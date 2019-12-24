Ceren Necipoğlu anısına solo arp yarışması

Bu yıl ilk kez, 15-19 Ocak 2020 tarihlerinde Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali kapsamında anısına yapılacak Solo Arp Yarışmaları için başvurular 15 Aralık’ta bitti. Yarışmalar, Pera Müzesi’nde, Young Hope (12-16 yaş) ve Young Artist (17-21 yaş) olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi ve Arp Sanat Dalı Başkanı, arp sanatçısı ve pedagog Ceren Necipoğlu, Brezilya’nın başkenti Rio de Janeiro’da verdiği konserden dönerken, 1 Haziran 2009’da Air France Havayolları’na ait uçağın Atlas Okyanusu’na düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali, ömrünü arp sanatına adayan Necipoğlu’nun “paylaşarak öğrenme” misyonunu yaygınlaştırmayı ve Türkiye’de arp sanatının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Festival, sanatçının ablası A. İmre Tüylü’nün önderliğinde düzenleniyor.
Sanat yönetmenliğini, dünyaca ünlü arp sanatçısı Florence Sitruk’un üstlendiği festivalin programında, tüm dünyadan sanatçıların katılabileceği Solo Arp ve Oda Müziği Yarışmaları, konserler ve ustalık sınıfları yer alıyor.
Başkanlığını, uluslararası arp sanatçısı Marielle Nordman’ın üstlendiği Solo Arp Yarışmaları jürisi, eğitmen ve solo arp sanatçısı Irena Czubek-Davidson, piyanist ve pedagog Paola del Negro Plano, arp sanatçısı, besteci ve eğitmen Eleanor Turner ile arp sanatçısı ve öğretim elemanı Gözde Ece Yavaş’tan oluşuyor.
ARPIN TELLERİNDE TUTKULU BİR YAŞAM
MÜZİK çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başlayan Ceren Necipoğlu, konservatuvarın Arp Sanat Dalı İleri Devresi’nden ve bu kurumdaki eğitimiyle eşzamanlı olarak İstanbul Alman Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden mezun oldu.
Başarılı solistlik yaşamının yanı sıra, çok önemli burslar aldı, 2002-2023 akademik yılında aldığı davet üzerine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Arp Sanat Dalı eğitimini başlattı, Eskişehir’in ilk arp öğrencilerini yetiştirdi, öğrencileri yurtiçinde ve yurtdışında birçok ödül kazandı.
Öğrenimi süresince çeşitli orkestralarla konserler verdi.
Türk bestecilerinin bestelerini yurtiçinde ve yurtdışında seslendirdi.
Ablası A. İmre Tüylü’nün onu anlatan yazısından bir bölüm:
“Ceren’in hikâyesi bir defter kapağında gördüğü arp çalan kız resmiyle başlar. O resmi gördüğü zaman yüreğine saplanan arp ve müzik aşkı, küçük Ceren’i konservatuvarın hazırlık sınıfından Indiana Üniversitesi’ndeki yüksek lisans yıllarına, oradan da Anadolu Üniversitesi’ndeki öğretim görevliliğine kadar uzanan bir yolculuğa çıkarır.
Gençleri, öğrencilerini tüm yönleri ile nadide bir çiçek gibi özenle yetiştirme gayreti içinde, ulusal ve uluslararası konserlerle bezenmiş, arpa adanmış bir hayat yolculuğu bu...
Ceren’in arpın tellerine bu tutkulu yaşamının, fırtınalı bir okyanus göğünde elim bir uçak kazası ile sonsuzluğa ermesinin üzerinden tam on yıl geçti. Anadolu Üniversitesi’nde kurduğu Arp Bölümü’nde büyük bir emek, özen ve sevgiyle yetiştirdiği öğrencileri, bugün pırıl pırıl birer genç müzisyen olarak hayat buldular. Onun yolunu izlemeye devam ediyorlar.
Öğrencileri ile katıldıkları ulusal ve uluslararası tüm etkinlikler, genç sanatçıların deneyimlerine katkı sağlamış, gelişmelerine ve beğeni toplamalarına da olanak vermiştir. Bu tür girişimlerin genç müzisyenlerin yetişmesindeki etkisine büyük önem veren Ceren, özellikle arp dünyasında farklı şeyler yapmanın, memleketimizin ezgileri ile arpının müziğini birleştirmenin sınırsız gayreti içindeydi. İşte bu yüzdendir ki, ithaf edilen eserlerin gitgide azaldığı şu dönemde, birbirinden değerli sanatçılar tarafından, bu alçakgönüllü müzisyene onlarca eser ithaf edilmiştir.
Kaybından on yıl sonra, sanatçı dostları, yetiştirdiği öğrencileri ve ailesi, İstanbul’da düzenledikleri Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali ile Avrupa ve Asya kıtalarının birleştiği, kültür ve sanatın merkezi olarak yüzyıllarca tarihe iz bırakmış olan İstanbul’da, Ceren’in yüreğine arp ve müzik aşkı ile saplanan bu yolculuğunu sürdürmeyi gönülden hedefliyorlar.”
*
CEREN NECİPOĞLU’nu sevgi ile anıyorum.
Ceren Necipoğlu anısına solo arp yarışması
Bu yıl ilk kez, 15-19 Ocak 2020 tarihlerinde Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali kapsamında anısına yapılacak Solo Arp Yarışmaları için başvurular 15 Aralık’ta bitti. Yarışmalar, Pera Müzesi’nde, Young Hope (12-16 yaş) ve Young Artist (17-21 yaş) olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi ve Arp Sanat Dalı Başkanı, arp sanatçısı ve pedagog Ceren Necipoğlu, Brezilya’nın başkenti Rio de Janeiro’da verdiği konserden dönerken, 1 Haziran 2009’da Air France Havayolları’na ait uçağın Atlas Okyanusu’na düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali, ömrünü arp sanatına adayan Necipoğlu’nun “paylaşarak öğrenme” misyonunu yaygınlaştırmayı ve Türkiye’de arp sanatının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Festival, sanatçının ablası A. İmre Tüylü’nün önderliğinde düzenleniyor.
Sanat yönetmenliğini, dünyaca ünlü arp sanatçısı Florence Sitruk’un üstlendiği festivalin programında, tüm dünyadan sanatçıların katılabileceği Solo Arp ve Oda Müziği Yarışmaları, konserler ve ustalık sınıfları yer alıyor.
Başkanlığını, uluslararası arp sanatçısı Marielle Nordman’ın üstlendiği Solo Arp Yarışmaları jürisi, eğitmen ve solo arp sanatçısı Irena Czubek-Davidson, piyanist ve pedagog Paola del Negro Plano, arp sanatçısı, besteci ve eğitmen Eleanor Turner ile arp sanatçısı ve öğretim elemanı Gözde Ece Yavaş’tan oluşuyor.
ARPIN TELLERİNDE TUTKULU BİR YAŞAM
MÜZİK çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başlayan Ceren Necipoğlu, konservatuvarın Arp Sanat Dalı İleri Devresi’nden ve bu kurumdaki eğitimiyle eşzamanlı olarak İstanbul Alman Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden mezun oldu.
Başarılı solistlik yaşamının yanı sıra, çok önemli burslar aldı, 2002-2023 akademik yılında aldığı davet üzerine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Arp Sanat Dalı eğitimini başlattı, Eskişehir’in ilk arp öğrencilerini yetiştirdi, öğrencileri yurtiçinde ve yurtdışında birçok ödül kazandı.
Öğrenimi süresince çeşitli orkestralarla konserler verdi.
Türk bestecilerinin bestelerini yurtiçinde ve yurtdışında seslendirdi.
Ablası A. İmre Tüylü’nün onu anlatan yazısından bir bölüm:
“Ceren’in hikâyesi bir defter kapağında gördüğü arp çalan kız resmiyle başlar. O resmi gördüğü zaman yüreğine saplanan arp ve müzik aşkı, küçük Ceren’i konservatuvarın hazırlık sınıfından Indiana Üniversitesi’ndeki yüksek lisans yıllarına, oradan da Anadolu Üniversitesi’ndeki öğretim görevliliğine kadar uzanan bir yolculuğa çıkarır.
Gençleri, öğrencilerini tüm yönleri ile nadide bir çiçek gibi özenle yetiştirme gayreti içinde, ulusal ve uluslararası konserlerle bezenmiş, arpa adanmış bir hayat yolculuğu bu...
Ceren’in arpın tellerine bu tutkulu yaşamının, fırtınalı bir okyanus göğünde elim bir uçak kazası ile sonsuzluğa ermesinin üzerinden tam on yıl geçti. Anadolu Üniversitesi’nde kurduğu Arp Bölümü’nde büyük bir emek, özen ve sevgiyle yetiştirdiği öğrencileri, bugün pırıl pırıl birer genç müzisyen olarak hayat buldular. Onun yolunu izlemeye devam ediyorlar.
Öğrencileri ile katıldıkları ulusal ve uluslararası tüm etkinlikler, genç sanatçıların deneyimlerine katkı sağlamış, gelişmelerine ve beğeni toplamalarına da olanak vermiştir. Bu tür girişimlerin genç müzisyenlerin yetişmesindeki etkisine büyük önem veren Ceren, özellikle arp dünyasında farklı şeyler yapmanın, memleketimizin ezgileri ile arpının müziğini birleştirmenin sınırsız gayreti içindeydi. İşte bu yüzdendir ki, ithaf edilen eserlerin gitgide azaldığı şu dönemde, birbirinden değerli sanatçılar tarafından, bu alçakgönüllü müzisyene onlarca eser ithaf edilmiştir.
Kaybından on yıl sonra, sanatçı dostları, yetiştirdiği öğrencileri ve ailesi, İstanbul’da düzenledikleri Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali ile Avrupa ve Asya kıtalarının birleştiği, kültür ve sanatın merkezi olarak yüzyıllarca tarihe iz bırakmış olan İstanbul’da, Ceren’in yüreğine arp ve müzik aşkı ile saplanan bu yolculuğunu sürdürmeyi gönülden hedefliyorlar.”
*
CEREN NECİPOĞLU’nu sevgi ile anıyorum.