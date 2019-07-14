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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Büyük bestecinin iyi icrası

14 Temmuz 2019

İyi nitelikli Türk müziğini sevenler, bilenler için yen çıkan bir CD’yi salık vereceğim: “Doğumunun 241. Yılında Az İcrâ Edilen Eserleriyle Hammâmizâde İsmâil Dede Efendi

Büyük bestecinin iyi icrası

Solist

Serda Türkel Oter”*

Kitap kime ithaf edilmiş?

“Hayat yolumda her zaman rehberim, ışığım, idolüm olan güzel annem Müşerref Türkel’in aziz hâtırasına”.

Albümün başında sanatçının Teşekkürler yazısı, CD’ye katkıda bulunanlar hakkında bilgi veriyor: “Bu çalışma, büyük bestekâr Hammâmizâde İsmâil Dede Efendi’nin doğumunun 241. yılı anısına hazırlanmışır.

Arşiv niteliği de taşıyan bu albümün hazırlık aşamasında güfteler ve farklı nüshalar üzerinde titizlikle çalışılmış, eserlerin mânâsı doğrultusunda, klasik üslûpla icrâsı hedeflenmiştir.

Ümid ediyoruz ki bu yolda muvaffak olabilmişizdir.

Günümüzde popülaritesi olmayan bu nâdide eserlerin kendisine sahne bile bulamadığı bir zamanda, albüm olarak dinleyicilerle buluşmasını sağlayan yapımcımıza bu yolda her zaman desteğini bizlerden esirgemeyen;

Cengiz Onural’a

Güfte şerhlerini yapan Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi

Prof. Dr. Ali Yıldırım’a

Teşekkürü bir borç bilirim.

Ayrıca bu albümün hayat bulmasında benimle aynı heyecan ve emeği paylaşan arkadaşlarım Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları

Tolga Oter

Beste Esen Biçer

Kibele Kıvılcım Çiftçi

Emrah Tuncel ve

Nurten Yılmaz’a

TRT Ankara ney sanatçısı

Celâleddin Biçer’e ve

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Klasik Türk Müziği Korosu ritim sanatçısı

Merve Argın’a sonsuz teşekkürler.

*

ALBÜM 10 parçadan oluşuyor:

Her şarkının güftesi ile bugünün Türkçesine aktarılmış metni yer alıyor.

Sıralanma şöyle:

1– Sabâ Bûselik Beste

2– Neveser Kanun Taksimi

Kibele Kıvılcım Çiftçi

3- Neveser Beste

Güfte: Enderûni Vâsıf

4– Neveser Yürük Semâi

Güfte: Enderûni Vâsıf

5– Nihâvend-i Kebîr Klâsik Kemençe Taksimi

Beste Esen Biçer

6– Nihâvend-i  Kebir Yürük Semâî

Güfte: Enverî

7– Hicaz Bûselik Ud Taksimi

Tolga Oter

8 - Hicaz–Bûselik Ağır Semâi

Güfte: Enverî

9– Bestenigâr Ney Taksimi

Celâleddin Biçer

10– Bestenigâr İlâhî

Güfte: Nizâmoğlu Seyyid Seyfullah

Türk müziğinin büyük bir bestecisinin eserlerini iyi bir icradan dinlediğinizde, Türk müziğini mutlaka seversiniz. Açıklamalı albümler sayesinde sözlerini de anlayarak dinlersiniz.

Besteci kadar icracının, üslubun da ne kadar önemli olduğunu bu çalışmalar ispatlıyor.

.....................

(*) Kalan Müzik

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