Bir jüride 40 yıl

Bu ödülün benim hayatımda önemli bir yeri vardır. Birincisi çok sevdiğim, saydığım bir ustanın adına verilen ödülün jürisinde bulunmak.
İkincisi de ödül kurulduğundan bu yana 40 yıl jüri üyeliği yapan da yalnız benim. Diğer üyelerin görevi benim kadar değil.
Ödülün ilk kuruluşunun bütün çabasını tek başına üstlenen Behçet Hoca’nın değerli, saygın eşi Huriye Necatigil’di. Kırk yıl önce kızları Ayşe ve Selma küçüktü, daha sonraları Huriye Necatigil’in yükünü bölüştüler.
Eşi de değerli bir öğretmendi ama evde yapılan birçok toplantıda kurduğu sofralarla bizi ağırlardı.
Unutamadığım gecelerden biri, Behçet Hoca’nın kendi seçtiği, benim de başına uzun bir yazı yazdığım Sevgilerde (Hürriyet Yayınları) kitabı için evde yapılan bir yemekli toplantıda orada olanlar için bir kaside yazmıştı.
Bu kasideler ‘Dost Meclislerinde Kasideler’ (Hazırlayanlar: Ayşe Sarısayın-Şaban Özdemir-YKY) kitabında yayımlandı.
Cuma akşamı yapılan törende Necatigil’in kızı Ayşe Sarısayın bir konuşma yaptı, 40 yıl sonra ödüle ailenin ara verdiğini açıkladı.
Daha sonra, jüri üyeleri ve ödül kazananların konuştukları bir belgeseli seyrettik.
Bu yılın konuşmasını jüri üyesi Turgay Fişekçi yaptı.
Bu yıl ödülü alan Şavkar Altınel sağlık gerekçesiyle törene katılamadı. Onun mektubunu şair Roni Marguiles okudu.
Bir bölümünü aktarıyorum:
“Sayın konuklar,
Sağlık sorunları nedeniyle sizlerle birlikte olamadığım için hepinizden özür dilerim, ama neredeyse adıma bu konuşmayı kabullenen sevgili arkadaşım Roni Margulies aracılığıyla bile burada olmayacaktım. Bana verilen bu ödül için başvurulması gerekseydi, ‘Behçet Necatigil’in anısını yaşatmak’ gibi bir amacın gerçekleşmesini sağlayamayacak kadar ondan farklı bir şair olduğumu düşünüp böyle bir başvuruda bulunmaktan kaçınırdım. Kendi seçimini yapmak yetkisine sahip olan jürinin beni seçtiğini haber aldığımda da biraz şaşırdığımı ifade etmem gerek. Ama sonra, hepsine büyük saygı duyduğum beş edebiyat insanının böyle bir karara bir neden olmaksızın varmış olamayacağını düşünüp Necatigil’le kendimi daha yakından gözden geçirmeye koyuldum.”
NECATİGİL ŞİİR ÖDÜLÜNÜ KAZANAN ŞAİRLER:
1980 İlhan Berk (İstanbul Kitabı)
1981 Ahmet Erhan (Alacakaranlıktaki Ülke)
1982 Turgut Uyar (Kayayı Delen İncir)
1983 Refik Durbaş (Nereye Uçar Gökyüzü)
1984 Oktay Rıfat (Dilsiz ve Çıplak)
1985 Tuğrul Tanyol (Ağustos Dehlizleri)
1986 Cevat Çapan (Dön Güvercin Dön)
1987 Ahmet Oktay (Yol Üstündeki Semender)
1988 Cemal Süreya (Güz Bitiği/Sıcak Nal)
1989 Ödüle değer eser bulunamadığı için verilmedi.
1990 Sefa Kaplan (İnsan Bir Yalnızlıktır)
1991 Turgay Kantürk (İlk Gibi Son)
1992 Vural Bahadır Bayrıl (Melek Geçti)
1993-1994 Salah Birsel (Varduman)
(1993 yılına kadar, her yıl Behçet Necatigil’in ölüm yıldönümünde (13 Aralık) verilen ödül 1994 yılından itibaren doğum günü olan 16 Nisan’da verilmeye başlandı.)
1995 Osman Hakan A. (Gül Odası)
1996 Metin Cengiz (Şarkılar Kitabı)
1997 Haydar Ergülen (Kırk Şiir ve Bir)
1998 Ödüle değer eser bulunmadığı için verilmedi.
1999 Turgay Fişekçi (Sevgi Bağları)
2000 Sina Akyol (İkindi Kitabı)
2001 Hakan Savlı (Go Dersleri)
2002 Süreyya Berfe (Nâbiga)
2003 Ali Hikmet (Şeytan Uçurtması)
2004 Seyhan Erözçelik (Kitaplar-Toplu Şiirler [1980-2003])
2005 Akif Kurtuluş (Herkes Gitmiş) - Betül Tarıman (Yol İnsanları)
2006 Mehmet Taner (Çevre Çitin Üzerinde Yağmur)
2007 Hüseyin Peker (Tek Vuruş)
2008 Enis Batur (Neyin Nesisin Sen)
2009 Erdal Alova [Toplu Şiirler (2008-1973)]
2010 Hulki Aktunç (Sönmemiş Dizeler)
2011 Ferruh Tunç (Melez Zamanlar)
2012 Eray Canberk (Kent Kırgını)
2013 Oya Uysal (Uzak Olan Sendin)
2014 Enver Ercan (Türkçenin Dudaklarısın Sen)
2015 Ülkü Tamer (Bir Adın Yolculuktu)
2016 Egemen Berköz - 100. Yıl Şiir Emek Ödülü
2017 Küçük İskender (Mayıs Giremez)
2018 Şükrü Erbaş (Kuş Uçar Kanat Ağlar)
2019 Şavkar Altınel – 40. Yıl Şiir Onur Ödülü
*
BEHÇET NECATİGİL’i bir kez daha saygıyla, sevgiyle anıyorum.
Bir jüride 40 yıl
CUMA akşamı Behçet Necatigil Şiir Ödülü töreni yapıldı. Kırk yıldır ailenin desteğiyle süren ödüle bir süre için ara verildi.
Bu ödülün benim hayatımda önemli bir yeri vardır. Birincisi çok sevdiğim, saydığım bir ustanın adına verilen ödülün jürisinde bulunmak.
İkincisi de ödül kurulduğundan bu yana 40 yıl jüri üyeliği yapan da yalnız benim. Diğer üyelerin görevi benim kadar değil.
Ödülün ilk kuruluşunun bütün çabasını tek başına üstlenen Behçet Hoca’nın değerli, saygın eşi Huriye Necatigil’di. Kırk yıl önce kızları Ayşe ve Selma küçüktü, daha sonraları Huriye Necatigil’in yükünü bölüştüler.
Eşi de değerli bir öğretmendi ama evde yapılan birçok toplantıda kurduğu sofralarla bizi ağırlardı.
Unutamadığım gecelerden biri, Behçet Hoca’nın kendi seçtiği, benim de başına uzun bir yazı yazdığım Sevgilerde (Hürriyet Yayınları) kitabı için evde yapılan bir yemekli toplantıda orada olanlar için bir kaside yazmıştı.
Bu kasideler ‘Dost Meclislerinde Kasideler’ (Hazırlayanlar: Ayşe Sarısayın-Şaban Özdemir-YKY) kitabında yayımlandı.
Cuma akşamı yapılan törende Necatigil’in kızı Ayşe Sarısayın bir konuşma yaptı, 40 yıl sonra ödüle ailenin ara verdiğini açıkladı.
Daha sonra, jüri üyeleri ve ödül kazananların konuştukları bir belgeseli seyrettik.
Bu yılın konuşmasını jüri üyesi Turgay Fişekçi yaptı.
Bu yıl ödülü alan Şavkar Altınel sağlık gerekçesiyle törene katılamadı. Onun mektubunu şair Roni Marguiles okudu.
Bir bölümünü aktarıyorum:
“Sayın konuklar,
Sağlık sorunları nedeniyle sizlerle birlikte olamadığım için hepinizden özür dilerim, ama neredeyse adıma bu konuşmayı kabullenen sevgili arkadaşım Roni Margulies aracılığıyla bile burada olmayacaktım. Bana verilen bu ödül için başvurulması gerekseydi, ‘Behçet Necatigil’in anısını yaşatmak’ gibi bir amacın gerçekleşmesini sağlayamayacak kadar ondan farklı bir şair olduğumu düşünüp böyle bir başvuruda bulunmaktan kaçınırdım. Kendi seçimini yapmak yetkisine sahip olan jürinin beni seçtiğini haber aldığımda da biraz şaşırdığımı ifade etmem gerek. Ama sonra, hepsine büyük saygı duyduğum beş edebiyat insanının böyle bir karara bir neden olmaksızın varmış olamayacağını düşünüp Necatigil’le kendimi daha yakından gözden geçirmeye koyuldum.”
NECATİGİL ŞİİR ÖDÜLÜNÜ KAZANAN ŞAİRLER:
1980 İlhan Berk (İstanbul Kitabı)
1981 Ahmet Erhan (Alacakaranlıktaki Ülke)
1982 Turgut Uyar (Kayayı Delen İncir)
1983 Refik Durbaş (Nereye Uçar Gökyüzü)
1984 Oktay Rıfat (Dilsiz ve Çıplak)
1985 Tuğrul Tanyol (Ağustos Dehlizleri)
1986 Cevat Çapan (Dön Güvercin Dön)
1987 Ahmet Oktay (Yol Üstündeki Semender)
1988 Cemal Süreya (Güz Bitiği/Sıcak Nal)
1989 Ödüle değer eser bulunamadığı için verilmedi.
1990 Sefa Kaplan (İnsan Bir Yalnızlıktır)
1991 Turgay Kantürk (İlk Gibi Son)
1992 Vural Bahadır Bayrıl (Melek Geçti)
1993-1994 Salah Birsel (Varduman)
(1993 yılına kadar, her yıl Behçet Necatigil’in ölüm yıldönümünde (13 Aralık) verilen ödül 1994 yılından itibaren doğum günü olan 16 Nisan’da verilmeye başlandı.)
1995 Osman Hakan A. (Gül Odası)
1996 Metin Cengiz (Şarkılar Kitabı)
1997 Haydar Ergülen (Kırk Şiir ve Bir)
1998 Ödüle değer eser bulunmadığı için verilmedi.
1999 Turgay Fişekçi (Sevgi Bağları)
2000 Sina Akyol (İkindi Kitabı)
2001 Hakan Savlı (Go Dersleri)
2002 Süreyya Berfe (Nâbiga)
2003 Ali Hikmet (Şeytan Uçurtması)
2004 Seyhan Erözçelik (Kitaplar-Toplu Şiirler [1980-2003])
2005 Akif Kurtuluş (Herkes Gitmiş) - Betül Tarıman (Yol İnsanları)
2006 Mehmet Taner (Çevre Çitin Üzerinde Yağmur)
2007 Hüseyin Peker (Tek Vuruş)
2008 Enis Batur (Neyin Nesisin Sen)
2009 Erdal Alova [Toplu Şiirler (2008-1973)]
2010 Hulki Aktunç (Sönmemiş Dizeler)
2011 Ferruh Tunç (Melez Zamanlar)
2012 Eray Canberk (Kent Kırgını)
2013 Oya Uysal (Uzak Olan Sendin)
2014 Enver Ercan (Türkçenin Dudaklarısın Sen)
2015 Ülkü Tamer (Bir Adın Yolculuktu)
2016 Egemen Berköz - 100. Yıl Şiir Emek Ödülü
2017 Küçük İskender (Mayıs Giremez)
2018 Şükrü Erbaş (Kuş Uçar Kanat Ağlar)
2019 Şavkar Altınel – 40. Yıl Şiir Onur Ödülü
*
BEHÇET NECATİGİL’i bir kez daha saygıyla, sevgiyle anıyorum.