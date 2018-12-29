Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Doğan HIZLAN>Bir çizgi ustası kedileri severse...
"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Bir çizgi ustası kedileri severse...

29 Aralık 2018

Çizginin ustası Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun ‘Benim Kedilerim’i kedi sevenlerin başucu kitabı olacak, ilgisiz kalanları da kedi sahibi yapacak.

Yeni yılın ilk gününde, koltuğunuza kurulup kedinizi okşarken bir yandan da kedili güzel bir kitabın yapraklarını çevirerek, kedi sevginizi ikiye katlarsınız. Çizginin ustası Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun ‘Benim Kedilerim’i kedi sevenlerin başucu kitabı olacak, kediye ilgisiz kalanları da kedi sahibi yapacak.
Ekşioğlu’nun ürünleri yurt dışında da yayımlanıyor. Kitabın kapağında, bir fincan, fincanın içinde bir kedi, fincanın kulpu da kedinin kuyruğu. Bu çalışması ünlü The New Yorker dergisinin kapağını süslemişti. Albümün başında Orhan Duru’nun sanatçı üzerine bir yazısı var. Çok güzel bir yazı. Bir çizgi ustasını ancak bir edebiyat ustası bu etkileyicilikte anlatır:
“Ekşioğlu, antik ve estetik nazik
Kendi başına bir yeryüzü ustası
İnsancıl ve masalsı
Adı ekşi ama yapıtları tatlı
Bir bakışta Yunus Emre’yi arattı.”
Bazı kedi yapıtlarının yanında, kedi üzerine ünlü edebiyatçıların söylediklerini okuyabilirsiniz. Görselle edebiyat birleşiyor bu sayfalarda.
İlk üç karikatür New Yorker’da kapak olmuş kediler.
· Fincanın içinde bir kedi, kuyruğu da fincanın kulpu. Yandakı yazı Sigmund Freud’un:
“Bir kediyle geçirilmiş zaman asla vakit kaybı değildir.”
· Amerika’daki gökdelenlerin flu gözüktüğü işte kedinin kuyruğu yumak olmuş. Yanında da Pablo Neruda’nın yazısı:
“Ama kedi, kedi olmaktan başka bir şey istemez, her kedi katıksız kedidir, bıyıklarından kuyruğuna kadar kedi.”
Kitaptaki edebiyatçılar: Orhan Veli, Oktay Rifat, Oğuz Atay, Tomris Uyar, Haydar Ergülen, Aldous Huxley, Ernest Hemingway, Peter Ackroyd.
Gürbüz Doğan Ekşioğlu, üçü uluslararası olmak üzere 39 kişisel sergi açtı, çalışmaları 21 ülkede yayımlandı. Bu yazıyı noktaladıktan sonra, kitap hep masamda duracak.
Bir çizgi ustası kedileri severse...
(5 üzerinden 4 yıldız)

X
﻿
Doğan HIZLAN Doğan HIZLANTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.