Bir de long play’lerden dinleyin

LONG PLAY modası başladı. CD olarak çıkan albümler bile yeniden long play (uzunçalar) formatında yayımlandı.
Alışkanlık dışında, bir müziksever olarak aradaki ses farkını kulağım hissediyor.
Ben CD’leri olsa da long play’leri alıyorum, pikabıma yerleştiriyorum ve sanki önceden dinlememişim gibi yeni bir zevk duygusuyla dinliyorum.
Daha önceki yazılarımda da belirtmiştim, kitap mağazalarında bile pikaplar satılıyor.
Teknolojinin vazgeçiremediği zevk ayrıntıları vardır.
Kapakların boyutu da bunları alışımızın nedenlerinden biridir.
Onların üzerine fotoğraflar, desenler, sahnelemeden görseller konulur.
Hiç kuşkusuz lambalı stüdyolarda yapılan kayıtları bir de lambalı amfiden dinlerseniz, kendinizi salonda hissedersiniz.
Ben yıllar önce bir Schubert Trio’yu dinlemiştim, çalanlar Pablo Casals (çello), Jacques Thibaud (keman), Alfred Cortot (piyano) çalmıştı.
CD’DEN SONRA LP’DE
m Erkan Oğur - İsmail Hakkı Demircioğlu’nun “Gülün Kokusu Vardı” LP’sini dinledim.
Daha önce CD’sini dinlemiştim.
Elbette ses duyarlılığıma bakınca bunu tercih ettim.
O CD’nin üzerine yazdığımdan yıllar geçtiği için bir anımsatmada bulunayım:
Albüm, “Gülten Oğur, Mustafa Oğur, Emine Demircioğlu, Mustafa Demircioğlu anısına...” yapılmış.
İki LP’den oluşan albümde 10 parça var.
İNCESAZ’I MÜZİKSEVERLER
DİNLEMİŞLERDİR
İNCESAZ iyi, tanınmış solist Melihat Gülses’e eşlik ediyor.
Grup, tarihini şöyle özetliyor:
“Yolculuğumuza 1997’de başladık. İlk ürünümüzü ‘Bir/Eski Nisan’ ile 1999’da verdik. 2000 yılında ‘İkinci Bahar’ dizisinin müziklerini yaptık.
Bu müzikler karma bir albüm olarak yayınlandı.
2001 yılında ‘Yörük Köyü’ ve 2002’de ‘Zamana Direnenler’ adlı belgeselleri müzikledik. Bu defa ki durağımız ise bir şarkılar albümü: ‘İki/Eylül Şarkıları’.
Yolculuğumuz dışa dönük değil, içimize doğru. Ses tonumuz yüksek perdeden değil, çünkü sözümüz aşka dair.
Gönül veren, destek olan herkese yürekten teşekkür ederiz.
LP’de 7 parça var.
Besteciler:
- Cengiz Onural
- Murat Aydemir
- Apostolos Kaldaras
- Bora Ebeoğlu
- Neveser Kökdeş
BEST OF ‘YANSIMALAR’
AZİZ ŞENOL FİLİZ-BİROL YAYLA’nın ortak çalışması.
Filiz, ney çalıyor, Yayla da gitar.
İki LP’den oluşan albümde sekiz parçayı dinleyeceksiniz.
İyi besteleri iyi icracılardan dinlerken, müzikteki yenilenmeleri de izlemiş oldum.
*
UZUNÇALAR dönemi, sevdiğiniz müziğin zevkine daha derinden varacağınız olanağı size sunuyor.
*
Üç LP de Kalan Müzik tarafından yayımlandı.
Bir de long play’lerden dinleyin
LONG PLAY modası başladı. CD olarak çıkan albümler bile yeniden long play (uzunçalar) formatında yayımlandı.
Alışkanlık dışında, bir müziksever olarak aradaki ses farkını kulağım hissediyor.
Ben CD’leri olsa da long play’leri alıyorum, pikabıma yerleştiriyorum ve sanki önceden dinlememişim gibi yeni bir zevk duygusuyla dinliyorum.
Daha önceki yazılarımda da belirtmiştim, kitap mağazalarında bile pikaplar satılıyor.
Teknolojinin vazgeçiremediği zevk ayrıntıları vardır.
Kapakların boyutu da bunları alışımızın nedenlerinden biridir.
Onların üzerine fotoğraflar, desenler, sahnelemeden görseller konulur.
Hiç kuşkusuz lambalı stüdyolarda yapılan kayıtları bir de lambalı amfiden dinlerseniz, kendinizi salonda hissedersiniz.
Ben yıllar önce bir Schubert Trio’yu dinlemiştim, çalanlar Pablo Casals (çello), Jacques Thibaud (keman), Alfred Cortot (piyano) çalmıştı.
CD’DEN SONRA LP’DE
m Erkan Oğur - İsmail Hakkı Demircioğlu’nun “Gülün Kokusu Vardı” LP’sini dinledim.
Daha önce CD’sini dinlemiştim.
Elbette ses duyarlılığıma bakınca bunu tercih ettim.
O CD’nin üzerine yazdığımdan yıllar geçtiği için bir anımsatmada bulunayım:
Albüm, “Gülten Oğur, Mustafa Oğur, Emine Demircioğlu, Mustafa Demircioğlu anısına...” yapılmış.
İki LP’den oluşan albümde 10 parça var.
İNCESAZ’I MÜZİKSEVERLER
DİNLEMİŞLERDİR
İNCESAZ iyi, tanınmış solist Melihat Gülses’e eşlik ediyor.
Grup, tarihini şöyle özetliyor:
“Yolculuğumuza 1997’de başladık. İlk ürünümüzü ‘Bir/Eski Nisan’ ile 1999’da verdik. 2000 yılında ‘İkinci Bahar’ dizisinin müziklerini yaptık.
Bu müzikler karma bir albüm olarak yayınlandı.
2001 yılında ‘Yörük Köyü’ ve 2002’de ‘Zamana Direnenler’ adlı belgeselleri müzikledik. Bu defa ki durağımız ise bir şarkılar albümü: ‘İki/Eylül Şarkıları’.
Yolculuğumuz dışa dönük değil, içimize doğru. Ses tonumuz yüksek perdeden değil, çünkü sözümüz aşka dair.
Gönül veren, destek olan herkese yürekten teşekkür ederiz.
LP’de 7 parça var.
Besteciler:
- Cengiz Onural
- Murat Aydemir
- Apostolos Kaldaras
- Bora Ebeoğlu
- Neveser Kökdeş
BEST OF ‘YANSIMALAR’
AZİZ ŞENOL FİLİZ-BİROL YAYLA’nın ortak çalışması.
Filiz, ney çalıyor, Yayla da gitar.
İki LP’den oluşan albümde sekiz parçayı dinleyeceksiniz.
İyi besteleri iyi icracılardan dinlerken, müzikteki yenilenmeleri de izlemiş oldum.
*
UZUNÇALAR dönemi, sevdiğiniz müziğin zevkine daha derinden varacağınız olanağı size sunuyor.
*
Üç LP de Kalan Müzik tarafından yayımlandı.