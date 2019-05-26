Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Doğan HIZLAN>Bir Doğu’dan bir Batı’dan
"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Bir Doğu’dan bir Batı’dan

26 Mayıs 2019

MÜZİK kadar gittiği her kıtada insanı etkileyen başka sanat var mıdır? Sesler kadar insanlar arası dostluğu pekiştiren, günlük katı gerçeklerden uzaklaştıran, insanı ruhuyla, duygularıyla baş başa bırakan hangi sanat bu kadar güçlüdür.

İklimlere, ülkelere kadar form ve ifade ediş tarzı müziği evrensel kılar.

Bir Doğu’dan bir Batı’dan

Ben Zekâi Dede’yi de Bach’ı da dinlerken aynı zevki duyarım.

Sufi müziğin de ayrı bir atmosferde dinlediğinizde yoğunlaştırdığı duygular farklıdır.

Eserler

ELHAN

Musikî Topluluğu’nun icra ettiği eserlerin kapağında şu yazılı:

“Mest ü Hayrânım” (1)

CD 12 besteden oluşuyor:

1- Ney Taksimi

2- Salât-ı Kemâliye

3- Şehin Şâhi

4- Vasıl Olmaz Kimse Hakk’a

5- Uşşak Salât

6- Yürük Değirmenler

7- Kanun Taksimi

8- Sûzinâk Tevhid (Aşkın ile Âşıklar)

9- Mülk-i Bekâ’dan Gelmişem

10- Mâil Oldum Bahçesinde Hurmaya

11- Mest ü Hayrânım

12- Ey Âşıkan

Yönetmen: Agâh Terzi

Kanun: Turgut Özüfler

Ney: Ali Tüfekçi

Ut: Agâh Terzi

Viyolonsel ve keman: Murat Süngü

Ritimler: Muhammed Damar

Solo: Muhammed Damar

Koro: Cebrail Özinal - Bahadır Temiz - Ömer Aygül - Fırat Akın - Muhammed Damar - Haydar Erenoğlu - Hifzullah Doğru - Abdurrahman İnan - Mustafa Demir - Salih Uçar - Abdurrahman Aldaç.

ALMANYA’DAN NİNNİLER

Bir Doğu’dan bir Batı’dan

SERAP GİRİTLİ & Muhittin Kemal’in hazırladığı CD’nin kapağı, çalışmanın niteliğini, özelliğini açıklıyor:

NİNNİLER

Mannheim’ın Yıldızlı Gökyüzü Altında Ninniler (2)

Melina

CD’nin kitapçığının ilk sayfasında Serap Giritli’nin yazısını okuyalım:

“Sevgili müzikseverler,

İnsanın hayatında hep yaşadıklarının ardında gizli kahramanlar vardır. Diplomayı alırken,  evlenirken, yuva kurarken ya da doğumda, hep tavsiye ve eylemleriyle yanımızda duran harika ruhlar vardır.

Bu albümün ilk fikir aşamasından yayın aşamasına kadar bana destek olan bu harika insanlara teşekkür ediyorum. Aileme, eşim Muhittin Kemal’e, özellikle mentörüm Cengiz Onural, Yurdal Tokcan ve çok sevgili Güzin Değişmez ve buradaki satırlara sığamayacak diğer dostlara.

Aynı zamanda nesillerden nesillere kendi dillerinde ninnileri aktaranlara, memleketlerini bırakıp bir zamanlar yabancı olan Almanya’yı memleket olarak anan, uykuya dalan çocuklarına sevgiyle şarkı söyleyen anne ve babalara teşekkür ediyorum.

Müziğin hayatınızın her aşamasında sizin ebedî refakatçiniz olması dileğiyle...

Hayatımızın en büyük zenginliği müziktir.

Yeğenimiz Melina ve tüm çocuklara en büyük hazinemizi tüm kalpten hediye ediyoruz.

Başlarına hep güzel şeyler gelmesi dileğiyle...”

Albümde 14 parça seslendirilmiş:

Bazılarının adını verelim:

- Deryada Melina

- Gökte Bir Yıldız

- Bebeğimsin Gözüm Nuru

- Dağda Tavşanlar Uyur

........................................................

(1) Gülniyaz Müzik

(2) PopAKADEMIE - Baden – Württenberg

 

X
Doğan HIZLAN Doğan HIZLANTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Çılgın kalabalıktan uzakta... Bayram için 4 öneriSaffet Emre TONGUÇÇılgın kalabalıktan uzakta... Bayram için 4 öneri26.05.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.