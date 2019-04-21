Chopin, Liszt, Gottschalk

Hande Dalkılıç’ın bütün CD’lerini dinledim. Özellikle Türk bestecilerinden oluşan CD’leri benim için özel bir önem taşır. Çünkü ben iyi bir piyanistin Türk bestecilerini kaydetmesini, onları bize ve dünyaya tanıtmasını isterim. Türk bestecilerini Türk icracıları çalacak ki başka ülkelerin solistleri, orkestraları da onları repertuvarlarına alsın.
Piyanist Hande Dalkılıç’ın şimdiye kadar çıkarmış olduğu Türk bestecilerine ait eserlerin yer aldığı CD’leri ve birçok Türk eserin ilk icrasını gerçekleştirmiş olması onun “Türk piyano mirasını koruyup geliştiren sanatçı” olarak nitelenmesine yol açmıştır.
Türk bestecilerinin kayıtları şöyle sıralanıyor.
Ahmet Adnan Saygun’un solo piyano için eserleri (BMP),
Ahmet Adnan Saygun Piyano Konçertosu Op.34, Nr.1 (BMP),
Cemal Reşit Rey Piyano ve Orkestra için “Kâtibim Çeşitlemeleri”,
Muammer Sun “Yurt Renkleri” (Kalan),
Ulvi Cemal Erkin “Piyano Solo İçin Tüm Eserleri” (Kalan),
Çetin Işıközlü “Yukarı Fırat Ezgileri” (Kalan).
Yeni CD’si:
Bu CD’de ise romantik dönemin temsilcileri ve piyanonun şair virtüöz bestecileri olarak tanınan m Frederic Chopin,
Franz Liszt, Louis Moreau Gottschalk’ın eserleri yer almaktadır. Hande Dalkılıç’ın öğrencilik yıllarından bugüne dek konserlerinde de zaman zaman seslendirdiği romantik döneme ait en çok sevdiği eserlerin bir kısmı “My Favorite Romantics” başlığı altında toplanıyor.
Kapağı:
Hande Dalkılıç
My Favorite Romantics Piano Music
Copin. Liszt. Gottschalk (1)
Besteler hakkında bilgi:
Polonyalı besteci ve piyano virtüözü F. Chopin’in (1810-1849) ülkesine duyduğu özlemin esiniyle bestelediği Mazurkalardan Op.6, Op.24 ve Op.33 dizilerinden birer örnek, Op.15 dizisinin ikincisi olan Fa diyez minör Noktürn’ü ve birbirine kontrast olan iki Polonez’i romantik çağın en güzel örnekleri olarak bu CD’de yer alıyor.
- yüzyılın bir diğer piyano müziği temsilcisi Macar besteci, virtüöz piyanist ve orkestra şefi Franz Liszt’in (1811-1886) “Funêrailles” adlı eseri “Harmonies poêtiques et religieuses” serisinin yedinci parçası ve en bilinenidir. 1849 Ekim ayında bestelenen bu ağıtsal eser Habsburg Hanedanlığı yönetimindeki Macaristan’da 1848’de gerçekleşen ihtilal üzerine yazılmıştır.
Louis Moreau Gottschalk (1829-1869) Amerikalı besteci ve piyanist daha çok romantik piyano müziğinin virtüöz icracısı olarak tanınır ve besteciye “Amerika’nın Chopin’i” denmiştir. Konser turneleri sebebiyle zamanının büyük bölümünü ABD dışında geçiren sanatçının bu albümdeki iki eseri 1851-1852’de on sekiz ay kaldığı İspanya turnesi sırasında bestelenmiştir. Bestecinin “Music From Spain” adı altında topladığı parçalar arasında Sevilla’da yazdığı “Manchega” Konser Etüdü, Meksika sokak bandosu tınısını çağrıştıran, iki elin tamamen bağımsız icrasını gerektiren ters ritimlerin bulunduğu tipik bir etüt özelliği taşımaktadır.
TÜRK MÜZİĞİNİN ENSTRÜMANTAL PARÇALARI
ALİ SUAT TÜKEL (violin) & Serhat Songur (keman) ikilisi Türk müziğinin önemli şarkılarını ve saz eserlerini enstrümantal olarak icra ediyorlar.
CD’lerinin adı:
“For Life Gramophone Records” is performing the masterpieces of (2)
İki CD’de 42 parça seslendirilmiş.
İkilinin bu CD’si her saman ve her ortamda dinlenebilen bir özellik taşıyor. Çoğu parçayı dinlemeye başladığımızda şarkıysa mırıldanmaya başlayacaksınız, saz eseri ise mutlaka melodisini anımsayacaksınız.
Türk müziğinin en tanınmış, en iyi bestecilerinin yer aldığı bir seçki.
Böyle CD’leri çalışırken de, yazarken de dinleyebilirsiniz. Çoğu bilinen olmakla birlikte genç kuşak da bu besteleri bu CD’den öğrenecektir. O zaman bütün kuşakların dinleyebileceği bir toplam çıkıyor ortaya.
Serhat Songur ve Ali Suat Tükel ikisi de müzik öğretmenliği yapmaktalar.
Anılarımı da tazelediler, Kemani Sebuh’un Kürdilihicazkâr Longa’sı bana Mesut Cemil’in jübilesini anımsattı.
Bazı parçalar da çaldığım günleri çağrıştırdı.
Muhlis Sabahattin Ezgi’nin birçok bestesi radyo ve televizyonlarda çalınıp söylenmiyor.
Pazar günü evinizde dinlenirken birçok besteciyle birlikte bir ses gezisine çıkabilirsiniz.
*
DOĞU’nun ve Batı’nın bir müzik buluşmasını yaşayabilirsiniz.
........................
(1) Kalan Müzik
(2) Ahenk
Chopin, Liszt, Gottschalk
Hande Dalkılıç’ın bütün CD’lerini dinledim. Özellikle Türk bestecilerinden oluşan CD’leri benim için özel bir önem taşır. Çünkü ben iyi bir piyanistin Türk bestecilerini kaydetmesini, onları bize ve dünyaya tanıtmasını isterim. Türk bestecilerini Türk icracıları çalacak ki başka ülkelerin solistleri, orkestraları da onları repertuvarlarına alsın.
Piyanist Hande Dalkılıç’ın şimdiye kadar çıkarmış olduğu Türk bestecilerine ait eserlerin yer aldığı CD’leri ve birçok Türk eserin ilk icrasını gerçekleştirmiş olması onun “Türk piyano mirasını koruyup geliştiren sanatçı” olarak nitelenmesine yol açmıştır.
Türk bestecilerinin kayıtları şöyle sıralanıyor.
Ahmet Adnan Saygun’un solo piyano için eserleri (BMP),
Ahmet Adnan Saygun Piyano Konçertosu Op.34, Nr.1 (BMP),
Cemal Reşit Rey Piyano ve Orkestra için “Kâtibim Çeşitlemeleri”,
Muammer Sun “Yurt Renkleri” (Kalan),
Ulvi Cemal Erkin “Piyano Solo İçin Tüm Eserleri” (Kalan),
Çetin Işıközlü “Yukarı Fırat Ezgileri” (Kalan).
Yeni CD’si:
Bu CD’de ise romantik dönemin temsilcileri ve piyanonun şair virtüöz bestecileri olarak tanınan m Frederic Chopin,
Franz Liszt, Louis Moreau Gottschalk’ın eserleri yer almaktadır. Hande Dalkılıç’ın öğrencilik yıllarından bugüne dek konserlerinde de zaman zaman seslendirdiği romantik döneme ait en çok sevdiği eserlerin bir kısmı “My Favorite Romantics” başlığı altında toplanıyor.
Kapağı:
Hande Dalkılıç
My Favorite Romantics Piano Music
Copin. Liszt. Gottschalk (1)
Besteler hakkında bilgi:
Polonyalı besteci ve piyano virtüözü F. Chopin’in (1810-1849) ülkesine duyduğu özlemin esiniyle bestelediği Mazurkalardan Op.6, Op.24 ve Op.33 dizilerinden birer örnek, Op.15 dizisinin ikincisi olan Fa diyez minör Noktürn’ü ve birbirine kontrast olan iki Polonez’i romantik çağın en güzel örnekleri olarak bu CD’de yer alıyor.
Louis Moreau Gottschalk (1829-1869) Amerikalı besteci ve piyanist daha çok romantik piyano müziğinin virtüöz icracısı olarak tanınır ve besteciye “Amerika’nın Chopin’i” denmiştir. Konser turneleri sebebiyle zamanının büyük bölümünü ABD dışında geçiren sanatçının bu albümdeki iki eseri 1851-1852’de on sekiz ay kaldığı İspanya turnesi sırasında bestelenmiştir. Bestecinin “Music From Spain” adı altında topladığı parçalar arasında Sevilla’da yazdığı “Manchega” Konser Etüdü, Meksika sokak bandosu tınısını çağrıştıran, iki elin tamamen bağımsız icrasını gerektiren ters ritimlerin bulunduğu tipik bir etüt özelliği taşımaktadır.
TÜRK MÜZİĞİNİN ENSTRÜMANTAL PARÇALARI
ALİ SUAT TÜKEL (violin) & Serhat Songur (keman) ikilisi Türk müziğinin önemli şarkılarını ve saz eserlerini enstrümantal olarak icra ediyorlar.
CD’lerinin adı:
“For Life Gramophone Records” is performing the masterpieces of (2)
İki CD’de 42 parça seslendirilmiş.
İkilinin bu CD’si her saman ve her ortamda dinlenebilen bir özellik taşıyor. Çoğu parçayı dinlemeye başladığımızda şarkıysa mırıldanmaya başlayacaksınız, saz eseri ise mutlaka melodisini anımsayacaksınız.
Türk müziğinin en tanınmış, en iyi bestecilerinin yer aldığı bir seçki.
Böyle CD’leri çalışırken de, yazarken de dinleyebilirsiniz. Çoğu bilinen olmakla birlikte genç kuşak da bu besteleri bu CD’den öğrenecektir. O zaman bütün kuşakların dinleyebileceği bir toplam çıkıyor ortaya.
Serhat Songur ve Ali Suat Tükel ikisi de müzik öğretmenliği yapmaktalar.
Anılarımı da tazelediler, Kemani Sebuh’un Kürdilihicazkâr Longa’sı bana Mesut Cemil’in jübilesini anımsattı.
Bazı parçalar da çaldığım günleri çağrıştırdı.
Muhlis Sabahattin Ezgi’nin birçok bestesi radyo ve televizyonlarda çalınıp söylenmiyor.
Pazar günü evinizde dinlenirken birçok besteciyle birlikte bir ses gezisine çıkabilirsiniz.
*
DOĞU’nun ve Batı’nın bir müzik buluşmasını yaşayabilirsiniz.
........................
(1) Kalan Müzik
(2) Ahenk