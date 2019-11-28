Arter’i gezin ve bu akşam konseri kaçırmayın

VEHBİ KOÇ VAKFI kuruluşu olarak 2010’da açılan Arter, vakfın 50’nci kuruluş yıldönümünde Dolapdere’deki yeni binasında şu amacı gerçekleştirmek için çaba gösteriyor:
“Sanatı tüm boyutlarıyla herkes için ulaşılabilir kılmak”.
Arter, yedi sergisi, düzenlediği konserler ve performanslarla, etkinliklerle, söyleşilerle İstanbul’un önemli kültür yapıları arasında yerini aldı.
Farklı sanat disiplinlerinin bir araya getirilmesini sağlayan bina, toplam 18 bin metrekare kapalı alana sahip. Toplam 14 kattan oluşan binada, 6 kata yayılan 6 galeri bulunuyor.
Arter’de iki adet performans salonu da yer alıyor. Sevgi Gönül Oditoryumu, 168 kişilik kapasitesi ve teleskopik koltuk sistemiyle Arter’in Etkinlik Programı kapsamındaki konser, performans ve film gösterimlerine, Öğrenme Programı kapsamındaki konuşma ve söyleşilere, ayrıca aynaya dönüşen duvar panelleriyle dans çalışmalarına da ev sahipliği yapıyor. Tamamen esnek 332 kişilik bir oturma yapısına sahip olan Karbon ise en üst teknik özelliklerle donatılmış bir ‘Black Box’.
Arter’in Öğrenme Programı, herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlıyor. İçinde yaşadığımız zamanı sanat aracılığıyla yorumlamaya yönelik etkinlikler sunan program kapsamında kamuya açık olarak düzenlenen konuşmalar, atölye çalışmaları, seminerler ve sergi turlarıyla beraber, Gençlik Konseyi ve Arter Araştırma Programı adıyla iki uzun soluklu program da hayata geçiriliyor.
Yeni binadaki yayın programı, sanatçılara ve sergilere odaklı yayınların yanında Arter Koleksiyonu’na odaklanan Arter Yakın Plan ve Arter Arka Plan başlıklı iki yeni kitap dizisiyle başladı. Yayınlar Arter Kitabevi’nden satın alınabiliyor veya sürekli güncellenen bir içeriğe sahip Arter Kütüphanesi’nde okunabiliyor. Binada ayrıca ziyaretçinin soluklanabileceği Bistro by Divan ve açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapan bir arka bahçe de bulunuyor.
Arter’de koleksiyondan ve koleksiyon dışından toplam yedi sergi eşzamanlı olarak yer alıyor.
Şu anda görebileceğiniz sergiler:
- Saat Kaç? ve Kelimeler Pek Gereksiz başlıklı grup sergileri
- Altan Gürman kişisel sergisi
- Ayşe Erkmen’in Beyazımtrak retrospektif sergisi
- Rosa Barba’nın Gizli Konferans başlıklı yerleştirmesi
- İnci Furni’nin Bir An İçin Durdu
- Celeste Boursier - Mougenot’nun affrod, v2 isimli kişisel sergileri.
‘DÜNYA SAHNELERİNDE GENÇ MÜZİSYENLER’ KONSERİ
GÜHER ve SÜHER PEKİNEL’in öncülüğünde 12 yıl önce hayata geçirilen, 6 yıldır Tüpraş’ın sponsorluğu ile devam eden ‘Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler’ projesinde yer alan, dünyaca tanınma aşamasına gelmiş müzisyenler bu akşam Arter-Sevgi Gönül Oditoryumu’nda saat 20.30’da konser verecek.
- Veriko Tchumuridze (keman)
- Olgu Kızılay (keman)
- Umut Sağlam (çello)
- Barok Bostancı (viyola)
- Tolga Atalay Ün’den (piyano) oluşan ‘Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Beşlisi’ne ödüllü sanatçı kontrbasçı Seçil İrem Keskin eşlik edecek.
Programda Şostakoviç ve Schubert’in eserleri seslendirilecek.
ARTER’İN YAYIMLADIĞI KİTAP VE KATALOGLAR
- Altan Gürman/Hazırlayanlar: Başak Doğa Temur - Süreyya Evren.
- Saat Kaç?/Hazırlayanlar: Emre Baykal - Eda Berkmen - Süreyya Evren
- Kelimeler Pek Gereksiz / Hazırlayanlar: Selen Ansen - Süreyya Evren
- Sarkis / Çaylak Sokak/ Emre Baykal
- Ayşe Erkmen / Hazırlayan: Emre Baykal
- İnci Furni / bir an için durdu / Hazırlayanlar: Eda Berkmen ve Süreyya Evren
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ARTER sergileri Ocak 2020’ye kadar ücretsiz olarak görülebiliyor. Arter’e Taksim’den ve Tepebaşı’ndan, Ulaşım Sponsorları Ford Otosan ve Otokar’ın sağladığı ücretsiz servislerle erişilebiliyor.
Arter’i gezin ve bu akşam konseri kaçırmayın
VEHBİ KOÇ VAKFI kuruluşu olarak 2010’da açılan Arter, vakfın 50’nci kuruluş yıldönümünde Dolapdere’deki yeni binasında şu amacı gerçekleştirmek için çaba gösteriyor:
“Sanatı tüm boyutlarıyla herkes için ulaşılabilir kılmak”.
Arter, yedi sergisi, düzenlediği konserler ve performanslarla, etkinliklerle, söyleşilerle İstanbul’un önemli kültür yapıları arasında yerini aldı.
Farklı sanat disiplinlerinin bir araya getirilmesini sağlayan bina, toplam 18 bin metrekare kapalı alana sahip. Toplam 14 kattan oluşan binada, 6 kata yayılan 6 galeri bulunuyor.
Arter’de iki adet performans salonu da yer alıyor. Sevgi Gönül Oditoryumu, 168 kişilik kapasitesi ve teleskopik koltuk sistemiyle Arter’in Etkinlik Programı kapsamındaki konser, performans ve film gösterimlerine, Öğrenme Programı kapsamındaki konuşma ve söyleşilere, ayrıca aynaya dönüşen duvar panelleriyle dans çalışmalarına da ev sahipliği yapıyor. Tamamen esnek 332 kişilik bir oturma yapısına sahip olan Karbon ise en üst teknik özelliklerle donatılmış bir ‘Black Box’.
Arter’in Öğrenme Programı, herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlıyor. İçinde yaşadığımız zamanı sanat aracılığıyla yorumlamaya yönelik etkinlikler sunan program kapsamında kamuya açık olarak düzenlenen konuşmalar, atölye çalışmaları, seminerler ve sergi turlarıyla beraber, Gençlik Konseyi ve Arter Araştırma Programı adıyla iki uzun soluklu program da hayata geçiriliyor.
Yeni binadaki yayın programı, sanatçılara ve sergilere odaklı yayınların yanında Arter Koleksiyonu’na odaklanan Arter Yakın Plan ve Arter Arka Plan başlıklı iki yeni kitap dizisiyle başladı. Yayınlar Arter Kitabevi’nden satın alınabiliyor veya sürekli güncellenen bir içeriğe sahip Arter Kütüphanesi’nde okunabiliyor. Binada ayrıca ziyaretçinin soluklanabileceği Bistro by Divan ve açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapan bir arka bahçe de bulunuyor.
Arter’de koleksiyondan ve koleksiyon dışından toplam yedi sergi eşzamanlı olarak yer alıyor.
Şu anda görebileceğiniz sergiler:
- Saat Kaç? ve Kelimeler Pek Gereksiz başlıklı grup sergileri
- Altan Gürman kişisel sergisi
- Ayşe Erkmen’in Beyazımtrak retrospektif sergisi
- Rosa Barba’nın Gizli Konferans başlıklı yerleştirmesi
- İnci Furni’nin Bir An İçin Durdu
- Celeste Boursier - Mougenot’nun affrod, v2 isimli kişisel sergileri.
‘DÜNYA SAHNELERİNDE GENÇ MÜZİSYENLER’ KONSERİ
GÜHER ve SÜHER PEKİNEL’in öncülüğünde 12 yıl önce hayata geçirilen, 6 yıldır Tüpraş’ın sponsorluğu ile devam eden ‘Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler’ projesinde yer alan, dünyaca tanınma aşamasına gelmiş müzisyenler bu akşam Arter-Sevgi Gönül Oditoryumu’nda saat 20.30’da konser verecek.
- Veriko Tchumuridze (keman)
- Olgu Kızılay (keman)
- Umut Sağlam (çello)
- Barok Bostancı (viyola)
- Tolga Atalay Ün’den (piyano) oluşan ‘Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Beşlisi’ne ödüllü sanatçı kontrbasçı Seçil İrem Keskin eşlik edecek.
Programda Şostakoviç ve Schubert’in eserleri seslendirilecek.
ARTER’İN YAYIMLADIĞI KİTAP VE KATALOGLAR
- Altan Gürman/Hazırlayanlar: Başak Doğa Temur - Süreyya Evren.
- Saat Kaç?/Hazırlayanlar: Emre Baykal - Eda Berkmen - Süreyya Evren
- Kelimeler Pek Gereksiz / Hazırlayanlar: Selen Ansen - Süreyya Evren
- Sarkis / Çaylak Sokak/ Emre Baykal
- Ayşe Erkmen / Hazırlayan: Emre Baykal
- İnci Furni / bir an için durdu / Hazırlayanlar: Eda Berkmen ve Süreyya Evren
*
ARTER sergileri Ocak 2020’ye kadar ücretsiz olarak görülebiliyor. Arter’e Taksim’den ve Tepebaşı’ndan, Ulaşım Sponsorları Ford Otosan ve Otokar’ın sağladığı ücretsiz servislerle erişilebiliyor.