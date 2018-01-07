Âşık Mahzuni’yi anarken

Hayatını da Ali Öztunç’un yazdığı “Devr-i Mahzuni” kitabından okudum.

Arda Müzik’in çıkardığı “Mahzuni’ye Saygı” iki CD’den oluşuyor.

Müzik dünyasının tanınmış sanatçıları onun bestelerini seslendirirken, kendi üsluplarını koruyarak onun yazdıklarına da saygı göstererek başarılı bir icra koymuşlar ortaya.

Her CD’de 15 parça var.

Âşık Mahzuni’yi dinleyenler, farklı icraları dinlerken, müziğin çokyorumlu özelliğini fark edeceklerdir.

Benim dinlediklerimi bu sanatçılardan dinlerken, bir yenilenme duygusunu taşıdım.

Her zaman bestecilerin, özellikle âşıkların ürünlerinin farklı kişilerce, müzik yelpazesinde farklı kimlikleriyle okumaları, çalmalarının yeni dinleyici kazandırdığı kanısındayım.

Popüler müziğin tanınmış adlarının yanı sıra, halk müziğinin, âşıklık geleneğinin ustaları da bu CD’ye emek vermiş.

61 yıllık ömrüne 20 bin kadar şiir, 11 kitap, 71 albüm sığdırmış.

Bu albüm için 30’u aşkın sanatçı ve grup âşığın eserlerini yeniden yorumladılar.

Âşık Mahzuni kimdir?

Türk halk müziği sanatçısı, halk ozanı Mahzuni Şerif, 1940 yılında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Berçenek Köyü’nde doğdu, asıl adı Şerif Cırık’tır.

1956 yılından itibaren askeri okulda iken daha sonra 6 ay birliğinden ayrı kaldığı için TSK ile ilişiği kesildi.

Ordudan ayrıldıktan sonra toplumsal ve politik içerikli şiirleri ile halk ozanı geleneğini sürdürmeye devam etti. İlk plağı 1964’te yayımlanan ozan, 1963-64 yıllarında İşçi Partisi Gençlik Kolları’nda görev aldı.

Yaşamı boyunca yargılanan, hapis yatan, eserleri yasaklanan âşık 17 Mayıs 2002 tarihinde Almanya’nın Köln kentinde hayatını kaybetti.

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Külliyesi’nin yakınındaki ‘Çilehane’ adı verilen bölgeye defnedildi.

CD’lerin, bir halk ozanının eserlerini bugün yaşayan sanatçıların hangi anlayışla algıladığını öğrenmek, yalnız halk müziğini, âşıklık geleneğini bilen ve sevenler tarafından değil, bu müziğe yabancı olanlar için de önemli bir kayıt olduğunu söylemeliyim.

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CD’leri dinlerken Ali Öztunç’un yazdığı “Devr-i Mahzuni” kitabını* okumanızı salık vereceğim.

Köyden kente uzayan tutkulu bir hayatın bütün serüvenini Öztunç yazmış.

Hiç kuşkusuz bu kitabı okuduktan sonra sanatçının eserlerini başka bir yaklaşımla dinleyeceksiniz.

Onun müzikçi olarak hayatının bütün aşamaları aynı zamanda Türkiye’nin toplumsal ve siyasal panoramasını da yansıtmaktadır.

Öztunç, bir ozanın, âşığın ekseninde bu geleneğin özünü de anlatmaktadır. Kitabı okurken, halk ozanlarının bize armağan ettikleri eserler konusunda da bilgi vermektedir.

Kitapta siyasal darbeler sırasında çekilenler, Kahramanmaraş katliamında yaşananlar, köyden şehre, şehirden şehre göçler bir roman konusu zenginliğindedir. Burada müzik dünyasının dostluklarını, ilgilerini, ilgisizliklerini de okuyacaksınız. Böylece ozanın yaşamı dolayısıyla sanat ortamını da öğrenmiş olacaksınız.

Halk ozanının rehberi tutkularıdır, bu özelliğin altını çizmiş Öztunç.

Kitabın başında Ali Öztunç’un biyografisi, Ali Mahzuni Şerif’in Önsöz’ü var.

Öztunç’un çalışmasının önemli yanlarından birincisi, bütün metinleri bulmanız.

İkincisi de Âşık Mahzuni’nin ardından kaleme alınanlar bölümü:

Kimler yazmış ?

Kemal Kılıçdaroğlu

Sabahat Akkiraz

Yaşar Seyman

Uğur Dündar

Miyase İlknur

Sırrı Süreyya Önder

Oktay Kaynarca.

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KİTABINI okumaya, CD’leri de dinlemeye başlayın.

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(*) Doğan Kitap

Arda Müzik Yapım Dağıtım:

Tel: 0212 524 42 62

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