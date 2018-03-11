Bir ressamın dünyası

Her evrensel çalışmada, yerelin bir etkisi yatar. Sanatçının kişisel dünyası ile toplumsal kırılmalar hiç kuşkusuz onu etkiler.

İlk kez yapıtlarını gördüğümüz bir sanatçıyı değerlendirirken onun hakkında yazılardan yardım almalıyız. Gerek resimde, gerek müzikte, gerek edebiyatta taT almak istiyorsak bilerek yaklaşmalıyız.

Siyasal baskıların yoğun olduğu ülkelerde, sanatçı zaman zaman içe döner zaman zaman da doğaya açılır isyanını oradan yansıtır.

Kendi ülkesinden göç etmek zorunda kaldığında, ülkesine döndüğünde bambaşka bir ruh lali taşıdığını söyleyebiliriz.

Ivan Marchuk’un “Düşsel Detaylar”* adındaki sergisi, yukarıda sıraladığım bütün unsurları içeriyor.

Evrim Altuğ’un kataloğun başında “‘Kördüğüm’e mi, ‘gördüğüm’e mi inanayım” yazısında, sanatçının yaşamı, sanatı üzerine bilgiler var.

Ivan Marchuk, bugünkü Ukrayna’nın batısındaki Ternopil bölgesi Moskalivka köyünde, 12 Mayıs 1936’da dokumacı-örgücü bir ailede dünyaya gözlerini açan bir ressam.

İlk resmini daha çok küçük yaşlarda ailesiyle paylaşmış biri. Yapıtlarını tarifleyen ‘Pliontanizm’ (örgücülük/dokumacılık) tarzının öncüsü ve Ukrayna avangardları için olduğu kadar, halkınca da bir ‘kültür ikonu’.

Marchuk ülke coğrafyasında çektikleri, uğradığı baskılar, bir memleketin sanatçıya yaptığı baskıyı gösteriyor.

Benim sergiden edindiğim izlenim, bir sanatçının direnerek, çalışmaktan bıkmayarak sanatını sürdürmesidir.

Bu örnek yalnız onun ülkesinde değil bütün ülkelerde başa gelen olaylardır.

Sonunda herkes ülkesine döner ve orada sanatını sürdürür.

Bu serüvenleri yaşadıktan sonra, ülkenize döndüğünüzde büyük sevgi ve övgü ile karşılaşırsınız.

Sanırım resimlere bakarken, sanatçının yaşamından izdüşümler de eserleri yorumunuzda yardımcı olacaktır.

Her zaman her sanatçı için geçerli değil ama yaşamı bir serüven olan, çalkantılar içinde geçen bir ömrün özetiyse hayatla sanat arasındaki gelgitleri gözden kaçırmamanız gerekir.

Sanatçıyı tanıdığınızda, konuştuğunuzda direncin iyimserliğini fark edersiniz.

Ukrayna Büyükelçisi de açılıştaydı, Türkiye ile sanatsal bağların kurulmasını destekleyeceğini söyledi.

Bilmediğimiz bir ülkenin ünlü bir ressamının eserlerini gördüm.

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KATALOGDA Evrim Altuğ’un yazısı dışında başka yazılar da yer alıyor:

Olena Balun - Ivan Marchuk, Engelleri Aşan Ruhun Sesi,

Tamara Strypko - Ivan Marchuk.

Yazının başında

Ivan Marchuk’dan bir alıntı var:

“Benim için sanat, hayat ve vahiydir. Başka bir seçeneği yok.

Aynı zamanda,

sanat ağır bir çalışmadır. Yılda 365 gün

çalırışım ve çalışmazsam var olamam. Kader, karma, yargı, kıyamet bu.”

Katalog üç dilde hazırlanmış. Türkçe, İngilizce, Ukraynaca.

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YENİ bir ressamı tanıyacaksınız.

(*) Folkart Gallery.