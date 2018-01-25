Bir şairin birebir hayat/şiir belgesi

5 bininci kitap, “Nâzım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları - (1937-1942)”.



Açış konuşmalarını Ömer M. Koç ile Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen yaptı.



Ömer M. Koç, bankanın kültür alanında yaptıklarını, 5 bin kitabın önemli bir sayı olduğunu, yayınevini bu düzeye getiren yazarlara, çevirmenlere, sanatçılara, basımda ve okura ulaşmasında emek sahibi olanlara teşekkür etti.



Ömer M. Koç, Doğan Kardeş, Aile ve Hayat dergilerinden, zamanında büyük bir yenilik olan Tifdruk Matbaacılık’tan söz etti.



Bankanın kurucusu olan Kâzım Taşkent’i de bir kez daha saygıyla andı:



“Gösterdiği bu vizyonerlik, ileri görüşlülük ve liderlikten dolayı Kâzım Taşkent’in aziz hatırası önünde saygıyla eğilir ve kendisini rahmet, minnet ve şükranla yâd ederim.”



Tülay Güngen de konuşmasında Yapı Kredi’nin yayın, kültür, sanat, edebiyat dünyasındaki tarihini özetledi, hepimizin heyecanı ve gururu olduğunu belirttikten sonra, yayınların niteliği üzerine şu yorumda bulundu: “Türkiye’den ve dünyadan titizlikle seçilmiş yapıtları okurlarına sunmayı amaçlayan ve yayınevimizin geniş yelpazesine bakmadan, kitaplarından yararlanmadan, edebiyata, sanata, felsefeye, tarihe ilişkin herhangi bir araştırma yapmak mümkün değildir.”



Nâzım Hikmet kitabının arkasında yoğun bir emek var. Gördüğünüzde de bunu anlayacaksınız zaten.



Yıllar süren bu çalışmada kimlerin emeği var:



Redaksiyon: Yücel Demirel

Piraye Koleksiyonu Çalışma Grubu: Erden Akbulut, Yeşim Bilge, Handan Durgut, Mehmet Ulusel.

Transliterasyon: Banu İşlet, Cemile Moralıoğlu Kesim, Yücel Demirel.

Düzelti: Banu İşlet, Kaan Üçsu, Filiz Özkan.

Kitap Tasarımı: Mehmet Ulusel.



7 ciltten oluşan albüm kitap, bir şairin hayatı ile yazdıkları arasındaki bağları gösteriyor. Nâzım’ın hapishane hayatının yansımalarını bu cep defterlerinden okuduğunuzda, sanırım şiirinin oluşum serüvenini de öğrenecek, eserlerine yeni yaklaşımlar keşfedeceksiniz.



Hapishanede olan bir yaratıcının ıstırabının çok daha dayanılmaz olduğunu bu cep defterleri gösteriyor.



Defterleri okurken, oradaki notların birçoğunun aslında şiirine düşen dipnotları olduğunu fark edeceksiniz.



Handan Durgut’un ‘Zeyl’ başlığı taşıyan kitabındaki bazı satırlar, kitabın hazırlanışı, tıpkıbasımların evveliyatı konusunda bilgi vermekte.



Yeşim Bilge’nin yazısı bu konuda okuru kitaba hazırlıyor:



“2002 yılının aralık ayında kaybettiğimiz Memet Fuat’ın ölümünden bugüne, ‘Memet Fuat Arşivi - Piraye Koleksiyonu’nda bulunan belge, mektup, fotoğraf ve defterleri sergileyerek ve basarak gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz.



Uzun yıllar yayıncılık alanında çalışmış Memet Fuat’ın içinde ukdeydi... Bir sergi hazırlığında, Nâzım Hikmet’in şiirlerini incelerken sanki ağzından kaçırmış gibi mırıldanmıştı: ‘Bunu basmak, çılgın yayıncı ister’.



Cebe sığacak kadar küçüktüler ve bir şairin defteriydiler, Nâzım Hikmet’in şairliğinin yanı sıra âşık ve mahkûm halini de gösteriyorlardı. Bundan dolayı bu çalışmanın adı Nâzım’ın Cep Defterlerinde Kavga, Aşk ve Şiir Notları oldu”.



DEFTERLERİN içeriğine ayrı bir yazıda değineceğiz.