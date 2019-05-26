Bir Doğu’dan bir Batı’dan

MÜZİK kadar gittiği her kıtada insanı etkileyen başka sanat var mıdır? Sesler kadar insanlar arası dostluğu pekiştiren, günlük katı gerçeklerden uzaklaştıran, insanı ruhuyla, duygularıyla baş başa bırakan hangi sanat bu kadar güçlüdür.
İklimlere, ülkelere kadar form ve ifade ediş tarzı müziği evrensel kılar.
Ben Zekâi Dede’yi de Bach’ı da dinlerken aynı zevki duyarım.
Sufi müziğin de ayrı bir atmosferde dinlediğinizde yoğunlaştırdığı duygular farklıdır.
Eserler
ELHAN
Musikî Topluluğu’nun icra ettiği eserlerin kapağında şu yazılı:
“Mest ü Hayrânım” (1)
CD 12 besteden oluşuyor:
1- Ney Taksimi
2- Salât-ı Kemâliye
3- Şehin Şâhi
4- Vasıl Olmaz Kimse Hakk’a
5- Uşşak Salât
6- Yürük Değirmenler
7- Kanun Taksimi
8- Sûzinâk Tevhid (Aşkın ile Âşıklar)
9- Mülk-i Bekâ’dan Gelmişem
10- Mâil Oldum Bahçesinde Hurmaya
11- Mest ü Hayrânım
12- Ey Âşıkan
Yönetmen: Agâh Terzi
Kanun: Turgut Özüfler
Ney: Ali Tüfekçi
Ut: Agâh Terzi
Viyolonsel ve keman: Murat Süngü
Ritimler: Muhammed Damar
Solo: Muhammed Damar
Koro: Cebrail Özinal - Bahadır Temiz - Ömer Aygül - Fırat Akın - Muhammed Damar - Haydar Erenoğlu - Hifzullah Doğru - Abdurrahman İnan - Mustafa Demir - Salih Uçar - Abdurrahman Aldaç.
ALMANYA’DAN NİNNİLER
SERAP GİRİTLİ & Muhittin Kemal’in hazırladığı CD’nin kapağı, çalışmanın niteliğini, özelliğini açıklıyor:
NİNNİLER
Mannheim’ın Yıldızlı Gökyüzü Altında Ninniler (2)
Melina
CD’nin kitapçığının ilk sayfasında Serap Giritli’nin yazısını okuyalım:
“Sevgili müzikseverler,
İnsanın hayatında hep yaşadıklarının ardında gizli kahramanlar vardır. Diplomayı alırken, evlenirken, yuva kurarken ya da doğumda, hep tavsiye ve eylemleriyle yanımızda duran harika ruhlar vardır.
Bu albümün ilk fikir aşamasından yayın aşamasına kadar bana destek olan bu harika insanlara teşekkür ediyorum. Aileme, eşim Muhittin Kemal’e, özellikle mentörüm Cengiz Onural, Yurdal Tokcan ve çok sevgili Güzin Değişmez ve buradaki satırlara sığamayacak diğer dostlara.
Aynı zamanda nesillerden nesillere kendi dillerinde ninnileri aktaranlara, memleketlerini bırakıp bir zamanlar yabancı olan Almanya’yı memleket olarak anan, uykuya dalan çocuklarına sevgiyle şarkı söyleyen anne ve babalara teşekkür ediyorum.
Müziğin hayatınızın her aşamasında sizin ebedî refakatçiniz olması dileğiyle...
Hayatımızın en büyük zenginliği müziktir.
Yeğenimiz Melina ve tüm çocuklara en büyük hazinemizi tüm kalpten hediye ediyoruz.
Başlarına hep güzel şeyler gelmesi dileğiyle...”
Albümde 14 parça seslendirilmiş:
Bazılarının adını verelim:
- Deryada Melina
- Gökte Bir Yıldız
- Bebeğimsin Gözüm Nuru
- Dağda Tavşanlar Uyur
........................................................
(1) Gülniyaz Müzik
(2) PopAKADEMIE - Baden – Württenberg
Bir Doğu’dan bir Batı’dan
MÜZİK kadar gittiği her kıtada insanı etkileyen başka sanat var mıdır? Sesler kadar insanlar arası dostluğu pekiştiren, günlük katı gerçeklerden uzaklaştıran, insanı ruhuyla, duygularıyla baş başa bırakan hangi sanat bu kadar güçlüdür.
İklimlere, ülkelere kadar form ve ifade ediş tarzı müziği evrensel kılar.
Ben Zekâi Dede’yi de Bach’ı da dinlerken aynı zevki duyarım.
Sufi müziğin de ayrı bir atmosferde dinlediğinizde yoğunlaştırdığı duygular farklıdır.
Eserler
ELHAN
Musikî Topluluğu’nun icra ettiği eserlerin kapağında şu yazılı:
“Mest ü Hayrânım” (1)
CD 12 besteden oluşuyor:
1- Ney Taksimi
2- Salât-ı Kemâliye
3- Şehin Şâhi
4- Vasıl Olmaz Kimse Hakk’a
5- Uşşak Salât
6- Yürük Değirmenler
7- Kanun Taksimi
8- Sûzinâk Tevhid (Aşkın ile Âşıklar)
9- Mülk-i Bekâ’dan Gelmişem
10- Mâil Oldum Bahçesinde Hurmaya
11- Mest ü Hayrânım
12- Ey Âşıkan
Yönetmen: Agâh Terzi
Kanun: Turgut Özüfler
Ney: Ali Tüfekçi
Ut: Agâh Terzi
Viyolonsel ve keman: Murat Süngü
Ritimler: Muhammed Damar
Solo: Muhammed Damar
Koro: Cebrail Özinal - Bahadır Temiz - Ömer Aygül - Fırat Akın - Muhammed Damar - Haydar Erenoğlu - Hifzullah Doğru - Abdurrahman İnan - Mustafa Demir - Salih Uçar - Abdurrahman Aldaç.
ALMANYA’DAN NİNNİLER
SERAP GİRİTLİ & Muhittin Kemal’in hazırladığı CD’nin kapağı, çalışmanın niteliğini, özelliğini açıklıyor:
NİNNİLER
Mannheim’ın Yıldızlı Gökyüzü Altında Ninniler (2)
Melina
CD’nin kitapçığının ilk sayfasında Serap Giritli’nin yazısını okuyalım:
“Sevgili müzikseverler,
İnsanın hayatında hep yaşadıklarının ardında gizli kahramanlar vardır. Diplomayı alırken, evlenirken, yuva kurarken ya da doğumda, hep tavsiye ve eylemleriyle yanımızda duran harika ruhlar vardır.
Bu albümün ilk fikir aşamasından yayın aşamasına kadar bana destek olan bu harika insanlara teşekkür ediyorum. Aileme, eşim Muhittin Kemal’e, özellikle mentörüm Cengiz Onural, Yurdal Tokcan ve çok sevgili Güzin Değişmez ve buradaki satırlara sığamayacak diğer dostlara.
Aynı zamanda nesillerden nesillere kendi dillerinde ninnileri aktaranlara, memleketlerini bırakıp bir zamanlar yabancı olan Almanya’yı memleket olarak anan, uykuya dalan çocuklarına sevgiyle şarkı söyleyen anne ve babalara teşekkür ediyorum.
Müziğin hayatınızın her aşamasında sizin ebedî refakatçiniz olması dileğiyle...
Hayatımızın en büyük zenginliği müziktir.
Yeğenimiz Melina ve tüm çocuklara en büyük hazinemizi tüm kalpten hediye ediyoruz.
Başlarına hep güzel şeyler gelmesi dileğiyle...”
Albümde 14 parça seslendirilmiş:
Bazılarının adını verelim:
- Deryada Melina
- Gökte Bir Yıldız
- Bebeğimsin Gözüm Nuru
- Dağda Tavşanlar Uyur
........................................................
(1) Gülniyaz Müzik
(2) PopAKADEMIE - Baden – Württenberg