Boğaziçi Üniversitesi'nde verimlilik kongresi

TÜRKİYE Verimlilik Vakfı ile Boğaziçi Üniversitesi’nin işbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 13-14 Ekim tarihlerinde (yarın ve pazar günü) Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampusu’nda, ‘Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi’ gerçekleştiriliyor.
Türkiye’deki kreatif endüstrileri altı farklı komisyonda (Müzik ve Gösteri Sanatları Komisyonu, Sinema, Radyo ve Televizyon Komisyonu, Edebiyat ve Yayıncılık Komisyonu, Görsel Sanatlar, Medya ve Reklamcılık Komisyonu, Dijital Kültür ve Yeni İş Modelleri Komisyonu, Kültürel Miras ve Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Komisyonu) ekonomik verimlilik açısından değerlendirilecek, katılımcılarla fikir alışverişi yapılacak ve kongre bildiri metni yayımlanacak.
Amaç: Türkiye ve dünyadaki değişme ve gelişmeleri izleyerek, verimlilik alanında sürdürülebilir kalkınma ve rekabet odaklı ekonomik hedeflere uygun olarak çevre dostu verimlilik politika ve stratejileri hazırlamak, ekonominin tüm kesimlerine, sektörlerine ve işletmelerine yönelik araştırma, eğitim, danışmanlık, yayın, tanıtım ve rehberlik, ölçme, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak, enstitü, araştırma ve eğitim merkezleri, orta ve yükseköğretim eğitim kurumları kurmak ve işletmek, toplumda verimlilik kültürünün geliştirilmesi ve verimlilik bilincinin oluşturulmasına, verimliliği arttırma program ve projelerinin özendirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik çalışmalar ve belgelendirme yapmak ve bu konularda kamuoyuna ve ilgili kurum ve kuruluşlara çözüm seçeneklerinin oluşmasında katkıda bulunmak.
Davetiye de iki ad bulunmaktadır:
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Türkiye Verimlilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü’nün katılımıyla cumartesi saat 09.30’da tanıtım filmi gösterisi ve açılış konuşmaları yapılacak.
Konuşmacılar:
Cemalettin Kömürcü
Mehmet Özkan
Ömer Arısoy
Çağrılı konuşmacılar :
M.D. Ganiciev
Prof. Dr. Nabi Avcı
Panel başkanları ve sunumu yapan adlar şöyle sıralanmaktadır:
1. Panel Oturum Başkanı: Dinçer Akteş
Müzik ve Gösteri Sanatları Sunumu: Sacit Aydede
Sinema, Radyo ve Televizyon Sunumu: Nilüfer Timisi
Edebiyat ve Yayıncılık Sunumu: Yavuz Demir
2. Panel Oturum Başkanı: A. Çağatay Dikmen
Görsel Sanatlar, Medya ve Reklamcılık Sunumu: Mutlu Erbay-Oğuzhan Aygören
Dijital Kültür ve Yeni İş Modelleri Sunumu: Aslı Helvacıoğlu
Kültürel Miras Çeşitliliği Sunumu: Serhan Ada
Komisyon Çalışmaları
3. Oturum
Ara
4. Oturum ve Komisyon Raporlarının Hazırlanması
Başkanlar tarafından Komisyon Raporlarının Sunulması
Kapanış konuşmaları
Her alanda yeni düşüncelerin tartışılması, farklı görüşlerin ortaya çıktmasını sağlayacak bir buluşma.
Boğaziçi Üniversitesi'nde verimlilik kongresi
TÜRKİYE Verimlilik Vakfı ile Boğaziçi Üniversitesi’nin işbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 13-14 Ekim tarihlerinde (yarın ve pazar günü) Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampusu’nda, ‘Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi’ gerçekleştiriliyor.
Türkiye’deki kreatif endüstrileri altı farklı komisyonda (Müzik ve Gösteri Sanatları Komisyonu, Sinema, Radyo ve Televizyon Komisyonu, Edebiyat ve Yayıncılık Komisyonu, Görsel Sanatlar, Medya ve Reklamcılık Komisyonu, Dijital Kültür ve Yeni İş Modelleri Komisyonu, Kültürel Miras ve Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Komisyonu) ekonomik verimlilik açısından değerlendirilecek, katılımcılarla fikir alışverişi yapılacak ve kongre bildiri metni yayımlanacak.
Amaç: Türkiye ve dünyadaki değişme ve gelişmeleri izleyerek, verimlilik alanında sürdürülebilir kalkınma ve rekabet odaklı ekonomik hedeflere uygun olarak çevre dostu verimlilik politika ve stratejileri hazırlamak, ekonominin tüm kesimlerine, sektörlerine ve işletmelerine yönelik araştırma, eğitim, danışmanlık, yayın, tanıtım ve rehberlik, ölçme, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak, enstitü, araştırma ve eğitim merkezleri, orta ve yükseköğretim eğitim kurumları kurmak ve işletmek, toplumda verimlilik kültürünün geliştirilmesi ve verimlilik bilincinin oluşturulmasına, verimliliği arttırma program ve projelerinin özendirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik çalışmalar ve belgelendirme yapmak ve bu konularda kamuoyuna ve ilgili kurum ve kuruluşlara çözüm seçeneklerinin oluşmasında katkıda bulunmak.
Davetiye de iki ad bulunmaktadır:
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Türkiye Verimlilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü’nün katılımıyla cumartesi saat 09.30’da tanıtım filmi gösterisi ve açılış konuşmaları yapılacak.
Konuşmacılar:
Cemalettin Kömürcü
Mehmet Özkan
Ömer Arısoy
Çağrılı konuşmacılar :
M.D. Ganiciev
Prof. Dr. Nabi Avcı
Panel başkanları ve sunumu yapan adlar şöyle sıralanmaktadır:
1. Panel Oturum Başkanı: Dinçer Akteş
Müzik ve Gösteri Sanatları Sunumu: Sacit Aydede
Sinema, Radyo ve Televizyon Sunumu: Nilüfer Timisi
Edebiyat ve Yayıncılık Sunumu: Yavuz Demir
2. Panel Oturum Başkanı: A. Çağatay Dikmen
Görsel Sanatlar, Medya ve Reklamcılık Sunumu: Mutlu Erbay-Oğuzhan Aygören
Dijital Kültür ve Yeni İş Modelleri Sunumu: Aslı Helvacıoğlu
Kültürel Miras Çeşitliliği Sunumu: Serhan Ada
Komisyon Çalışmaları
3. Oturum
Ara
4. Oturum ve Komisyon Raporlarının Hazırlanması
Başkanlar tarafından Komisyon Raporlarının Sunulması
Kapanış konuşmaları
Her alanda yeni düşüncelerin tartışılması, farklı görüşlerin ortaya çıktmasını sağlayacak bir buluşma.