Bir yazarın vefa borcu

Faruk Şüyün’ün onun için hazırladığı kitabın adı:

“İnsanlığın Öbür Yarısının Yazarı”.

Kitabın, yazarın doğup büyüdüğü Antakya’da oluşturulması, yazıya bir içtenlik, bir sahihlik kazandırmış.

Kitabın ilk yazısı Ayla Kutlu imzasını taşıyor:

“Yazarlığım–Yaşamım”.

O şehirde Yazar Ayla Kutlu Sokağı var.

Yaşadığı Ankara için bakın ne diyor:

“Özel alışkanlıklar üreten bir şehir: Ankara”.

Müziksiz yaşayamıyor.

Bu cümleyi unutmayalım:

“Sözcüklerden oluşan bir kitaptır hayat”.

Eserlerinden seçmeler ve hakkında yazılanlar yer alıyor bu kitapta.

Pazartesi gecesi yaptığı ödül konuşmasında iki kişiyi andı:

Biri kitaplarını basan Bilgi Yayınevi sahibi Ahmet Tevfik Küflü’yü, bir de ona büyük katkısı olan iyi yazar Erhan Bener’i.

Davetliler arasında Mülkiye’den sınıf arkadaşı, siyaset dünyasının saygın adı Hikmet Çetin vardı.

Kitabı edinirseniz iyi bir yazarı ayrıntısıyla tanımış olursunuz.

*

SANATÇI Onur Ödülü’nü alan Nur Koçak hakkındaki yazıyı iyi bir sanatçı Taner Ceylan yazdı.

Sanat Fuarı için hazırlanan kitapta, “Eleştirmen Onur Ödülü”nü Ali Artun,

Sanatsever Kurum Onur Ödülü’nü Farplas, “Koleksiyoner Onur Ödülü”nü de Yunus Büyükkuşoğlu aldı.

Sanat Fuarı’nı gezerseniz, oradaki belediyelerin ve kurumların standlarını ihmal etmeyin.

Baksı Müzesi standına da uğrayın.

Üniversite standlarını gezin.

Kültür Üniversitesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi de katılanlar arasında.

*

BU yıl Yabancı Ülke Onur Konuğu Güney Kore idi.

Bir kitap da hazırlamışlardı

fuar için:

“Kore, Roman, Öykü ve Şiir Antolojisi”.

On altı edebiyatçının yapıtlarından seçmeler yer alıyor bu antolojide.

Ko Un’un Şar şiiriyle yazımı noktalıyorum:

“Önce günlerce ağlamalı

Şair olunmadan önce üç yaşında bile

Başkası için ağlayabilmeli

...

Uzatıp okşamalıdır

Hastalardan

Kederlilerden

Fakirlerden elini çekmemelidir şair

Eşit olmayan bu dünyada

Mutsuz olanlarla akrabadır şair

...

Şair tek başına da değildir

Düşgücüdür ve tarihidir halkın

...

Şair, şiirsiz ölüp şiir olarak doğan

Yalansız yıldızıdır gökyüzünün.”