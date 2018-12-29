Çizginin ustası Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun ‘Benim Kedilerim’i kedi sevenlerin başucu kitabı olacak, ilgisiz kalanları da kedi sahibi yapacak.
Yeni yılın ilk gününde, koltuğunuza kurulup kedinizi okşarken bir yandan da kedili güzel bir kitabın yapraklarını çevirerek, kedi sevginizi ikiye katlarsınız. Çizginin ustası Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun ‘Benim Kedilerim’i kedi sevenlerin başucu kitabı olacak, kediye ilgisiz kalanları da kedi sahibi yapacak.
Ekşioğlu’nun ürünleri yurt dışında da yayımlanıyor. Kitabın kapağında, bir fincan, fincanın içinde bir kedi, fincanın kulpu da kedinin kuyruğu. Bu çalışması ünlü The New Yorker dergisinin kapağını süslemişti. Albümün başında Orhan Duru’nun sanatçı üzerine bir yazısı var. Çok güzel bir yazı. Bir çizgi ustasını ancak bir edebiyat ustası bu etkileyicilikte anlatır:
“Ekşioğlu, antik ve estetik nazik
Kendi başına bir yeryüzü ustası
İnsancıl ve masalsı
Adı ekşi ama yapıtları tatlı
Bir bakışta Yunus Emre’yi arattı.”
Bazı kedi yapıtlarının yanında, kedi üzerine ünlü edebiyatçıların söylediklerini okuyabilirsiniz. Görselle edebiyat birleşiyor bu sayfalarda.
İlk üç karikatür New Yorker’da kapak olmuş kediler.
· Fincanın içinde bir kedi, kuyruğu da fincanın kulpu. Yandakı yazı Sigmund Freud’un:
“Bir kediyle geçirilmiş zaman asla vakit kaybı değildir.”
· Amerika’daki gökdelenlerin flu gözüktüğü işte kedinin kuyruğu yumak olmuş. Yanında da Pablo Neruda’nın yazısı:
“Ama kedi, kedi olmaktan başka bir şey istemez, her kedi katıksız kedidir, bıyıklarından kuyruğuna kadar kedi.”
Kitaptaki edebiyatçılar: Orhan Veli, Oktay Rifat, Oğuz Atay, Tomris Uyar, Haydar Ergülen, Aldous Huxley, Ernest Hemingway, Peter Ackroyd.
Gürbüz Doğan Ekşioğlu, üçü uluslararası olmak üzere 39 kişisel sergi açtı, çalışmaları 21 ülkede yayımlandı. Bu yazıyı noktaladıktan sonra, kitap hep masamda duracak.
(5 üzerinden 4 yıldız)
Bir çizgi ustası kedileri severse...
Çizginin ustası Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun ‘Benim Kedilerim’i kedi sevenlerin başucu kitabı olacak, ilgisiz kalanları da kedi sahibi yapacak.
Yeni yılın ilk gününde, koltuğunuza kurulup kedinizi okşarken bir yandan da kedili güzel bir kitabın yapraklarını çevirerek, kedi sevginizi ikiye katlarsınız. Çizginin ustası Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun ‘Benim Kedilerim’i kedi sevenlerin başucu kitabı olacak, kediye ilgisiz kalanları da kedi sahibi yapacak.
Ekşioğlu’nun ürünleri yurt dışında da yayımlanıyor. Kitabın kapağında, bir fincan, fincanın içinde bir kedi, fincanın kulpu da kedinin kuyruğu. Bu çalışması ünlü The New Yorker dergisinin kapağını süslemişti. Albümün başında Orhan Duru’nun sanatçı üzerine bir yazısı var. Çok güzel bir yazı. Bir çizgi ustasını ancak bir edebiyat ustası bu etkileyicilikte anlatır:
“Ekşioğlu, antik ve estetik nazik
Kendi başına bir yeryüzü ustası
İnsancıl ve masalsı
Adı ekşi ama yapıtları tatlı
Bir bakışta Yunus Emre’yi arattı.”
Bazı kedi yapıtlarının yanında, kedi üzerine ünlü edebiyatçıların söylediklerini okuyabilirsiniz. Görselle edebiyat birleşiyor bu sayfalarda.
İlk üç karikatür New Yorker’da kapak olmuş kediler.
· Fincanın içinde bir kedi, kuyruğu da fincanın kulpu. Yandakı yazı Sigmund Freud’un:
“Bir kediyle geçirilmiş zaman asla vakit kaybı değildir.”
· Amerika’daki gökdelenlerin flu gözüktüğü işte kedinin kuyruğu yumak olmuş. Yanında da Pablo Neruda’nın yazısı:
“Ama kedi, kedi olmaktan başka bir şey istemez, her kedi katıksız kedidir, bıyıklarından kuyruğuna kadar kedi.”
Kitaptaki edebiyatçılar: Orhan Veli, Oktay Rifat, Oğuz Atay, Tomris Uyar, Haydar Ergülen, Aldous Huxley, Ernest Hemingway, Peter Ackroyd.
Gürbüz Doğan Ekşioğlu, üçü uluslararası olmak üzere 39 kişisel sergi açtı, çalışmaları 21 ülkede yayımlandı. Bu yazıyı noktaladıktan sonra, kitap hep masamda duracak.
(5 üzerinden 4 yıldız)