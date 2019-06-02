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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

‘Beni müzik değiştirdi’

2 Haziran 2019

İyi piyanist Hande Dalkılıç’ın Andante Klasik Müzik Dergisi’nde* çıkan söyleşisinden bir bölümü yazıma giriş yaptım:

“Annemden melodika istedim oyuncak piyano aldı.

Dört yaşında bahçede oynarken arkadaşımın elinde gördüğüm melodikayı anneme ‘Üzerinde düğmeleri var, müzik sesleri çıkarıyor’ diyerek heyecanla anlatmıştım.

Tarifimi anlamayıp bana küçük, oyuncak kuyruklu piyano almıştı. Her hafta beni ve kardeşimi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserlerine götürürdü.

Evde klasik müzik ve opera dinlenirdi.”

‘Beni müzik değiştirdi’

Müzisyenlerin çoğunun hayatına baktığınızda, ailenin etkisi olduğunu görürsünüz.

Hiç kuşkusuz müziğe bağlılık ille de müzisyen olmayı da sağlamaz. Başka mesleğe de girse müzikle ilgilenir, beste yapar, icracı olur.

BBC Music dergisinin son sayfasında bir yazı yer alıyor. Müzisyenler, çeşitli mesleklerden kişiler müziğin hayatlarını nasıl etkilediğini, nasıl değiştirdiğini anlatıyor.

Bir başka ilgi çekici yan da, seçtikleri on parçayı niçin sevdiklerini açıklıyorlar.

Sanırım okurlar da gerekçeler sayesinde onları dinleme arzusuna kapılırlar.

Müziğin hayatı değiştirdiğine en belirgin örnek bizim ülkemizde gerçekleşti.

Edirnekapı ve civarındaki çocuklar bir hayırsever ailenin çabasıyla müzisyen oldular.

Yeliz Baki ve Selim Baki çifti Edirnekapı’daki mekânlarını çocukların yetişmesi için semtin çocuklarına açtılar.

Barış İçin Müzik orkestrasını mekânlarında dinledim, okuldan çıkıyorlar, buraya geliyorlar. Şimdi uluslararası bir üne sahipler, yurtdışında konserler veriyorlar.

Piyanist James Rhodes’la yapılmış bir söyleşiyi okudum, nerede yaşamış, nelere dalmış ama sonunuda onu da müzik kurtarmış.

Söyleşinin adı da her şeyi ifade ediyor:

“Müzik beni nasıl kurtardı”.

Mesleğinde ünlü kişilerin bu söylediklerinden özetler çıkardım:

*

Ailish Tynan - Soprano

Benim ailem klasik müzik dinlemezdi,  evimizde pikap veya CD çalar yoktu. Ben bir opera sanatçısı olmaya karar verdiğimde müzikle ilgilendim. Müziği de ileride eşim olacak Royal Opera’da trombon çalan eşim Keith McNicoll sayesinde sevdim.

Sevdiği eserler:

Joy Webb 

Judith Meir

Gliere

Faure

Puccini

Jennifer Pike - Kemancı

Müziğe dair ilk anılarım Mozart’la ilgili. Dört ya da beş yaşında Mozart’ın 22 No’lu piyano konçertosu beni büyüledi.

Mozart

Sibelius

Bruckner

Knapik

Lili Boulanger

Alice Sara Ott - piyanist

Üç yaşındayken ailem beni konsere götürdü. Annem piyanistti, ama ailem benim pek müzisyen olmamı istemiyordu, adeta yalvardım, bana piyano hocası tuttular.

Bach

Schubert

Mozart

Pink Floyd

Nina Simone

Carole Boyd - aktris

Evimizde her an müzik vardı. Annem piyano çalardı. Müzik her yerin atmosferini güzelleştirirdi.

Wayton

Bernstein

Puccini

Schubert

Lauridsen

Howard Blake

Annem çok iyi piyano çalardı. Annemin salonda çaldığı piyanonun sesi benim yatak odama kadar gelirdi. En çok hoşuma giden de Chopin’in Valsler’iydi. Kendi kendime çabalarken büyük annem bana hoca tuttu.

Chopin

Bartok

Howard Brubeck

Schubert

Blake

John Bakewell - Radyocu ve gazeteci

Beni etkileyen ilk parça Çaykovski’nin Birinci Piyano Konçertosu idi. 13 yaşındaydım. Daha sonra filmlerdeki romantik parçaları dinlerdim.

Çaykovski

Bach

Britten

Verdi

Philip Glass

*

MÜZİK zevkleri konusunda, müzik beğenileri konusunda bir fikir sahibi olabilirsiniz.

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(*) Haziran sayısı

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