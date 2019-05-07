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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Bir fotoğrafın anımsattıkları

7 Mayıs 2019

Babam Halil Esat Kural İstanbul Milli Eğitim Müdürü idi ,Yahya Kemal Beyatlı’nın, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yakın dostuydu.

Bir fotoğrafın anımsattıkları

Bir fotoğrafın anımsattıkları

Evimizde edebiyat toplantıları organize ederdi edebiyat dünyası burada şekillenirdi.

Hatta babam Aziz Nesin’i Yahya Kemal Beyatlı ile tanıştırarak onu edebiyat dünyasına sokmuştur.

Annem Suat Kural ise İstanbul Kız Lisesi’ni bitirmiş , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmiş  ancak babam ile evlenince okulu bırakmak zorunda kalmış.

Bir fotoğraf karesinden dostlukların öyküsü, buluşmaların tarihini çıkarmak mümkündür.

Ara Güler’in fotoğrafın tanıklığını vurgulaması, gerçeğin tekrarlanmasıdır.

Orhan Kural, bana bir fotoğraf gönderdi. İstanbul’da Maarif Müdürü olan babası Esat Kural’ın arkadaşlarıyla çektiği bir fotoğraf.

Kural, o adları bulmak için iki ay uğraştığını belirtiyor, e-postasında.

Handan İnci de Tanpınar arşivini düzenlerken onu bir nikâh töreninde şahit iskemlesinde otururken görmüş.

Araştırmanın sonunda Tanpınar’ın Kural’ın anne ve babasının nikâh törenine katıldığı, fotoğrafın da orada çekildiği anlaşılmış.

1. Fotoğraftakiler:

Ayaktakiler:

- Esat Kural.

- Nihat Sami Banarlı.

Edebiyat öğretmeni, edebiyat tarihçisi. Tanıdım.

- Prof. Dr. Cahit Tanyol.

Tanıdım. Sosyoloji profesörü, Yahya Kemal’in yakın çevresinden.

- Orhan Şaik Gökyay.

Tanıdım. Öğretim üyesi, edebiyat tarihçisi.

- Muzaffer Akalın (dönemin İstanbul Emniyet Müdürü)

- Halis Erginer.

Tanışmadım, sadece Galatasaray Lisesi’nde Yahya Kemal Beyatlı’nın şiirini okumuştu.

- Oturanlar:

- Mustafa İnan.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin öğretim üyelerinden.

Oğuz Atay hocasının hayatını Bir Bilim Adamının Romanı kitabında yazmıştı.

- Prof. Dr. Sadi Irmak.

Öğretim üyesi. Nietzsche’nin Böyle Dedi Zerdüşt kitabının çevirisini yapmıştı.

- Yahya Kemal Beyatlı.

- İhsan Kongar.

Benim felsefe hocam. Emre Kongar’ın babası.

- Tarık Temel.

Doktor.

- Behçet Kemal Çağlar

Şair. Tanıdım.

2. Fotoğraf:

Ayaktakiler:

- İhsan Kongar.

- Salim Rıza Kırkpınar.

Edebiyat hocası. Yahya Kemal Beyatlı’nın yakın çevresinden. Tanıdım.

- Cahit Tanyol.

- Hicabi Fıratlı.

- Prof. Dr. Halil Vehbi Eralp. Tanıdım.

- Asım Sönmez.

- Esat Kural.

Orhan Şaik Gökyay.

Oturanlar:

- Ahmet Hamdi Tanpınar.

Tanıdım

- Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel

- Yahya Kemal Beyatlı.

- Doktor Tarık Temel.

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