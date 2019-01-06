Çukurova Kitap Fuarı dün açıldı

ÇUKUROVA Kitap Fuarı 12 yıldır kitapseverler için kapılarını açıyor.
5 Ocak 2019’da başlayan fuar 13 Ocak 2019’da kapanacak.
TÜYAP’ın düzenlediği fuara, Türkiye Yayıncılar Birliği, ÇUFAŞ (Çukurova Fuarcılık AŞ), Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi katkıda bulunuyor.
Açıldığı yer: TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi.
Çukurova’nın edebiyatımızda, sanatımızda ayrı bir yeri vardır. Verimli toprakların bölgesinde edebiyat da yeşerir.
Bazı yazarlar oralıdır ama önemli olan yapıtlarında orayı, oranın insanlarını anlatmalarıdır.
Hiç kuşkusuz iki büyük yazar, Yaşar Kemal ve Orhan Kemal, Çukurova’nın edebiyat tarihine geçmesini sağlamışlardır. Yılmaz Güney de sinemayı temsil ediyor.
Ayrıca Güzin Dino ve Abidin Dino da sürgünlük günlerini Adana’da geçirmişlerdir.
Yılın ilk kitap fuarına, 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği gerçekleştiriliyor, 500 yazar kitaplarını imzalıyor.
Çukurova Kitap Fuarı’nın konukları:
- Füruzan,
- Ercan Kesal,
- Latife Tekin,
- Gülten Dayıoğlu,
- Altan Öymen,
- Yekta Kopan,
- Ayşe Kulin,
- Buket Uzuner,
- Aret Vartanyan,
- Canan Tan,
- Zeynep Altıok Akatlı,
- Mavisel Yener,
- Nebil Özgentürk,
- Tülin Kozikoğlu,
- Sinan Meydan,
- Hasan Ali Toptaş,
- Ataol
Behramoğlu,
- İsmail Saymaz,
- Levent Gültekin,
- Behiç Ak,
- Mete Yarar,
- Çiğdem Gündeş,
- Kerem Fırtına,
- Selim Temo,
- Toprak Işık,
- Aytül Akal,
- Hikmet Anıl Öztekin,
- Sinan Tuzcu,
- Kemal
Hamamcıoğlu,
- Menderes
Samancılar,
- Kahraman Tazeoğlu,
- Koray Avcı Çakman,
- Bahadır
Yenişehirlioğlu,
- Zafer Algöz,
- Can Yılmaz,
- Ahmet Şimşirgil,
- Tarık Tufan,
- Sinan Yağmur.
*
BU yıl gidemedim. Geçen yıl kar yağdı ve bir türlü İstanbul’a dönemedim.
Oradan İzmir’e gidecektim, bu kez de İzmir’e kar yağdı.
Fuarı bir başka açıdan da bu yönüyle izliyorum.
İlk Adana’ya gidişimde bizi ağırlayan İskender Ayvalık’ı, Kitap Fuarı’na gidişimizde gördüğümüz, fuarı okuyuculara tanıtan Sinan Tanyıldız’ı da sevgiyle anıyorum, nur içinde yatsınlar.
Çukurova Kitap Fuarı dün açıldı
ÇUKUROVA Kitap Fuarı 12 yıldır kitapseverler için kapılarını açıyor.
5 Ocak 2019’da başlayan fuar 13 Ocak 2019’da kapanacak.
TÜYAP’ın düzenlediği fuara, Türkiye Yayıncılar Birliği, ÇUFAŞ (Çukurova Fuarcılık AŞ), Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi katkıda bulunuyor.
Açıldığı yer: TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi.
Çukurova’nın edebiyatımızda, sanatımızda ayrı bir yeri vardır. Verimli toprakların bölgesinde edebiyat da yeşerir.
Bazı yazarlar oralıdır ama önemli olan yapıtlarında orayı, oranın insanlarını anlatmalarıdır.
Hiç kuşkusuz iki büyük yazar, Yaşar Kemal ve Orhan Kemal, Çukurova’nın edebiyat tarihine geçmesini sağlamışlardır. Yılmaz Güney de sinemayı temsil ediyor.
Ayrıca Güzin Dino ve Abidin Dino da sürgünlük günlerini Adana’da geçirmişlerdir.
Yılın ilk kitap fuarına, 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliği gerçekleştiriliyor, 500 yazar kitaplarını imzalıyor.
Çukurova Kitap Fuarı’nın konukları:
- Füruzan,
- Ercan Kesal,
- Latife Tekin,
- Gülten Dayıoğlu,
- Altan Öymen,
- Yekta Kopan,
- Ayşe Kulin,
- Buket Uzuner,
- Aret Vartanyan,
- Canan Tan,
- Zeynep Altıok Akatlı,
- Mavisel Yener,
- Nebil Özgentürk,
- Tülin Kozikoğlu,
- Sinan Meydan,
- Hasan Ali Toptaş,
- Ataol
Behramoğlu,
- İsmail Saymaz,
- Levent Gültekin,
- Behiç Ak,
- Mete Yarar,
- Çiğdem Gündeş,
- Kerem Fırtına,
- Selim Temo,
- Toprak Işık,
- Aytül Akal,
- Hikmet Anıl Öztekin,
- Sinan Tuzcu,
- Kemal
Hamamcıoğlu,
- Menderes
Samancılar,
- Kahraman Tazeoğlu,
- Koray Avcı Çakman,
- Bahadır
Yenişehirlioğlu,
- Zafer Algöz,
- Can Yılmaz,
- Ahmet Şimşirgil,
- Tarık Tufan,
- Sinan Yağmur.
*
BU yıl gidemedim. Geçen yıl kar yağdı ve bir türlü İstanbul’a dönemedim.
Oradan İzmir’e gidecektim, bu kez de İzmir’e kar yağdı.
Fuarı bir başka açıdan da bu yönüyle izliyorum.
İlk Adana’ya gidişimde bizi ağırlayan İskender Ayvalık’ı, Kitap Fuarı’na gidişimizde gördüğümüz, fuarı okuyuculara tanıtan Sinan Tanyıldız’ı da sevgiyle anıyorum, nur içinde yatsınlar.