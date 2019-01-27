Cumhuriyet’in dansı:Tango

BATILILAŞMA hareketinin bazı simgeleri vardır, bunlardan biri de tangodur. Cumhuriyet balolarında tuvaletli hanımlar ile smokinli beyler tango yaparlar.
Okul çaylarında benim de yaptığım danslardan biriydi.
Birçok toplantıda, eskiden düğünlerde Türkçe tangolar çalınırdı. Kimler tango bestelerdi?
Başta Necip Celal Andel, Fehmi Ege, Necdet Koyutürk, İbrahim Özgür.
En tanınmış solistleri de Şecaattin Tanyerli’ydi. Arjantin tangolarını ise Selçuk Kaskan söyler, ona da bandoneon çalan Orhan Aşar Orkestrası eşlik ederdi.
Tangonun kısa hikâyesi ve bu albüm hakkında bilgi aktaralım.
19. yüzyıl sonlarında Arjantin’de doğan ve 20. yüzyıl başlarında diğer ülkelerce de benimsenen tango, özellikle 1930-1950 yılları arasında altın devrini yaşamıştır. Tango, başta İtalya olmak üzere Akdeniz melodilerinin, Batı dünyasının geleneksel armonisinin, Avrupa şarkı formlarının, Latin Amerika ve Afrika’nın yerel ritimleri ile ilginç bir sentez oluşturması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle tango, gerçek anlamda uluslararası bir müziktir. Aslında bir Alman aleti olan bandoneon tangoya karakteristik ses rengini verir.
Tango, 1923 yılında kurulan Cumhuriyet ile Türkiye’de de şaşkınlık uyandıran bir şekilde hızla yaygınlaşmıştır. Kuruluş yıllarında yüzünü her anlamda Batı’ya dönen genç Cumhuriyet’in ilk benimsenen müziği olmuştur. Rahatlıkla denilebilir ki tango, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk çoksesli müziğidir. Bu albümün amacı, birbirinden güzel 11 tango bestelemiş olan ilk ve en büyük Türk tango bestecisi Necip Celal Andel’in tangolarının tümünü birbirinden farklı tango stilleri ve gerçek tango yorumlarıyla arşivleyip dünya tango literatürüne kazandırmak ve besteciyi onurlandırmaktır.
Necip Celal Andel’in tüm tangoları bir uzunçalarda toplandı.
Plağın adı:
Band - O - Neon
Orquesta Tipica de Tango
20. yıl
Bu çalışma Ertuğrul Sevsay’ın aynı zamanda, tangonun büyük ustaları Seyyan Hanım, Şecaattin Tanyerli, Fehmi Ege, Zehra Eren’e de bir saygı duruşu anlamı taşıyor.
Ertuğrul Sevsay’ın yönettiği Avrupa’nın tek tam kadrolu tipik tango orkestrası olan Band - O - Neon adını ,tangonun en karakteristik çalgısı olan bandoneondan alıyor. Topluluğun amaçlarından biri de 1925-1950 yılları arasında yazılmış Türk tangolarını dünyaya tanıtmak.
*
NECİP CELAL ANDEL, 1908 yılında İstanbul’da, son derece köklü ve iyi eğitimli, aristokratik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğuştan görme bozukluğu olan Necip Celal bu nedenle temel eğitiminden sonra eğitimine özel hocalarla devam etti. Çok küçük yaşta müziğe kabiliyeti fark edildi. İlk müzik derslerini usta bir amatör kanuncu olan babasından aldı. Kısa zamanda piyano ve kemanın yanında bazı Türk müziği aletlerini çalmayı da öğrendi.
1957 yılında aramızdan ayrıldı.
Albümde sıralanan tangolar şöyle:
A yüzü
1- Mazi - Söz: Necdet Rüştü Efe
2- Ayrılık - Söz: Necip Celal Andel
3- Suna - Söz: Bülent Nuri Esen
4- Özleyiş - Söz: Necip Celal Andel, Bedri Noyan
5- Günler - Söz: Bedri Noyan
6- Benim Şarkım - Söz: Necip Celal Andel
B yüzü
1- Bir An İçin - Söz: Bedri Noyan
2- Yıllar - Söz: Bedri Noyan
3- Kimse Sevgimi Bilmez - Söz: Bedri Noyan
4- Geçmiş Zaman Olur ki - Söz: Necip Celal Andel
5- Damla Damla - Söz: Necip Celal Andel
*
TANGO bilenler ve sevenler için zevkle dinlenecek bir uzunçalar.
............................................
A.K. Müzik Yapımı Org.
Denizbank - Sabex - WEDCO - C/M/S
Cumhuriyet’in dansı:Tango
BATILILAŞMA hareketinin bazı simgeleri vardır, bunlardan biri de tangodur. Cumhuriyet balolarında tuvaletli hanımlar ile smokinli beyler tango yaparlar.
Okul çaylarında benim de yaptığım danslardan biriydi.
Birçok toplantıda, eskiden düğünlerde Türkçe tangolar çalınırdı. Kimler tango bestelerdi?
Başta Necip Celal Andel, Fehmi Ege, Necdet Koyutürk, İbrahim Özgür.
En tanınmış solistleri de Şecaattin Tanyerli’ydi. Arjantin tangolarını ise Selçuk Kaskan söyler, ona da bandoneon çalan Orhan Aşar Orkestrası eşlik ederdi.
Tangonun kısa hikâyesi ve bu albüm hakkında bilgi aktaralım.
19. yüzyıl sonlarında Arjantin’de doğan ve 20. yüzyıl başlarında diğer ülkelerce de benimsenen tango, özellikle 1930-1950 yılları arasında altın devrini yaşamıştır. Tango, başta İtalya olmak üzere Akdeniz melodilerinin, Batı dünyasının geleneksel armonisinin, Avrupa şarkı formlarının, Latin Amerika ve Afrika’nın yerel ritimleri ile ilginç bir sentez oluşturması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle tango, gerçek anlamda uluslararası bir müziktir. Aslında bir Alman aleti olan bandoneon tangoya karakteristik ses rengini verir.
Tango, 1923 yılında kurulan Cumhuriyet ile Türkiye’de de şaşkınlık uyandıran bir şekilde hızla yaygınlaşmıştır. Kuruluş yıllarında yüzünü her anlamda Batı’ya dönen genç Cumhuriyet’in ilk benimsenen müziği olmuştur. Rahatlıkla denilebilir ki tango, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk çoksesli müziğidir. Bu albümün amacı, birbirinden güzel 11 tango bestelemiş olan ilk ve en büyük Türk tango bestecisi Necip Celal Andel’in tangolarının tümünü birbirinden farklı tango stilleri ve gerçek tango yorumlarıyla arşivleyip dünya tango literatürüne kazandırmak ve besteciyi onurlandırmaktır.
Necip Celal Andel’in tüm tangoları bir uzunçalarda toplandı.
Plağın adı:
Band - O - Neon
Orquesta Tipica de Tango
20. yıl
Bu çalışma Ertuğrul Sevsay’ın aynı zamanda, tangonun büyük ustaları Seyyan Hanım, Şecaattin Tanyerli, Fehmi Ege, Zehra Eren’e de bir saygı duruşu anlamı taşıyor.
Ertuğrul Sevsay’ın yönettiği Avrupa’nın tek tam kadrolu tipik tango orkestrası olan Band - O - Neon adını ,tangonun en karakteristik çalgısı olan bandoneondan alıyor. Topluluğun amaçlarından biri de 1925-1950 yılları arasında yazılmış Türk tangolarını dünyaya tanıtmak.
*
NECİP CELAL ANDEL, 1908 yılında İstanbul’da, son derece köklü ve iyi eğitimli, aristokratik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğuştan görme bozukluğu olan Necip Celal bu nedenle temel eğitiminden sonra eğitimine özel hocalarla devam etti. Çok küçük yaşta müziğe kabiliyeti fark edildi. İlk müzik derslerini usta bir amatör kanuncu olan babasından aldı. Kısa zamanda piyano ve kemanın yanında bazı Türk müziği aletlerini çalmayı da öğrendi.
1957 yılında aramızdan ayrıldı.
Albümde sıralanan tangolar şöyle:
A yüzü
1- Mazi - Söz: Necdet Rüştü Efe
2- Ayrılık - Söz: Necip Celal Andel
3- Suna - Söz: Bülent Nuri Esen
4- Özleyiş - Söz: Necip Celal Andel, Bedri Noyan
5- Günler - Söz: Bedri Noyan
6- Benim Şarkım - Söz: Necip Celal Andel
B yüzü
1- Bir An İçin - Söz: Bedri Noyan
2- Yıllar - Söz: Bedri Noyan
3- Kimse Sevgimi Bilmez - Söz: Bedri Noyan
4- Geçmiş Zaman Olur ki - Söz: Necip Celal Andel
5- Damla Damla - Söz: Necip Celal Andel
*
TANGO bilenler ve sevenler için zevkle dinlenecek bir uzunçalar.
............................................
A.K. Müzik Yapımı Org.
Denizbank - Sabex - WEDCO - C/M/S