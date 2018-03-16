Bursa’da Müjde Ar annesinin kitabı üzerine konuşacak

BU yıl 16’ncı kez kapılarını TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde açacak olan Bursa Kitap Fuarı, 390 yayınevi, fuar süresince imza günleri ve söyleşilerde 500 yazar ve 100 etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Fuar, 17 Mart Cumartesi günü açılıyor ve 25 Mart Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilir.

Bursa Kitap Fuarı geçtiğimiz yıla göre katılımcı sayısı ve çeşitliliği anlamında yüzde 30 oranında büyüme kaydediyor.

Bu yıl fuara hangi yazarlar katılacak: Gülten Dayıoğlu, Ahmet Ümit, Canan Karatay, İlber Ortaylı, Deniz Kavukçuoğlu, Yılmaz Özdil, Canan Tan, Uğur Dündar, Yekta Kopan, Müjde Ar, Ataol Behramoğlu, Cemil Kavukçu, Arif Keskiner, Cemre Birand, Onur Saylak, Hikmet Anıl Öztekin, Ahmet Şimşirgil, Kemal Hamamcıoğlu, Aytül Akal, Murat Yetkin, Mete Yarar, Şükrü Erbaş, Behiç Ak, İbrahim Kaboğlu, Talha Uğurluel, Haydar Ergülen, Sinan Canan, İlkay Marangoz, Can Yılmaz, Zafer Algöz, Bahadır Yenişehirlioğlu, İsmail Saymaz, Mine Soysal, Enver Aysever, İhsan Eliaçık, Hamdi Tuncer, Sinan Meydan ve Kahraman Tazeoğlu.

*

ÖNE çıkan etkinliklerden seçmeler:

- Aysel Gürel’in ‘Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam’ kitabı üzerine 18 Mart Pazar günü Müjde Ar’la bir söyleşi gerçekleştiriliyor.

- 27 Mart Dünya Tiyatro Günü, bir panelle kutlanacak. Saat 15.45’te oyuncu Onur Saylak ve gazeteci Bahar Çuhadar’ın katılımıyla tiyatro, edebiyat ve sinema üzerine “Daha Fazla Edebiyat, Sinema, Tiyatro” konuşulacak.

- Nil Sakman, Türk edebiyatının güçlü yazarlarından Suat Derviş üzerine konuşacak. Tarih 23 Mart Cuma, saat 15.30.

- Fuarda çocuk ve gençlik etkinliklerini de izleyebilirsiniz. Bursa Kitap Fuarı çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi tarafından hazırlanan Karagöz ve Hacivat gösterileri, Tekstil ve Sanayi Müzesi, Vakıf Kültürü Müzesi ve Enerji Müzesi’nin düzenlediği atölye çalışmalarında fuarın minik ziyaretçileri bir araya gelecek. Söyleşilerde ve imza etkinliklerinde ise Gülten Dayıoğlu, Behiç Ak, Mavisel Yener, Hamdi Tuncer, Aytül Akal, Sevim Ak, Habib Bektaş, İlkay Marangoz, Hicabi Demirci, Koray Avcı Çakman ve daha pek çok değerli çocuk ve gençlik kitapları yazarı okurlarıyla buluşacak.

Girişin ücretsiz olduğu Bursa Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 25 Mart Pazar günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Fuarda gerçekleştirilecek pek çok söyleşi, atölye, panel ve dinleti de ziyaretçilerin ufkunu genişletecektir.

*

KİTABIN başkentinde buluşmak üzere.