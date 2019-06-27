Çocuklar için yaz kursları

TATİLİ çocuklarınız nasıl geçirecek? Bu sorunun yanıtı sadece “dinlenerek” olmasın. Sevdiği alanda pratik kazansın; bir yazın sonunda daha bilgili, daha donanımlı bir öğretim mevsimine girdiğinde, edindiği bilgilerin, okuduğu kitapların ona ne kadar yararlı olduğunu fark edecektir.
Hiç kuşkusuz önde gelen iki uğraş müzik ve kitap okumaktır. Müzelerimiz de çocukların görsel beğenilerini ve el becerilerini arttırmak için kurslar düzenlemektedir.
Müzedeki çalışmaların önemini vurgulamak gereksiz. Her biri ileride iyi bir galeri ziyaretçisi olarak yetişecektir. Hatta içlerinden bazıları bunu meslek olarak seçebilir.
Değişik yaş grupları için düzenlenen kurslardan bir seçme yaptık.
PERA MÜZESİ
Pera Müzesi Öğrenme Programları, ‘Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar’ sergisi kapsamında, 4-12 yaş grubuna yönelik yaz atölyeleri düzenliyor.
2-27 Temmuz arasında gerçekleşecek atölyelere katılan çocukların üretimlerinden bir seçki, 8 Ağustos’ta Pera Müzesi Öğrenme Atölyesi’nde gerçekleştirilecek ‘Yaz Yaz Yaz’ başlıklı sergide izleyicilerle buluşacak. Ayrı bir atölyede 9-12 yaş grubu arasındaki çocuklar kitap kapakları yapacaklar. Atölyede uygulamalı çalışmalarla pekiştirilen öğrenme programı, müzeyi sosyal hayatın bir parçası kılmayı da amaçlıyor.
SAKIP SABANCI MÜZESİ
Müzenin Yaz Çocuk Eğitim Programı, 2-19 Temmuz arasında... 7-11 yaş arasına yönelik atölyelerden oluşan programda çocuklar müzenin bahçesinden topladıkları bitkilerden boya üretecek, ağaç dalları ve yapraklarla portreler hazırlayacak, doğal malzemelerle minyatür mobilyalar, günlük objelerden heykeller yapacak ve resim çizen robotlar tasarlayacaklar. Sanat ve bilimin içinden farklı temaların eğlenceli aktivitelerle işleneceği program kapsamında ‘Bahçedeki Portreler’, ‘Tohum Koleksiyoncusunun Defteri’, ‘Bahçe Dedektifleri’, ‘Doğal Minyatür Mobilyalar’, ‘Bahçede Takım Oyunları’, ‘Çiçek Mühürleri’, ‘Müzede Ritim’, ‘Felsefe Atölyesi’, ‘Diş Bot’, ‘Çizen Robot’, ‘Işıklı Kartpostal’ ve ‘Fırçam da Boyam da Bahçeden’ isimli atölyeler düzenlenecek.
İSTANBUL MODERN
İstanbul Modern, 7-12 yaş arası çocuklar için sanat dolu aktivitelerden oluşan bir program hazırladı. Zengin içeriklere sahip 10 atölye 29 Ağustos’a dek çocukları bekliyor. Çocuklar resimden kostüme, animasyondan yerleştirme ve mimariye farklı programlara katılarak yaratıcılıklarını keşfedecek. Sanat tarihinden usta ressamların resimlerinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek resimlerde tarif edilen dönemleri ve kostümleri değerlendiriyorlar. Ardından, prova mankenleri üzerinde bir kostüm tasarlıyor, sonra bu kostümü giyen bir figür için resim çalışması yaparak atölye çalışmasını tamamlıyorlar. Modern sanat tarihinin izlenimcilik, kübizm, soyut dışavurumculuk gibi akımlarını keşfetme fırsatı da yakalıyor.
FOLKART GALLERY
İzmir Folkart Gallery, geleceğin sanatçısı yetenekli çocukları yetiştirmek amacıyla 2015’ten bu yana resim kursu düzenliyor. Ücretsiz olan kursta çocukların kullanacağı tüm malzemeler de Folkart Gallery tarafından karşılanıyor. Folkart Gallery’nin bu yıl beşincisi düzenlenen resim kursuna bu yıl yeni bir bölüm eklendi. 10-12 yaş aralığındaki çocuklar için ayrıca Mask Kursu da açıldı. Bu yıl 17 Haziran’da başlayan ve 8 Ağustos’a kadar devam edecek kurslara 150 öğrenci katılıyor. Minik ressamlar, resim tekniklerini öğrenmenin yanı sıra farklı etkinliklere de katılacak. Ressam Mesude Şimşek’ten eğitim alacak öğrenciler gözlem yapmayı, kâğıtları, malzemeleri tanımayı ve kullanmayı öğrenecek.
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ÇOCUKLARIN öğrenerek, eğlenerek bir yaz geçirmelerini sağlıyor bu programlar.
Çocuklar için yaz kursları
TATİLİ çocuklarınız nasıl geçirecek? Bu sorunun yanıtı sadece “dinlenerek” olmasın. Sevdiği alanda pratik kazansın; bir yazın sonunda daha bilgili, daha donanımlı bir öğretim mevsimine girdiğinde, edindiği bilgilerin, okuduğu kitapların ona ne kadar yararlı olduğunu fark edecektir.
Hiç kuşkusuz önde gelen iki uğraş müzik ve kitap okumaktır. Müzelerimiz de çocukların görsel beğenilerini ve el becerilerini arttırmak için kurslar düzenlemektedir.
Müzedeki çalışmaların önemini vurgulamak gereksiz. Her biri ileride iyi bir galeri ziyaretçisi olarak yetişecektir. Hatta içlerinden bazıları bunu meslek olarak seçebilir.
Değişik yaş grupları için düzenlenen kurslardan bir seçme yaptık.
PERA MÜZESİ
Pera Müzesi Öğrenme Programları, ‘Mürekkepten: Çin Güncel Sanatından Yorumlamalar’ sergisi kapsamında, 4-12 yaş grubuna yönelik yaz atölyeleri düzenliyor.
2-27 Temmuz arasında gerçekleşecek atölyelere katılan çocukların üretimlerinden bir seçki, 8 Ağustos’ta Pera Müzesi Öğrenme Atölyesi’nde gerçekleştirilecek ‘Yaz Yaz Yaz’ başlıklı sergide izleyicilerle buluşacak. Ayrı bir atölyede 9-12 yaş grubu arasındaki çocuklar kitap kapakları yapacaklar. Atölyede uygulamalı çalışmalarla pekiştirilen öğrenme programı, müzeyi sosyal hayatın bir parçası kılmayı da amaçlıyor.
SAKIP SABANCI MÜZESİ
Müzenin Yaz Çocuk Eğitim Programı, 2-19 Temmuz arasında... 7-11 yaş arasına yönelik atölyelerden oluşan programda çocuklar müzenin bahçesinden topladıkları bitkilerden boya üretecek, ağaç dalları ve yapraklarla portreler hazırlayacak, doğal malzemelerle minyatür mobilyalar, günlük objelerden heykeller yapacak ve resim çizen robotlar tasarlayacaklar. Sanat ve bilimin içinden farklı temaların eğlenceli aktivitelerle işleneceği program kapsamında ‘Bahçedeki Portreler’, ‘Tohum Koleksiyoncusunun Defteri’, ‘Bahçe Dedektifleri’, ‘Doğal Minyatür Mobilyalar’, ‘Bahçede Takım Oyunları’, ‘Çiçek Mühürleri’, ‘Müzede Ritim’, ‘Felsefe Atölyesi’, ‘Diş Bot’, ‘Çizen Robot’, ‘Işıklı Kartpostal’ ve ‘Fırçam da Boyam da Bahçeden’ isimli atölyeler düzenlenecek.
İSTANBUL MODERN
İstanbul Modern, 7-12 yaş arası çocuklar için sanat dolu aktivitelerden oluşan bir program hazırladı. Zengin içeriklere sahip 10 atölye 29 Ağustos’a dek çocukları bekliyor. Çocuklar resimden kostüme, animasyondan yerleştirme ve mimariye farklı programlara katılarak yaratıcılıklarını keşfedecek. Sanat tarihinden usta ressamların resimlerinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek resimlerde tarif edilen dönemleri ve kostümleri değerlendiriyorlar. Ardından, prova mankenleri üzerinde bir kostüm tasarlıyor, sonra bu kostümü giyen bir figür için resim çalışması yaparak atölye çalışmasını tamamlıyorlar. Modern sanat tarihinin izlenimcilik, kübizm, soyut dışavurumculuk gibi akımlarını keşfetme fırsatı da yakalıyor.
FOLKART GALLERY
İzmir Folkart Gallery, geleceğin sanatçısı yetenekli çocukları yetiştirmek amacıyla 2015’ten bu yana resim kursu düzenliyor. Ücretsiz olan kursta çocukların kullanacağı tüm malzemeler de Folkart Gallery tarafından karşılanıyor. Folkart Gallery’nin bu yıl beşincisi düzenlenen resim kursuna bu yıl yeni bir bölüm eklendi. 10-12 yaş aralığındaki çocuklar için ayrıca Mask Kursu da açıldı. Bu yıl 17 Haziran’da başlayan ve 8 Ağustos’a kadar devam edecek kurslara 150 öğrenci katılıyor. Minik ressamlar, resim tekniklerini öğrenmenin yanı sıra farklı etkinliklere de katılacak. Ressam Mesude Şimşek’ten eğitim alacak öğrenciler gözlem yapmayı, kâğıtları, malzemeleri tanımayı ve kullanmayı öğrenecek.
*
ÇOCUKLARIN öğrenerek, eğlenerek bir yaz geçirmelerini sağlıyor bu programlar.