Bodrum Müzik Festivali 12 Ağustos’ta başlıyor

DOĞUŞ GRUBU’nun kurucu destekçiliğiyle gerçekleşen Bodrum Müzik Festivali, 2005 yılından bu yana Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen orkestralarını, solistlerini, müzisyenlerini Bodrum yarımadasında müzikseverlerle buluşturuyor.

Festival bu yıl itibariyle ‘Bodrum Müzik Festivali’ adıyla düzenlenecek.

Festival, 12-16 Ağustos tarihleri arasında konserlerin yanında, klasik müzik etrafında şekillenen sinema, çağdaş sanat, edebiyat, çocuk atölyeleri, gastronomi gibi farklı disiplinlerden deneyimlere ve klasik müzikle iç içe geçen rehberli turlara, Bodrum’un simgesel mekânlarında ev sahipliği yapacak.

Pozitif’in üstlendiği festival, beş gün boyunca Alice Sara Ott, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Emma Shapplin, Leticia Moreno, Fazıl Say, Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası, Kerem Görsev Trio & Karşıyaka Oda Orkestrası, Semplice Quartet, İklim Tamkan & Senem Demircioğlu, Leszek Mozdzer, Nil Kocamangil & Agapi Triantafyllidi, İstanbul Barok Orkestrası ve Borusan Quartet gibi önemli müzisyen ve orkestraları ağırlayacak.

ONUR ÖDÜLÜ YALÇIN TURA’YA

FESTİVAL kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nün de kurucusu ünlü besteci, müzikolog ve müzik teorisyeni Yalçın Tura’ya Onur Ödülü verilecek.

DÇSO, daimi şefleri Rengim Gökmen yönetiminde ilk olarak Yalçın Tura’nın Karcığar, Nikriz ve Nişâbûr makamlarından esintiler içeren Toccata’sını çalacak.

Klasik müzik severlerin çok sevdiği, ilgi gösterdiği Sabah ve Gün Batımı Konserleri bu yıl Şevket Sabancı Parkı’nda sabahın ilk saatlerinde gerçekleşiyor.

Konserler ve etkinliklerdeki mekân çeşitliliği Bodrum’un farklı noktalarını görmenizi, gezmenizi de sağlıyor.

FESTİVALDE EDEBİYAT

BODRUM MÜZİK FESTİVALİ bu sene Jehan Barbur ve Onur Behramoğlu ile “Müzik ve Edebiyat” konulu panele de ev sahipliği yapacak.

Bu toplantılarda sanatçılar kendi yapıtları ve başka edebiyatçılar hakkında konuşacaklar. Etkinlikler 14–15 Ağustos tarihlerinde 19.30’da Gümüşlük Akademisi’nde gerçekleşecek.

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BODRUM MÜZİK FESTİVALİ önemli festivallerimizden biri olma özelliğini taşıyor. Yazlık yerlerde bu kalitede festivaller yapılmasını çok önemsiyorum.

Yalçın Tura’yı da kutluyorum.