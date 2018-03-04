Bernstein 100 yaşında

ÜNLÜ bir müzik dergisi Leonard Bernstein Özel Dosyası (1) yayımladı. Ağustos 1918’de doğdu, 1990’da öldü. Doğumunun 100. yılı dolayısıyla dosya yapıldı.

Dünyada ve ülkemizde Batı Yakasının Hikâyesi (West Side Story) müzikaliyle tanındı.

Oysa başka besteleri vardı ve iyi bir orkestra şefiydi.

Bizim orkestra şeflerinden Cem Mansur da onunla birlikte çalışmıştı.

Geçen yıl Zorlu’da da müzikal temsil edildi.

Müzikal birçok ödül kazandı.

Kimi müzik eleştirmenlerine göre Gustav Mahler’i Amerikan dinleyicisine tanıtan ve sevdiren oydu.

Müzikalin konusunu anımsatalım...

Konusu Shakespeare’in Romeo ve Juliet’inin uyarlamasıydı.

Amerikada 732 hafta sahnede kaldı. Londra’da da 1039 performansla sunuldu.

Porto Rikolu The Sharks çetesi ile ABD’li The Jets arasındaki kavga asıl konusuydu.

Kimler vardı:

Rita Moreno, Natalie Wood, George Chakiris, Russ Tamblyn, Richard Beyner.

Ben operacıların doldurduğu icrayı severim.

O kadro kimlerden oluşuyordu:

Orkestrayı Leonard Bernstein yönetiyordu.

Solistler:

Kiri Te Kanawa, Jose Carreras, Tatiana Troyanos.

Yukarıdaki adlar, opera dünyasının tanınmış solistleridir.

Hangisinin beğenildiği bir müzik zevkini de belirler.

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KISA piyano parçalarını, arkadaşlarına, ailesine, sevdiklerine ve meslektaşlarına ithaf etti.

Daha önce Edward Elgar, Virgil Thomson da dostlarına bestelerini ithaf etmişlerdi. 25 yaşında New York Filarmoni’yi yönetti, batonu Bruno Walter’dan almıştı.

1943’te Seven Anniversaries’i çıkardı, bunu Aaron Copland’a ithaf etti.

Copland’ın benim de çok sevdiğim El Salon Mexico’sunun transkripsiyonunu yaptı.

Son yıllarını Avrupa’daki çalışmaları belirledi, Viyana Filarmoni’yi yönetti.

Onu yeniden dinleyeceğim.

BİR YILDÖNÜMÜ DAHA

THE King’s Singers(2) da 50. yılını doldurdu.

Derginin kapağında en büyük koral grubun 50. yılı yazısı ve fotoğrafları var.

Dosyanın başlığı şu: “All the King’s men”.

Dünyanın en iyi bilinen

koral grubu.

Grup 6 bin 500 konser verdi, 150 albüm doldurdu, sayısız radyo ve televizyon programı yaptılar. Şimdiye kadar 100 bestecinin eserini seslendirdiler.

Onlardan neleri dinlemelisiniz:

- Original Debut Recording (1971)

- Madrigal History Tour (1984)

- The Beatles Connection (1986)

- Landscape and Time (2006)

- Gold (2017)

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PAZAR gününüz için bir dinleme listesi oluşturabilirsiniz.

(1) The Story of Bernstein, BBC Music, January 2018.

(2) The King’s Singers, BBC Music, February 2018.