Bienal gezisinden notlar

Açılışı Bülent Eczacıbaşı ile Ömer M. Koç ve Bilge Örer yapmıştı.

16 Eylül’de açılan bienal 12 Kasım’a kadar devam edecek.

56 sanatçının 150 eseri 6 komşu mekânda gezilebiliyor.

Bu yılın teması ‘iyi bir komşu’.

Bu konsept yüzyıllar boyu insan ilişkilerini çağrıştırır, hatta insan-mekân beraberliğini.

Her kavram çağlar, yıllar boyunca algı değişikliğine uğruyor, özü yaşıyor ama içeriğinde farklılıklar doğuyor.

Komşu kavramının, hiç kuşkusuz bireysel anlamı ötesinde siyasal bir konumu da belirlediği aşikâr.

Küratörlüğünü sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset üstleniyor bu yılki bienalin.

Farklı coğrafya ve zaman dilimlerinden hikâyeler anlatan eserler var.

Bienal, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstanbul Modern, Pera Müzesi, ARK Kültür, Yoğunluk Sanatçı Atölyesi ile Küçük Mustafa Paşa Hamamı olmak üzere birbirine yürüme mesafesinde altı komşu mekânda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Koç Holding’in katkılarıyla gerçekleştirilen bienal ücretsiz gezilebiliyor.

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BİENAL süresince yan etkinlikleri de izleyebilirsiniz.

Neler yapıldı, neler yapılacak?

Sanatçı ve akademisyen Zeyno Pekünlü’nün koordinatörlüğünü üstlendiği 15. İstanbul Bienali’nin Kamusal Programı kapsamında, uluslararası konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumlardan film gösterimlerine ve konuşmalara, farklı kültürel coğrafyalardan davetli şeflerin birlikte yemek pişirecekleri atölye çalışmalarından İstanbul’un göçmen ve yerleşik müzisyenlerinin bir araya gelerek yapacakları doğaçlama performanslara, okuma günlerinden çocuklar için animasyon ve tasarım atölyelerine pek çok farkı etkinlik izlendi, izlenecek.

Bu bilgiyi vermemin nedeni, bienalin birçok mekânda yapılan etkinliklerle ilgi alanının genişlemesini mümkün kılması.

Küratörler Elmgreen & Dragset, bienalin temasını, bir kavramsal çerçeve metni yerine, “İyi bir komşu, korkmadığınız bir yabancı mıdır?”, “İyi bir komşu sizinle aynı gazeteyi mi okur?” gibi komşuluk kavramı etrafında oluşturdukları 40 soruyla belirledi. Yaşları 8’den 84’e uzanan 40 kişinin iyi bir komşu hakkında sorduğu bu sorular, geçen aralık ayındaki basın toplantısında canlı bir performansla tanıtılmıştı.

Güncel sorunlara yapılan göndermeler, sanatın işlevi konusunda hepimizi yeniden düşündürecek.

Bienalin önemli yanı, bildiğimiz kavramları yeniden düşünmemizi sağlaması. Bildiklerimizi yenileyen ya da yeniden kurduran tavır ancak bienallerde olur.

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BİENAL gezilerimi sürdüreceğim. Siz de mutlaka görün.