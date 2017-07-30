Anadolu’yu Türk bestecilerinden dinlemek

BİR ülkenin müziği, o ülkenin sesi olarak değerlendirilir, bir yandan da uygarlık düzeyini gösterir.

Piyanist Yeşim Gökalp’in ‘Mavi Anadolu’ CD’si bizim bestecilerimizin Anadolu’dan esinlenerek çoksesli müziğimize katkılarını sunuyor.

Gökalp bu konuda çalışmalarıyla tanınmış bir piyanist, daha önceki CD’lerindeki çalışmalarını dinlediğinizde Türk bestecilerinin yapıtlarını nasıl icra ettiğini görürsünüz.

Ayrıca değişik müzik türlerinde Anadolu’nun sesini bize iletenlerin listesini bu CD’lerle zenginleştireceksiniz.

Yeşim Gökalp’in daha önceki CD’leri:





‘Türk Piyano Ezgileri’, ‘Türk Çocuk Parçaları’, ‘Çağdaş Minyatürler’ adlarını taşıyor.

Böyle CD’lerde açıklayıcı, aydınlatıcı bilgileri kitapçıkta ararım. CD’nin önemini, neden dinlemek gerektiğini, içindeki parçaların müzik türü ve şayet varsa müzik tarihi içindeki yerini, bestecinin çalışmaları içindeki özgünlüğünü okumak isterim.

Seyit Töre’nin kitapçığın başındaki ‘Mavi Anadolu’ başlıklı yazısı, gerek bestecilerin, gerek eserlerinin tanıtımı açısından çok yararlı bir çalışma.

Bir de burada yer alan parçaların ilk kez kaydedilmesi, müzik tarihimiz açısından oldukça önemli bir girişim.

Müzik dünyamızın önemli eğitimcilerinin bestelerinin de bu CD’de yer almasını sağlayan, kayıttan önceki çalışmaların önemini de bize anımsatıyor Seyit Töre. Ardından Yeşim Gökalp ile birlikte çalışmalarının stüdyo kaydı sonlanıncaya kadar devam ettiğini belirtiyor.

Seyit Töre’nin kitapçıkta ayrıca, albümde yer alan bestecilerin yaşamlarını ve CD’deki besteler üzerine de yorumlarını okuyabilirsiniz.

Çoksesli müziğimizin usta bestecilerinden Anadolu esintilerini özellikle genç kuşak müzikçilerin dinlemesini isterim.

Pazar gününüzü Türk müziğinin özgün eserlerine ayırmanızı sağlayacak, müzik beğeninizin düzeyini arttıracak bir çalışma.

Bu CD’leri ben sadece birer albüm olarak dinlemiyorum.

Cumhuriyet’in, müziğimizi çağdaşlaştırmasının örnekleri olarak sayıyorum.

CD’de İlhan Baran (1934–2016), Hasan Ferid Alnar (1900–1978), Necil Kâzım Akses (1908–1999), Mithat Fenmen’in (1916–1982) toplam yedi bestesi yer alıyor.

BALKANLAR’DAN GELEN SESLER





SOPRANO Ece İdil ve piyanist Metin Ülkü’nün, ‘Balkanlardan’ adlı son albümünün başında yer alan “Neden bu şarkıları seçtim?” yazısını okuyalım:

“Yıllar içinde Osmanlı topraklarında bulunan ülkelerin doğurdukları müziklerde ortak bir nokta yakaladım.

Kimlikler farklı olmasına rağmen, şekilsel olarak ritim, dans ve motif birliği, içerik olarak da kırsal kesim insanının doğa ile bütünleşerek yaşama aynı pencereden esprili bakışı oldum olası beni hep bu şarkıların içine çekmiştir.”

Parçaları Metin Ülkü yeniden düzenlemiş.

CD vesilesiyle önemli çalışmalarıyla Orhan Tanrıkulu’nu da anıyoruz.

‘Balkanlardan’ CD’sini dinlerken birçoğumuz bu icralarla birlikte sözleri mırıldanacaktır.

Albümde, Macar Halk Şarkıları, Kırım Türküleri, Rumeli Türküleri ve Sefarad Halk Şarkıları şeklinde dört ana bölümde eserler yer alıyor.

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İKİ albümü* de dinleyin Türk bestecilerinin ve geniş coğrafyalara yayılmış halk ezgilerinin zenginliğini keşfedin.



(*) Her iki CD de A.K. Müzik etiketiyle yayımladı.

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