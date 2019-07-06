Anıların izinde bir besteci

Serhan Yedig’in hazırladığı ‘Anılardaki İstemihan Taviloğlu’ kitabı iyi bir bestecinin yaşamını, müziğini; onu tanıyanların, öğrencilerinin, müzik dünyasından bazı adların anılarının toplandığı yararlı bir çalışma.
Gerek Türk müziği gerek Batı müziği bestecilerimiz hakkında yeni yeni çalışmalar raflarda görünmeye başladı. Serhan Yedig, ‘Anılardaki İstemihan Taviloğlu’ kitabının arka kapak yazısında bir durum muhasebesi yapıyor:
“Türkiye’de yazılan ilk klarnet konçertosunun bestecisi İstemihan Taviloğlu, aynı zamanda yüzlerce öğrenci yetiştiren eğitimci ve saygın müzik kuramcısıydı. 2006’da 60 yaşında hayata veda ettiğinde geriye 30’a yakın eser, üçü tercüme olmak üzere yayımlanmamış beş kitap bıraktı. Aradan geçen zamanda ne kitapları ne de müziklerinden besteci profili oluşturabilecek seçki albüm yayımlanabildi. Bu çalışma Taviloğlu’nu gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla hazırlandı. Öğretmeni, arkadaşları, öğrencileri ve ailesinden 76 tanığın gözünden iyi bir müzik kuramcısı ve besteciyi, hatta bunun ötesinde yeri kolay doldurulamayacak nazik ve özverili bir eğitimciyi tanıyacaksınız.”
Fazıl Say öğrencisiydi
Böyle kitapların yalnız bir kişiyi değil, Türkiye’deki bestecileri, öğretim üyelerini tanıtması açısından da önemini her zaman vurgularım.
Gerçekten de yalnız özel teşebbüs değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da bu bestecilerin CD’lerini yapmasını sık sık yazarım. Çünkü müzik tarihimizi belgelemek için besteciler, icracılar hakkındaki bilgi kadar, beste örneklerine de herkesin erişebilmesi gerekir.
‘Sunu’da Google’da arama yapıldığında 3 bin 840 sonuçla karşılandığını, YouTube’da eserlerinden oluşan 30 civarında videonun 24 saat döndüğünü, izlenme sayısının 35 bini bulduğunu, iki piyano eserinin Yeşim Gökalp’in CD’lerinde yer aldığını öğrendiğinde gurur duyacağını belirtiyor. Mahir Cetiz, Fazıl Say, Sabri Tuluğ Tırpan’ın da öğrencileri olduğunu anımsatıyor. Yedig, kitabın hazırlanış sürecini de yazmış.
Kitap şu bölümlerden oluşuyor:
◊ Öğrencileri anlatıyor
◊ Öğretmeni anlatıyor
◊ Arkadaşları anlatıyor
◊ Ailesi anlatıyor
◊ İstemihan Taviloğlu anlatıyor
◊ Bağlantı kurulup bilgi alınamayan kişiler
◊ 25 fotoğrafla bir ömür
◊ İki şiir
◊ Kronoloji
◊ Eserleri
◊ Diskografya
◊ Adının geçtiği tezler
Kimler ne söylemiş?
◊ Muammer Sun: Halk müziğiyle daha fazla ilgilenmesini arzu ederdim. Klarnet konçertosunu yazarken görüşümü almıştı.
◊ Hande Dalkılıç: Öğrencisiyle empati kurardı, bu özelliğiyle bana öğretmenlikte ışık tuttu.
◊ Fazıl Say: Sevecen ve özenli bir öğretmendi. Başarımızda önemli bir payı var.
◊ Gürer Aykal: Klarnet Konçertosu’nun ilk icrası onu şaşırtmış ve sevindirmişti.
İyi bir bestecinin, öğretmenin şiiriyle yazıyı bitirelim:
Şiirin adı, ‘Sanma ki’...
Sanma ki umutluyum, iyimserim
Düşlerim
Kör testereler
Ve
Asit saçan buhurdanlıklar
Bir de...
Kocaman denizanasında hasretlerim...
Anıların izinde bir besteci
Serhan Yedig’in hazırladığı ‘Anılardaki İstemihan Taviloğlu’ kitabı iyi bir bestecinin yaşamını, müziğini; onu tanıyanların, öğrencilerinin, müzik dünyasından bazı adların anılarının toplandığı yararlı bir çalışma.
Gerek Türk müziği gerek Batı müziği bestecilerimiz hakkında yeni yeni çalışmalar raflarda görünmeye başladı. Serhan Yedig, ‘Anılardaki İstemihan Taviloğlu’ kitabının arka kapak yazısında bir durum muhasebesi yapıyor:
“Türkiye’de yazılan ilk klarnet konçertosunun bestecisi İstemihan Taviloğlu, aynı zamanda yüzlerce öğrenci yetiştiren eğitimci ve saygın müzik kuramcısıydı. 2006’da 60 yaşında hayata veda ettiğinde geriye 30’a yakın eser, üçü tercüme olmak üzere yayımlanmamış beş kitap bıraktı. Aradan geçen zamanda ne kitapları ne de müziklerinden besteci profili oluşturabilecek seçki albüm yayımlanabildi. Bu çalışma Taviloğlu’nu gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla hazırlandı. Öğretmeni, arkadaşları, öğrencileri ve ailesinden 76 tanığın gözünden iyi bir müzik kuramcısı ve besteciyi, hatta bunun ötesinde yeri kolay doldurulamayacak nazik ve özverili bir eğitimciyi tanıyacaksınız.”
Fazıl Say öğrencisiydi
Böyle kitapların yalnız bir kişiyi değil, Türkiye’deki bestecileri, öğretim üyelerini tanıtması açısından da önemini her zaman vurgularım.
Gerçekten de yalnız özel teşebbüs değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da bu bestecilerin CD’lerini yapmasını sık sık yazarım. Çünkü müzik tarihimizi belgelemek için besteciler, icracılar hakkındaki bilgi kadar, beste örneklerine de herkesin erişebilmesi gerekir.
‘Sunu’da Google’da arama yapıldığında 3 bin 840 sonuçla karşılandığını, YouTube’da eserlerinden oluşan 30 civarında videonun 24 saat döndüğünü, izlenme sayısının 35 bini bulduğunu, iki piyano eserinin Yeşim Gökalp’in CD’lerinde yer aldığını öğrendiğinde gurur duyacağını belirtiyor. Mahir Cetiz, Fazıl Say, Sabri Tuluğ Tırpan’ın da öğrencileri olduğunu anımsatıyor. Yedig, kitabın hazırlanış sürecini de yazmış.
Kitap şu bölümlerden oluşuyor:
◊ Öğrencileri anlatıyor
◊ Öğretmeni anlatıyor
◊ Arkadaşları anlatıyor
◊ Ailesi anlatıyor
◊ İstemihan Taviloğlu anlatıyor
◊ Bağlantı kurulup bilgi alınamayan kişiler
◊ 25 fotoğrafla bir ömür
◊ İki şiir
◊ Kronoloji
◊ Eserleri
◊ Diskografya
◊ Adının geçtiği tezler
Kimler ne söylemiş?
◊ Muammer Sun: Halk müziğiyle daha fazla ilgilenmesini arzu ederdim. Klarnet konçertosunu yazarken görüşümü almıştı.
◊ Hande Dalkılıç: Öğrencisiyle empati kurardı, bu özelliğiyle bana öğretmenlikte ışık tuttu.
◊ Fazıl Say: Sevecen ve özenli bir öğretmendi. Başarımızda önemli bir payı var.
◊ Gürer Aykal: Klarnet Konçertosu’nun ilk icrası onu şaşırtmış ve sevindirmişti.
İyi bir bestecinin, öğretmenin şiiriyle yazıyı bitirelim:
Şiirin adı, ‘Sanma ki’...
Sanma ki umutluyum, iyimserim
Düşlerim
Kör testereler
Ve
Asit saçan buhurdanlıklar
Bir de...
Kocaman denizanasında hasretlerim...