Armağan kitapları ve DoğuBatı Yayınları

“Türkiye’den Aydın Portreleri-1”, bu ülke coğrafyası üzerinde hakikati söylemek, vicdanın sesi olmak gibi kriterleriyle mücadelesine devam eden simge isimlerden Kurtuluş Kayalı’nın hayatını, yazıları, düşünce ve eserleriyle ele alıyor... Bu vesileyle kitabı yayımlayan DoğuBatı Yayınları’nı da tanıyalım...
Türkiye’de kitap dağıtımının aksaklığı her iyi okurun malumudur. Çünkü kitabevlerinde, AVM’lerdeki kitapçılarda üniversite yayınlarına rastlayamazsınız, onları edineceğiniz belli mekânlar da yoktur. Eğer tanınmış bir yayınevi armağan kitabı yayımlamışsa belli bir oranda ulaşmanız mümkündür.
DOĞUBATI Yayınları’nın İstanbul’da bir genel dağıtıcısı vardır, yayınevi Ankara’da bulunduğundan bu yolu seçmek zorundasınız TÜYAP Kitap Fuarları, o yayınevine, akademik kitaplara, devlet kuruluşlarına bağlı kurumların kitaplarına da ulaşmamızı sağlıyor. Yayınevinin bir dizisini tanıtarak yazıya başlamak istiyorum.
Aytaç Yıldız’ın editörlüğünü yaptığı kitap:
Türkiye’den Aydın Portreleri - 1
Kurtuluş Kayalı (* )
Aytaç Yıldız, Sunu’da belleğimizde yer etmesi gereken bir tespitte bulunuyor: “Hilmi Ziya Ülken, bir seferinde Mustafa Şekip üzerine düzenlenen bir toplantıda, aydınlara gereken değeri vermenin anlamı üzerine önemli şeyler söylemişti. Ülken’e göre Batı’da bir düşünce geleneğinin oluşabilmesindeki en temel unsurlardan biri, eserleriyle ve yaptıklarıyla iz bırakmış kişilerin hak ettikleri şekilde bir muamele görmüş olmasıydı.
Bu tavır, düşünen ve üreten insanlara dönük bir tür şükran duygusu ve kadirşinaslığı içinde barındırırken aynı zamanda düşüncenin bizzat kendisine bir itibar kazandırmış işlevi görmekte; en azından bu amaca açık bir katkıda bulunmaktaydı. Elinizdeki kitap Hilmi Ziya’nın vurguladığı çerçeveyle mütenasip bir tarzda, yazıları ve sözleriyle bu çorak topraklarda düşünceye hizmet etmiş ve etmeye devam eden bir aydına sunulmuş, mütevazı bir saygı nişanesi olarak görülmelidir.”
Kurtuluş Kayalı, elbet bunu çoktan hak etmiştir. Benim için onun değeri, edebiyat ve edebiyatçılar alanında yaptığı tahlillerdir. Hiç kuşkusuz onsuz Türk sinemasının tarih ve toplum içindeki yerini algılamak da imkânsızdır. Onunla kitaplarından sonra iki edebiyat toplantısında tanıştım, biri Attilâ İlhan toplantısında, diğeri de Tarık Buğra Sempozyumu’nda. Okuduklarım, tanıdıklarım üzerine önemli yazılar yazmasaydı, sanırım bir tarihçi olarak yoğun ilgimi çekmezdi. Armağan kitapta Sunu’nun içinde ilgilendiği adlara baktığınızda, kültüre çoğulcu yaklaşımını anlarsınız.
“Hangi alanlar” sorusunun yanıtını vereyim:
◊ Edebiyat
◊ Tarih
◊ Sosyoloji
◊ Folklor
◊ Sinema
Kitabın bölüm başları:
◊ Sunuş
◊ Kısa Biyografi
◊ Kurtuluş Kayalı Bibliyografyası
◊ Sinema Yazıları Bibliyografyası
◊ Ziya Gökalp Hakkında Bir Tartışma
◊ I. Bölüm:
Kurtuluş Kayalı’yı Tanımak
◊ II. Bölüm
Düşünceleri ve Eserleriyle Kurtuluş Kayalı
◊ III. Bölüm:
Bağımsız Makaleler
DOĞUBATI Yayınları’nın özellikle P (Pasajlar) dizisi benim ve konunun meraklıları için okunması gereken kitaplar içeriyor.
Bu dizinin bir kitabına değineceğim.
‘Edebiyat, Teori ve Eleştiri’
Kimlerin yazıları var:
◊ Zekiye Antakyalıoğlu
◊ Emrah Peksoy
◊ Burcu Alkan
◊ Alberto Manguel
◊ Mehmet E. Şimşek
◊ Hilmi Yavuz
◊ Özgür Taburoğlu
◊ Bülent Ayyıldız
◊ Selâhattin Özpalabıyıklar
◊ Müge Serin
◊ Emre Çakar
◊ Neslihan Köroğlu Çallı
◊ Hasan Atay
◊ Karun Çekem
◊ Tim Park
◊ Fulya Kılınçarslan
Armağan kitapları ve DoğuBatı Yayınları
“Türkiye’den Aydın Portreleri-1”, bu ülke coğrafyası üzerinde hakikati söylemek, vicdanın sesi olmak gibi kriterleriyle mücadelesine devam eden simge isimlerden Kurtuluş Kayalı’nın hayatını, yazıları, düşünce ve eserleriyle ele alıyor... Bu vesileyle kitabı yayımlayan DoğuBatı Yayınları’nı da tanıyalım...
Türkiye’de kitap dağıtımının aksaklığı her iyi okurun malumudur. Çünkü kitabevlerinde, AVM’lerdeki kitapçılarda üniversite yayınlarına rastlayamazsınız, onları edineceğiniz belli mekânlar da yoktur. Eğer tanınmış bir yayınevi armağan kitabı yayımlamışsa belli bir oranda ulaşmanız mümkündür.
DOĞUBATI Yayınları’nın İstanbul’da bir genel dağıtıcısı vardır, yayınevi Ankara’da bulunduğundan bu yolu seçmek zorundasınız TÜYAP Kitap Fuarları, o yayınevine, akademik kitaplara, devlet kuruluşlarına bağlı kurumların kitaplarına da ulaşmamızı sağlıyor. Yayınevinin bir dizisini tanıtarak yazıya başlamak istiyorum.
Aytaç Yıldız’ın editörlüğünü yaptığı kitap:
Türkiye’den Aydın Portreleri - 1
Kurtuluş Kayalı (* )
Aytaç Yıldız, Sunu’da belleğimizde yer etmesi gereken bir tespitte bulunuyor: “Hilmi Ziya Ülken, bir seferinde Mustafa Şekip üzerine düzenlenen bir toplantıda, aydınlara gereken değeri vermenin anlamı üzerine önemli şeyler söylemişti. Ülken’e göre Batı’da bir düşünce geleneğinin oluşabilmesindeki en temel unsurlardan biri, eserleriyle ve yaptıklarıyla iz bırakmış kişilerin hak ettikleri şekilde bir muamele görmüş olmasıydı.
Bu tavır, düşünen ve üreten insanlara dönük bir tür şükran duygusu ve kadirşinaslığı içinde barındırırken aynı zamanda düşüncenin bizzat kendisine bir itibar kazandırmış işlevi görmekte; en azından bu amaca açık bir katkıda bulunmaktaydı. Elinizdeki kitap Hilmi Ziya’nın vurguladığı çerçeveyle mütenasip bir tarzda, yazıları ve sözleriyle bu çorak topraklarda düşünceye hizmet etmiş ve etmeye devam eden bir aydına sunulmuş, mütevazı bir saygı nişanesi olarak görülmelidir.”
Kurtuluş Kayalı, elbet bunu çoktan hak etmiştir. Benim için onun değeri, edebiyat ve edebiyatçılar alanında yaptığı tahlillerdir. Hiç kuşkusuz onsuz Türk sinemasının tarih ve toplum içindeki yerini algılamak da imkânsızdır. Onunla kitaplarından sonra iki edebiyat toplantısında tanıştım, biri Attilâ İlhan toplantısında, diğeri de Tarık Buğra Sempozyumu’nda. Okuduklarım, tanıdıklarım üzerine önemli yazılar yazmasaydı, sanırım bir tarihçi olarak yoğun ilgimi çekmezdi. Armağan kitapta Sunu’nun içinde ilgilendiği adlara baktığınızda, kültüre çoğulcu yaklaşımını anlarsınız.
“Hangi alanlar” sorusunun yanıtını vereyim:
◊ Edebiyat
◊ Tarih
◊ Sosyoloji
◊ Folklor
◊ Sinema
Kitabın bölüm başları:
◊ Sunuş
◊ Kısa Biyografi
◊ Kurtuluş Kayalı Bibliyografyası
◊ Sinema Yazıları Bibliyografyası
◊ Ziya Gökalp Hakkında Bir Tartışma
◊ I. Bölüm:
Kurtuluş Kayalı’yı Tanımak
◊ II. Bölüm
Düşünceleri ve Eserleriyle Kurtuluş Kayalı
◊ III. Bölüm:
Bağımsız Makaleler
DOĞUBATI Yayınları’nın özellikle P (Pasajlar) dizisi benim ve konunun meraklıları için okunması gereken kitaplar içeriyor.
Bu dizinin bir kitabına değineceğim.
‘Edebiyat, Teori ve Eleştiri’
Kimlerin yazıları var:
◊ Zekiye Antakyalıoğlu
◊ Emrah Peksoy
◊ Burcu Alkan
◊ Alberto Manguel
◊ Mehmet E. Şimşek
◊ Hilmi Yavuz
◊ Özgür Taburoğlu
◊ Bülent Ayyıldız
◊ Selâhattin Özpalabıyıklar
◊ Müge Serin
◊ Emre Çakar
◊ Neslihan Köroğlu Çallı
◊ Hasan Atay
◊ Karun Çekem
◊ Tim Park
◊ Fulya Kılınçarslan