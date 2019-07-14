Büyük bestecinin iyi icrası

İyi nitelikli Türk müziğini sevenler, bilenler için yen çıkan bir CD’yi salık vereceğim: “Doğumunun 241. Yılında Az İcrâ Edilen Eserleriyle Hammâmizâde İsmâil Dede Efendi
Solist
Serda Türkel Oter”*
Kitap kime ithaf edilmiş?
“Hayat yolumda her zaman rehberim, ışığım, idolüm olan güzel annem Müşerref Türkel’in aziz hâtırasına”.
Albümün başında sanatçının Teşekkürler yazısı, CD’ye katkıda bulunanlar hakkında bilgi veriyor: “Bu çalışma, büyük bestekâr Hammâmizâde İsmâil Dede Efendi’nin doğumunun 241. yılı anısına hazırlanmışır.
Arşiv niteliği de taşıyan bu albümün hazırlık aşamasında güfteler ve farklı nüshalar üzerinde titizlikle çalışılmış, eserlerin mânâsı doğrultusunda, klasik üslûpla icrâsı hedeflenmiştir.
Ümid ediyoruz ki bu yolda muvaffak olabilmişizdir.
Günümüzde popülaritesi olmayan bu nâdide eserlerin kendisine sahne bile bulamadığı bir zamanda, albüm olarak dinleyicilerle buluşmasını sağlayan yapımcımıza bu yolda her zaman desteğini bizlerden esirgemeyen;
Cengiz Onural’a
Güfte şerhlerini yapan Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Ali Yıldırım’a
Teşekkürü bir borç bilirim.
Ayrıca bu albümün hayat bulmasında benimle aynı heyecan ve emeği paylaşan arkadaşlarım Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları
Tolga Oter
Beste Esen Biçer
Kibele Kıvılcım Çiftçi
Emrah Tuncel ve
Nurten Yılmaz’a
TRT Ankara ney sanatçısı
Celâleddin Biçer’e ve
Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Klasik Türk Müziği Korosu ritim sanatçısı
Merve Argın’a sonsuz teşekkürler.
*
ALBÜM 10 parçadan oluşuyor:
Her şarkının güftesi ile bugünün Türkçesine aktarılmış metni yer alıyor.
Sıralanma şöyle:
1– Sabâ Bûselik Beste
2– Neveser Kanun Taksimi
Kibele Kıvılcım Çiftçi
3- Neveser Beste
Güfte: Enderûni Vâsıf
4– Neveser Yürük Semâi
Güfte: Enderûni Vâsıf
5– Nihâvend-i Kebîr Klâsik Kemençe Taksimi
Beste Esen Biçer
6– Nihâvend-i Kebir Yürük Semâî
Güfte: Enverî
7– Hicaz Bûselik Ud Taksimi
Tolga Oter
8 - Hicaz–Bûselik Ağır Semâi
Güfte: Enverî
9– Bestenigâr Ney Taksimi
Celâleddin Biçer
10– Bestenigâr İlâhî
Güfte: Nizâmoğlu Seyyid Seyfullah
Türk müziğinin büyük bir bestecisinin eserlerini iyi bir icradan dinlediğinizde, Türk müziğini mutlaka seversiniz. Açıklamalı albümler sayesinde sözlerini de anlayarak dinlersiniz.
Besteci kadar icracının, üslubun da ne kadar önemli olduğunu bu çalışmalar ispatlıyor.
.....................
(*) Kalan Müzik
Büyük bestecinin iyi icrası
İyi nitelikli Türk müziğini sevenler, bilenler için yen çıkan bir CD’yi salık vereceğim: “Doğumunun 241. Yılında Az İcrâ Edilen Eserleriyle Hammâmizâde İsmâil Dede Efendi
Solist
Serda Türkel Oter”*
Kitap kime ithaf edilmiş?
“Hayat yolumda her zaman rehberim, ışığım, idolüm olan güzel annem Müşerref Türkel’in aziz hâtırasına”.
Albümün başında sanatçının Teşekkürler yazısı, CD’ye katkıda bulunanlar hakkında bilgi veriyor: “Bu çalışma, büyük bestekâr Hammâmizâde İsmâil Dede Efendi’nin doğumunun 241. yılı anısına hazırlanmışır.
Arşiv niteliği de taşıyan bu albümün hazırlık aşamasında güfteler ve farklı nüshalar üzerinde titizlikle çalışılmış, eserlerin mânâsı doğrultusunda, klasik üslûpla icrâsı hedeflenmiştir.
Ümid ediyoruz ki bu yolda muvaffak olabilmişizdir.
Günümüzde popülaritesi olmayan bu nâdide eserlerin kendisine sahne bile bulamadığı bir zamanda, albüm olarak dinleyicilerle buluşmasını sağlayan yapımcımıza bu yolda her zaman desteğini bizlerden esirgemeyen;
Cengiz Onural’a
Güfte şerhlerini yapan Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Ali Yıldırım’a
Teşekkürü bir borç bilirim.
Ayrıca bu albümün hayat bulmasında benimle aynı heyecan ve emeği paylaşan arkadaşlarım Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları
Tolga Oter
Beste Esen Biçer
Kibele Kıvılcım Çiftçi
Emrah Tuncel ve
Nurten Yılmaz’a
TRT Ankara ney sanatçısı
Celâleddin Biçer’e ve
Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Klasik Türk Müziği Korosu ritim sanatçısı
Merve Argın’a sonsuz teşekkürler.
*
ALBÜM 10 parçadan oluşuyor:
Her şarkının güftesi ile bugünün Türkçesine aktarılmış metni yer alıyor.
Sıralanma şöyle:
1– Sabâ Bûselik Beste
2– Neveser Kanun Taksimi
Kibele Kıvılcım Çiftçi
3- Neveser Beste
Güfte: Enderûni Vâsıf
4– Neveser Yürük Semâi
Güfte: Enderûni Vâsıf
5– Nihâvend-i Kebîr Klâsik Kemençe Taksimi
Beste Esen Biçer
6– Nihâvend-i Kebir Yürük Semâî
Güfte: Enverî
7– Hicaz Bûselik Ud Taksimi
Tolga Oter
8 - Hicaz–Bûselik Ağır Semâi
Güfte: Enverî
9– Bestenigâr Ney Taksimi
Celâleddin Biçer
10– Bestenigâr İlâhî
Güfte: Nizâmoğlu Seyyid Seyfullah
Türk müziğinin büyük bir bestecisinin eserlerini iyi bir icradan dinlediğinizde, Türk müziğini mutlaka seversiniz. Açıklamalı albümler sayesinde sözlerini de anlayarak dinlersiniz.
Besteci kadar icracının, üslubun da ne kadar önemli olduğunu bu çalışmalar ispatlıyor.
.....................
(*) Kalan Müzik