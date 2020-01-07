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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

‘Assos’ta Felsefe’ 20 yaşında

7 Ocak 2020

20 yıldır “Assos’ta Felsefe” başlığı altında sempozyum yapılmaktadır.

Sempozyumun düzenleyicisi felsefe, sanat, bilim derneğinin kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’dir.

7-8 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek sempozyumun ana başlığı şu:

“Antikçağda Anadolu’da Felsefe ve Bilim”.

Bu sempozyumda antikçağda yaşamış filozof, bilim adamlarının düşünceleri ve kuramları ele alınacak.

Kimler konuşulacak:

- Thales

- Anaksimandros

- Anaksimenes

- Anaksagoras

- Herakleitos

- Leukippos

- Pitagoras

- Eudoksos

- Aristarkhos

- Hippokrates

- Herodotos

- Strabon

- Diyojen

- Kleanthes

- Krisippos

- Straton

- Epikuros

- Epiktetos

- Aristoteles

Yukarıdaki adların birçoğu konusunda felsefeye meraklı iyi okurların da bilgisi vardır, bazıları hakkında bilgiler olduğu gibi bazı adların kitapları da dilimize çevrilmiştir.

Sempozyum etkinliğine öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışındaki kişiler katılmaktadır.

Sempozyumda Türkiye’nin çeşitli üniversitelerdeki akademisyenler tebliğ sunacaktır.

Sempozyumda kimler konuşacak:

- Prof. Dr. Örsan K. Öymen

- Prof. Dr. Hatice Nur Erkızan

- Prof. Dr. Doğan Göçmen

- Doç. Dr. Cemil Güzey

- Doç. Dr. Cengiz İskender Özkan

- Dr. Ömer Aygün

Asos’ta daha önce de kimlerin adına sempozyum yapıldı:

- Kant

- David Hume

- Aristoteles

*

SEMPOZYUMU 20 yıldır düzenleyen Prof. Dr. Örsan K. Öymen, etkinlikle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye gibi, sorgulayıcı, analitik ve yaratıcı düşünceyi teşvik eden felsefenin değersizleştirildiği ve baskı altına alındığı bir ülkede, felsefe alanında 20 yıl boyunca düzenli bir etkinlik gerçekleştirmek kolay bir şey değildir. Biz ‘Assos’ta Felsefe’ ile bu tür etkinliklerin sürdürülebilir olduğunu kanıtlamış olduk. ‘Assos’ta Felsefe’, felsefe alanında, üniversitelerin dışında bağımsız olarak, nitelikten taviz vermeden, bu kadar uzun süre, 20 yıl boyunca gerçekleşmiş ilk ve tek etkinliktir. Bugüne kadar bu etkinliklerimize yedi bini aşkın kişi katılmıştır. Ayrıca, 20. yılımızda, ‘Antikçağda Anadolu’da Felsefe ve Bilim’ konusunu seçmemizin de özel bir anlamı ve önemi olduğunu düşünüyorum. Bu sempozyumla, Anadolu topraklarının antikçağda felsefe ve bilim açısından ne kadar ileri bir seviyede olduğunu, daha sonraki yüzyıllarda, özellikle Bizans ve Osmanlı ile birlikte, Anadolu’nun bu alanlarda nasıl çöküşe geçtiğini de göstermiş olacağız, bu konuda bir bilinç geliştireceğiz, geleceğe yönelik bir esin kaynağı oluşturmaya çalışacağız. 20 yıl önce yola çıkarken ifade ettiğimiz gibi, felsefe bu topraklarda yeni bir şey değildir, ancak eskide de kalmamalıdır.”

*

KATILMAK isteyenler için:

www.philosophyinassos.org

 

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