Sabahattin Ali”.

20 başlıkta, şiirlerinin yayını, içeriği üzerine bilgi veriyor. Şair yanını irdeliyor.

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KAFA’da(2) Sabiha Sertel’in Roman Gibi kitabından bir alıntıda, Nâzım Hikmet’in Sabahattin Ali’yi teşvikinden satırlar var.

Ali’yi nasıl teşvik ettiğini okuyacaksınız:

“Sabahaddin Ali Almanya’dan yeni gelmişti. Bir gün Resimli Ay’da yayımlanmak üzere bir hikâye getirdi. Nâzım’la uzun boylu sanat ve edebiyat üzerine konuştular.

Nâzım hikâyeyi okuduktan sonra:

- Bu çocukta iş var dedi.

Sabahaddin’in ilk romanı Kuyucaklı Yusuf, Resimli Ay matbaasında basılıyordu, Nâzım her gün makinaların başında eserin basılmasını seyrederdi. İlk nüsha çıktığı gün sevinçle odaya geldi. Baskıyı hepimize gösterdi, gözlerinde adeta bu romancıyı ben yarattım der gibi bir ifade vardı.”

Sanatçının sanatçıya, yazarın yazara desteği benim hoşuma giden bir davranıştır.

Nâzım Hikmet denince Kemal Tahir, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Balaban’ı anıyoruz.

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SELİM İLERİ’nin Tuhaf’daki(3) Küçük Prens’in ithafıyla ilgili yazısı, bizi önemli bir hatırlatmaya götürüyor.

Okurlarımın dikkatinden kaçmamıştır, ben kitap yazılarımda mutlaka ithaf bölümüne yer veririm.

Antoine de Saint-Exupery kitabını kime ithaf etmiş.

Küçük Prens’in birçok çevirisinde bu ithafın yer almadığını söylüyor.

Attilâ İlhan’ın önerisi üzerine kitabı çevirirken Leon Werth’e yöneltiyor ilgisini:

“Leon Werth’le yüz yüze gelişimiz galiba ilk o zaman. İthafı çeviriyorum, tekrar çeviriyorum, Fransızcadaki hüznü yakalamaya çalışıyorum; Leon da, Saint-Exupery de handiyse diretiyorlar. Kim bu Leon? Yarım yamalak kalmıştı aklımda: Bir adam, Leon, Fransa’da yaşıyormuş, hem aç hem üşüyor; Küçük Prens yazarının dostu, en iyi, en yakın arkadaşı.

Belki çoktan sararmış bir fotoğrafta Leon’la Antoine yan yana durmuşlar, belki birbirlerine gülümsüyorlar, kim bilir...”

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DERGİLER bize yıldönümlerini anımsatır. Yeniden okumalara yol alırız.

( 1 ) OT, Nisan 2018

( 2 ) KAFA, Nisan 2018

( 3 ) Tuhaf, Nisan 2018