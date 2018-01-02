Beni en çok sevindiren kutlama

YILBAŞLARINDA artık kutlama mesajı almak da kolay göndermek de. Teknoloji yazdığınız bir mesajı bine katlayıp herkese gönderiyor.

Fabrikasyon kutlamalardan çok azı yanıtlamaya değiyor.

Bilgisayarın, internetin olmadığı zamanlarda kutlama kâğıtları, zarfları vardı.

Bunlara cevap vermemek de nezaketsizlik sayılırdı.

Sizden mevki ve rütbe olarak büyüklere gönderdiğiniz tebriklere, klasik üslupla verilen cevap şöyleydi:

“Bilmukabele, yeni yılınızı kutlarım.”

Genellikle protokoller, içten olmayan davranışlar, uygulamalar toplamıdır bana göre.

Hâlâ sakladığım bazı tebrik kart ve zarfları vardır. Bunların içinde en özeli Mozart yazan kart ve zarflardır. Kartların içinde Mozart’ın bestelerinden, özellikle operalarından seçme notalar bulunur.

Bu yıl beni sevindiren, mutlu eden, geleceğe dair umut veren bir kutlamadan söz edeceğim.

Mesaj, Barış İçin Müzik Vakfı’ndan gönderilmiş.

Yazıma metnin aynısını alacağım:

“Desteğinizle 2017’de Ne Çok Şey Başardık.

Teşekkürler.

- Orkestralarımız ve Oda Müziği Topluluklarımızla bu yıl tam 30 konser verdik.

- Edirnekapı merkez birimimizde 205

- Adalar birimimizde 20

- Bursa birimimizde 28

- İzmir birimimizde 30 yeni öğrenciyi müzikle buluşturduk.

- Edirnekapı merkez birimimizde 36 öğrencili bir Çocuk Korosu ve 33 öğrencili bir Gençlik Korosu kurduk.

- Şu an dört birimde toplam 100 öğrenciye aktif olarak eğitim vermeye devam ediyoruz.

- Öğrenci ve eğitmenlerimizle Atina ve Londra’da uluslararası projelerde yer aldık.

2018’de daha çok müzik, barış ve huzur dileriz.

Mutlu Yıllar.”

***

BEN bu çalışmaları, Edirnekapı’daki merkez birimlerinde izledim, dinledim.

Okuldan çıkan çocuklar, müziğin büyüsüne kapılarak buraya koşuyorlardı. Çocukların eline enstrümanlar öylesine yakışıyordu ki... Her odadan sesler geliyordu. Günün dertlerinden, kasvetinden kurtuluyorsunuz. Siyasal boğuntular bu binanın içine girmiyordu. Müzik hepsini binanın dışında bırakıyordu.

Bir aile ortamı yaratılmıştı, gelenler yemek yiyor, çay içiyor, dostluk kuruyorlardı.

Okulda müzik öğrenen çocukların aileleri burada çalışıyor. Yemekler, kurabiyeler hazırlıyorlardı.

Müziğin eğitici, birleştirici özeliğinin somut bir örneğini yaşadım. Siz de ziyaret ederseniz bu duyguları yaşarsınız.

Bu binada siyasal tartışma olmaz, kutuplaşmalar yaşanmaz. Müzik tutkusu buraya gelen çocuklara insan olmayı öğretir.

Onları binalarında da, salonlarda da dinledim.

Müziğin savaşanları bile dost ettiğinin uluslararası en önemli örneği, ünlü piyanist ve orkestra şefi Daniel Barenboim’in Doğu/Batı Orkestrası’nı yönetmesidir.

Dışarıda savaşan Filistinliler ile İsraillilerden kurulan bu orkestra her yere barışın dilini götürüyor.

Gençlerin suça yönelmesi, özellikle uyuşturucu kullanma yaşının gittikçe küçüldüğü yönündeki haberlere rastlıyorsunuzdur.

Bu çocuklar için ne yapılıyor? Sadece polisiye tedbirler hayatı kuşatmaz. Günlük yaşamı düzenlemeliler.

Çeşitli yerlerde böyle merkezler kurulmalı bence.

Edirnekapı’da gençliği eğiten bu kuruluş desteklenmeli ve sayıları arttırılmalı.

Müziğin gücü birçok şeyi çözer çünkü.

***

BÜTÜN bu projeye emek verenlerin, katkıda bulunanların yeni yılını kutluyorum. Devamını diliyorum.

***

İlgilenenler için adres:

Dervişali Mahallesi, Kariye Türbe Sokak, No: 14

Edirnekapı/Fatih/İstanbul