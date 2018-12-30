Bir tenor Zeki Müren şarkılarını söylüyor

İyi şef Rengim Gökmen’in yönettiği Limak Filarmoni Orkestrası eşliğinde iyi tenor Murat Karahan’ın seslendirdiği Zeki Müren Şarkıları (1) konserini yazın Çeşme’de dinlemiştim.
Şimdi de CD’si bana ulaştı. Bir kez daha dinledim. Zeki Müren’in besteleri yanında dönemin popüler şarkıları da bu konserde seslendirilmişti.
Türk müziğinin bestelerinin, bunları icra eden sanatçıların çoksesli biçimde söylenmesi, çalınması onların yeni tınısını yaratıyor. Bildiğimiz, çok dinlediğimiz bir besteyi yeni bir sesten, yeni bir orkestradan dinlemek, klasik Türk müziği dinleyicileri kadar, ona aşina olmayan dinleyicilerin de zevkine hitap eder.
Murat Karahan’ı dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un iftar davetinde de dinlemiştim, ‘Her Yer Karanlık’ı okumuştu. Çeşme’deki konserin başında Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir bir konuşma yaptı.
CD kitapçığının başında da bir tek cümlesini yazıma alıyorum:
“Limak Filarmoni Orkestrası ile en büyük hayallerimizden birini daha gerçekleştirmiş olduk.”
Bu konser Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde verildi.
Murat Karahan da çalışmanın anlamını şöyle özetliyor:
“Limak Filarmoni Orkestrası olarak hayallerimize ilk adımı Zeki Müren Şarkıları konseriyle attık.”
Albümün felsefesi bakın nasıl tanımlanıyor:
Sanata, müziğe ve kültüre yaptığı yaratıcı katkılarıyla Zeki Müren, sadece müzikal hafızamızı değil, kültürel hafızamızı da sorgulatan, bu topraklarda yüzyıllarca bir arada yaşamış farklı kültürlerin arasından bizlere seslenen ve coğrafyamızın çokkültürlü yapısını en iyi şekilde yansıtan değerlerden bir tanesi. Dolayısıyla günümüz popüler müziğinin bir türler karmaşasına dönüşmüş sesleri arasında Zeki Müren’in müziğini ve sanatını duymak, üzerinden seneler geçmiş olsa bile hiç zor değil.
Zeki Müren’i kaybettikten sonra dünyaya gelen çocuklar bile onun eserlerini ezbere söylüyorsa bizim için en doğru adres elbette Zeki Müren’di. Nitekim konserlerimiz sırasında Ankara’dan Trabzon’a, İzmir’den Diyarbakır’a gezdiğimiz bütün illerimizde tıklım tıklım dolan salonlar ve halkımızın büyük sevgisi, coşkusu ve teveccühü bizleri hem çok mutlu etti, hem de ileride yapacağımız diğer projeler için yüreklendirdi.
Bu yazıları tenor Murat Karahan’ın biyografisi izliyor.
Diğer biyografiler sırasıyla şef Rengim Gökmen, aranjör Yusuf Yalçın.
Limak Filarmoni Orkestrası, Limak Vakfı, Zeki Müren bölümleri var.
Gerek orkestra gerek solist Türk müziğinin özelliklerini koruyarak çalıyorlar, icra ediyorlar.
Daha önceki yazımda da belirtmiştim Placido Domingo gibi opera sanatçıları başka tür müziği icra ettiklerinde, operanın izleri vardı.
Murat Karahan bu izleri Türk müziğine dönüştürmüş.
CD’de hangi besteler yer alıyor:
- Ağlama Değmez
Hayat - Söz: Cengizhan Altuntaş
/ Müzik: Mehmet Ilgın
- Duydum ki Unutmuşsun - Söz: Turgut Yarkent
/ Müzik: Selahattin Altınbaş
- Elbet Bir Gün Buluşacağız - Söz/Müzik: Mustafa Seyran
- Elveda Gençliğim - Söz
/Müzik: Yıldırım Gürses
- Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar - Söz: H. Münir Ebcioğlu / Müzik: Teoman Alpay
- Beklenen Şarkı - Söz: Sabih Gözen / Müzik: Zeki Müren
- Gurbet - Söz/Müzik:
Zeki Müren
- Manolyam - Söz/Müzik: Zeki Müren
- Olmaz İlaç Sine-i Sad Pareme - Söz: Namık Kemal
/ Müzik: Hacı Arif Bey
- Senede Bir Gün - Söz Sadık Şendil / Müzik: Şekip Ayhan Özışık
- Şimdi Uzaklardasın -
Söz / Müzik: Zeki Müren
- Torna A Surriento - Söz: Giovanbattista De Curtis / Müzik: Ernesto De Curtis
- Veda Busesi - Söz: Orhan Seyfi Orhon / Müzik: Yusuf Nalkesen
- Bir Demet Yasemen - Söz / Müzik : Zeki Müren
- Zehretme Hayatı -
Söz / Müzik : Zeki Müren
İYİ bir tenordan Zeki Müren şarkıları dinleyin. Beğeneceksiniz.
Bir tenor Zeki Müren şarkılarını söylüyor
İyi şef Rengim Gökmen’in yönettiği Limak Filarmoni Orkestrası eşliğinde iyi tenor Murat Karahan’ın seslendirdiği Zeki Müren Şarkıları (1) konserini yazın Çeşme’de dinlemiştim.
Şimdi de CD’si bana ulaştı. Bir kez daha dinledim. Zeki Müren’in besteleri yanında dönemin popüler şarkıları da bu konserde seslendirilmişti.
Türk müziğinin bestelerinin, bunları icra eden sanatçıların çoksesli biçimde söylenmesi, çalınması onların yeni tınısını yaratıyor. Bildiğimiz, çok dinlediğimiz bir besteyi yeni bir sesten, yeni bir orkestradan dinlemek, klasik Türk müziği dinleyicileri kadar, ona aşina olmayan dinleyicilerin de zevkine hitap eder.
Murat Karahan’ı dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un iftar davetinde de dinlemiştim, ‘Her Yer Karanlık’ı okumuştu. Çeşme’deki konserin başında Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir bir konuşma yaptı.
CD kitapçığının başında da bir tek cümlesini yazıma alıyorum:
“Limak Filarmoni Orkestrası ile en büyük hayallerimizden birini daha gerçekleştirmiş olduk.”
Bu konser Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde verildi.
Murat Karahan da çalışmanın anlamını şöyle özetliyor:
“Limak Filarmoni Orkestrası olarak hayallerimize ilk adımı Zeki Müren Şarkıları konseriyle attık.”
Albümün felsefesi bakın nasıl tanımlanıyor:
Sanata, müziğe ve kültüre yaptığı yaratıcı katkılarıyla Zeki Müren, sadece müzikal hafızamızı değil, kültürel hafızamızı da sorgulatan, bu topraklarda yüzyıllarca bir arada yaşamış farklı kültürlerin arasından bizlere seslenen ve coğrafyamızın çokkültürlü yapısını en iyi şekilde yansıtan değerlerden bir tanesi. Dolayısıyla günümüz popüler müziğinin bir türler karmaşasına dönüşmüş sesleri arasında Zeki Müren’in müziğini ve sanatını duymak, üzerinden seneler geçmiş olsa bile hiç zor değil.
Zeki Müren’i kaybettikten sonra dünyaya gelen çocuklar bile onun eserlerini ezbere söylüyorsa bizim için en doğru adres elbette Zeki Müren’di. Nitekim konserlerimiz sırasında Ankara’dan Trabzon’a, İzmir’den Diyarbakır’a gezdiğimiz bütün illerimizde tıklım tıklım dolan salonlar ve halkımızın büyük sevgisi, coşkusu ve teveccühü bizleri hem çok mutlu etti, hem de ileride yapacağımız diğer projeler için yüreklendirdi.
Bu yazıları tenor Murat Karahan’ın biyografisi izliyor.
Diğer biyografiler sırasıyla şef Rengim Gökmen, aranjör Yusuf Yalçın.
Limak Filarmoni Orkestrası, Limak Vakfı, Zeki Müren bölümleri var.
Gerek orkestra gerek solist Türk müziğinin özelliklerini koruyarak çalıyorlar, icra ediyorlar.
Daha önceki yazımda da belirtmiştim Placido Domingo gibi opera sanatçıları başka tür müziği icra ettiklerinde, operanın izleri vardı.
Murat Karahan bu izleri Türk müziğine dönüştürmüş.
CD’de hangi besteler yer alıyor:
Hayat - Söz: Cengizhan Altuntaş
/ Müzik: Mehmet Ilgın
/ Müzik: Selahattin Altınbaş
/Müzik: Yıldırım Gürses
Zeki Müren
/ Müzik: Hacı Arif Bey
Söz / Müzik: Zeki Müren
Söz / Müzik : Zeki Müren
İYİ bir tenordan Zeki Müren şarkıları dinleyin. Beğeneceksiniz.