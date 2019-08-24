Anıtkabir için kaynak kitap

Müzelerin kataloglarının önemini yazılarımda vurgularım. Bu tür kitaplar hele söz konusu Anıtkabir ise, mutlaka gidilmeden önce okunmalıdır.
BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Anıtkabir-Bir Veda Bir Başlangıç, Kasım Mehmet Teke - Bora Öncü’nün hazırladığı (*) kitabın Önsöz’ünde Teke kitabın içeriğini özetlemektedir:
“Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı sonrasındaki sürecin ve Anıtkabir’in yerinin tespiti, projelendirilmesi, inşaatı ve tanımının birlikte anlatıldığı belgeler ve güncel resimlerle desteklenmiş bu eser, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından Anıtkabir’in onun ebedî istirahatgâhı oluşuna dek uzanan dönem hakkında doğru bilgiler sunmayı amaçlıyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı sonrasında yayımlanan metinler eserde olduğu gibi verilmiştir. Sadece Anıtkabir’de yer alan orijinal ifadelerin altına ayrıca günümüz Türkçeleri de yazılmıştır. Eserin hazırlanmasında eser sonunda belirtilen kaynakçadan faydanılmıştır.”
Kitabın başında Atatürk’ün kendi el yazısıyla vasiyetnamesi ve vefatını bildiren doktorların imzaladığı belgeler bulunuyor. Gene doktorların raporuyla otopsi yapılmamıştır. Vefatın açıklanmasından sonra ‘Türk Basınında Yas’ bölümü geliyor.İstanbul’daki törenler ve katılanların listesini bulabilirsiniz.
İstanbul’u takiben Ankara’daki tören de fotoğraflarıyla birlikte kitapta var:
‘Anıtkabir’in Mimarları’
* Ein Onat (1908 - 1961)
* Orhan Arda (1911 - 2003)
Sanırım okur için ilgi çekecek bir bölüm de ‘Anıtkabir’e Eserleriyle Değer Katan Sanatçılar’ bölümü.
Kimlerin eserleri var?
* Hüseyin Özkan (1909 - 2001)
* Emin Barın (1913 - 1987)
* Hakkı Atamulu (1912 - 2006)
* Kenan Yontuç (1904 - 1995)
* Zühtü Müridoğlu (1906 - 1992)
* Tarık Leventoğlu (1913 - 1978)
Kitap üç ana bölümden oluşmaktadır:
* Dolmabahçe’den Anıtkabir’e
* Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ebedî İstirahatgâhı Anıtkabir
Barış Parkı
Anıt Bloku
Kadın Heykel Grubu
Erkek Heykel Grubu
* Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi.
Müze Hakkında Genel Bilgiler’i okumalısınız.
* Birinci Bölüm
Atatürk’ün aile tarihçesi, yabancı devlet adamları tarafından hediye edilen eşya. Benim ilgimi çeken Atatürk’e ait kalemler. Bazılarının markalarını tespit ettim.
Cetvelleri de inceledim.
* İkinci Bölüm
Burada Çanakkale, Sakarya ve Büyük Taarruz’u gösteren ışıklı panolar.
Dikkatinizi çekmek için bazı bölümler:
* Ankara’ya nakli
* Anıtkabir’in inşası
* Ankara’daki cenaze töreni
* Azizi naaşın Anıtkabir’e nakli (10 Kasım 1953)
* İsmet İnönü Lahdi.
Müzelerin kataloglarının önemini yazılarımda vurgularım.
Bu tür kitaplar hele söz konusu Anıtkabir ise, mutlaka gidilmeden önce okunmalıdır.
Anıtkabir’de sadece Atatürk’ün hayatını görmeyeceksiniz, Kurtuluş Savaşı’nın çeşitli aşamalarını da öğreneceksiniz.
Kimler hazırladı:
* ÖĞ.Yb. Kasım Mehmet Teke (1974) yüksek öğrenimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. Öğretmenlik hayatına 1997 yılında başladı. 2001 yılında Kuleli Askerî Lisesi’nde tarih öğretmeni olarak göreve başladı. 2011’de Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Komutanı olarak atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir.
Çalışmanın tüm haklarını Anıtkabir Komutanlığı’na devretmiştir.
* Bora Öncü (1967) yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi’nde tamamladı. 1996 yılından bu yana Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Komutanlığı’nda tarih uzmanı olarak görev yapmaktadır. Bu çalışmanın tüm haklarını Anıtkabir Komutanlığı’na devretmiştir.
Anıtkabir için kaynak kitap
Müzelerin kataloglarının önemini yazılarımda vurgularım. Bu tür kitaplar hele söz konusu Anıtkabir ise, mutlaka gidilmeden önce okunmalıdır.
BEŞ ÜZERİNDEN DÖRT YILDIZ
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Anıtkabir-Bir Veda Bir Başlangıç, Kasım Mehmet Teke - Bora Öncü’nün hazırladığı (*) kitabın Önsöz’ünde Teke kitabın içeriğini özetlemektedir:
“Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı sonrasındaki sürecin ve Anıtkabir’in yerinin tespiti, projelendirilmesi, inşaatı ve tanımının birlikte anlatıldığı belgeler ve güncel resimlerle desteklenmiş bu eser, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından Anıtkabir’in onun ebedî istirahatgâhı oluşuna dek uzanan dönem hakkında doğru bilgiler sunmayı amaçlıyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı sonrasında yayımlanan metinler eserde olduğu gibi verilmiştir. Sadece Anıtkabir’de yer alan orijinal ifadelerin altına ayrıca günümüz Türkçeleri de yazılmıştır. Eserin hazırlanmasında eser sonunda belirtilen kaynakçadan faydanılmıştır.”
Kitabın başında Atatürk’ün kendi el yazısıyla vasiyetnamesi ve vefatını bildiren doktorların imzaladığı belgeler bulunuyor. Gene doktorların raporuyla otopsi yapılmamıştır. Vefatın açıklanmasından sonra ‘Türk Basınında Yas’ bölümü geliyor.İstanbul’daki törenler ve katılanların listesini bulabilirsiniz.
İstanbul’u takiben Ankara’daki tören de fotoğraflarıyla birlikte kitapta var:
‘Anıtkabir’in Mimarları’
* Ein Onat (1908 - 1961)
* Orhan Arda (1911 - 2003)
Sanırım okur için ilgi çekecek bir bölüm de ‘Anıtkabir’e Eserleriyle Değer Katan Sanatçılar’ bölümü.
Kimlerin eserleri var?
* Hüseyin Özkan (1909 - 2001)
* Emin Barın (1913 - 1987)
* Hakkı Atamulu (1912 - 2006)
* Kenan Yontuç (1904 - 1995)
* Zühtü Müridoğlu (1906 - 1992)
* Tarık Leventoğlu (1913 - 1978)
Kitap üç ana bölümden oluşmaktadır:
* Dolmabahçe’den Anıtkabir’e
* Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ebedî İstirahatgâhı Anıtkabir
Barış Parkı
Anıt Bloku
Kadın Heykel Grubu
Erkek Heykel Grubu
* Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi.
Müze Hakkında Genel Bilgiler’i okumalısınız.
* Birinci Bölüm
Atatürk’ün aile tarihçesi, yabancı devlet adamları tarafından hediye edilen eşya. Benim ilgimi çeken Atatürk’e ait kalemler. Bazılarının markalarını tespit ettim.
Cetvelleri de inceledim.
* İkinci Bölüm
Burada Çanakkale, Sakarya ve Büyük Taarruz’u gösteren ışıklı panolar.
Dikkatinizi çekmek için bazı bölümler:
* Ankara’ya nakli
* Anıtkabir’in inşası
* Ankara’daki cenaze töreni
* Azizi naaşın Anıtkabir’e nakli (10 Kasım 1953)
* İsmet İnönü Lahdi.
Müzelerin kataloglarının önemini yazılarımda vurgularım.
Bu tür kitaplar hele söz konusu Anıtkabir ise, mutlaka gidilmeden önce okunmalıdır.
Anıtkabir’de sadece Atatürk’ün hayatını görmeyeceksiniz, Kurtuluş Savaşı’nın çeşitli aşamalarını da öğreneceksiniz.
Kimler hazırladı:
* ÖĞ.Yb. Kasım Mehmet Teke (1974) yüksek öğrenimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. Öğretmenlik hayatına 1997 yılında başladı. 2001 yılında Kuleli Askerî Lisesi’nde tarih öğretmeni olarak göreve başladı. 2011’de Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Komutanı olarak atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir.
Çalışmanın tüm haklarını Anıtkabir Komutanlığı’na devretmiştir.
* Bora Öncü (1967) yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi’nde tamamladı. 1996 yılından bu yana Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Komutanlığı’nda tarih uzmanı olarak görev yapmaktadır. Bu çalışmanın tüm haklarını Anıtkabir Komutanlığı’na devretmiştir.