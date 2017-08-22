Ayvalık kültür sanatla şenlenecek

Önce Ayvalık’ta yaşayanlardan ve günleri düzenleyenlerden özür diliyorum.

Sağlık gerekçesiyle bu sene çok istesem de etkinliklere katılamadım.

Bu borcumu başka yıllarda ödeyeceğime söz veriyorum.

Etkinliğin organizasyonuyla iyi şair Gültekin Emre ilgileniyor.

Bana göndediği e-postada şiir buluşmasında benim yeni çıkan ‘Şiirin Coğrafyası’ kitabımın girişinden bir bölümü okuyacağını söyledi, teşekkür görevimi de bu vesileyle yerine getiriyorum.

Ayvalık’a iki kez gittim. İlkinde rahmetli hocam Prof. Dr. İsmet Sungurbey’le beraber bir seyahatti. İkincisi ise Filiz Ali’yi ziyaret etmek için gittiğim seferdi. Onun ‘gelecek’ hayallerini dinlerken şimdi gerçekleşmiş bu müzik okulu sayesinde Ayvalık’ın daha da tanınmasını sağladığını görünce mutlu oluyorum.

Yerel yönetimlerin festivaller, etkinlikler, sanat günleri düzenlemesini, düzenleyen kişi ve kurumlara kolaylık sağlamalarını her zaman destekledim.

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27 Ağustos tarihine kadar devam edecek Kültür Sanat Günleri 13 yıldır yapılıyor.

Bir hafta sürecek etkinliklerde sergi, söyleşi, konser, tiyatro, imza günü ve şiir okumaları gerçekleştiriliyor.

Etkinlikler Ayvalık’ın gözde mekânları Sanat Fabrikası’nda, Amfitiyatro’da, Orhan Peker Sanat Galerisi’nde izleyicilerle, seyircilerle buluşuyor.

Etkinliklerle beraber 9 yıldır, “Şiir Ayvalık’ta” buluşmaları gerçekleştiriliyor.

Şimdiye kadar bu etkinliğin onur konukları Arif Damar, Gülten Akın, Ülkü Tamer, Sennur Sezer, Eray Canberk, Refik Durbaş, Hüseyin Yurttaş, Ataol Behramoğlu oldular.

23 Ağustos Çarşamba günü Sanat Fabrikası’nda gerçekleşecek “Şiir Ayvalık’ta” buluşmalarına Adnan Özer, Baki Ayhan T., Hüseyin Ferhat, Orhan Alkaya, Hülya Deniz Ünal, Sevgi Suçin, Betül Dünder ve Gülçin Sahilli katılacaklar, şiirlerini okuyup ve kitaplarını imzalayacaklar.

Ayrıca İzmirli mask sanatçısı Eylem Sürer’in yaptığı şair ve yazarların mask sergisi açılacak.

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AYVALIK Kültür Sanat Günleri’nin verimli geçmesini dilerim.

Şiir her yeri güzelleştirir.