Altın Düetler’i dinlerken

Erol Evgin, dinlediğim, icrasını sevdiğim müzisyenlerin başında geliyor.
Yalnız solo şarkılarını değil, daha önce çıkan birinci Altın Düetler’i de dinlemiştim, şimdi de Altın Düetler 2’yi* dinledim.
Düetler benim müzik anlayışıma uygundur. İki ayrı solistin aynı parçayı icrası bir ses zenginliği getirir besteye.
Ayrıca Hisseli Harikalar Kumpanyası’nda yalnız müzisyenliği ele değil roldeki başarısıyla da belleğimde yer etmiştir.
Evgin’le her yıl karşılaştığımız yerlerden biri de Evin Sanat Galerisi’dir.
Her yıl galeride düzenlenen Nuri İyem Resim Yarışması’nda karşılaşırız, o ziyareti ihmal etmez.
Albümün özelliğini Erol Evgin şöyle tanıtıyor:
“Mayıs 2016’da müzikseverlerle buluşan ‘Altın Düetler’ yakın tarihimize fon müziği olmuş , anılarımıza sinmiş, Türk pop müziğinin altın şarkılarına bir ‘Kadın Dokunuşu’ idi. Albüm o kadar ilgi gördü ki, ‘Altın Düetler 2’yi hazırlamak bir görev oldu benim için. Bu büyük ilginin yanı sıra iki önemli nedenim daha vardı ‘Altın Düetler 2’ için: Unutulmaz şarkılarımızın bir kısmı albümde yer almamıştı. İkinci nedenim ise birlikte düet yapmak istediğim çok değerli kadın sanatçı dostlarım vardı. Böylece ‘Altın Düetler 2’ için kolları sıvadık. Özenli bir çalışma ile onlarca eser içinden 12 şarkı seçtik. Ülkemizin en güçlü kadın sesleri, sağ olsunlar kırmadılar beni.
Bu albümde de kadim dostlarım Çiğdem Talu ve Melih Kibar’ı özlem ve minnetle anıyorum.
Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”
Erol Evgin’in teşekkür listesi uzun, ben bir bölümünü aldım.
CD’lerde long play’lerde sanatçıların biyografilerine yer verilir, ne yazık ki çoğunda söz yazarının, bestecinin adı birer satırla anılır, başka bilgi yoktur.
Oysa bu CD’yi, long play’i dinleyene de bu bilgi aktarılmalıdır. Erol Evgin vefa sözünü unutmamış.
Albümde Melih Kibar-Çiğdem Talu ikilisinin besteleri:
Deli Divane
Tüm Bir Yaşam
Bir Bakışın Yetti
Etme Eyleme
Bizim Tango
Çiğdem Talu (1939-1983)
Melih Kibar (1951-2005)
Albümün ortaya çıkmasında çalışmalarıyla, besteleriyle, sözleriyle katkıda bulunanlar:
Sezen Aksu
Zeynep Talu
Dr. Selma Çuhacı
Ethel Kibar
Merve Kibar
Yavuz Hakan Tok
*
DÜETE katılanlar ve söyledikleri besteler:
Ajda Pekkan / İçimdeki Fırtına
Atiye / Tüm Bir Yaşam
Ceylan Ertem / Sitem
Demet Sağıroğlu / Yeter
Deniz Seki / Bir İlkbahar Sabahı
Farah Zeynep Abdullah / Sen Unutulacak Kadın mısın
Funda Arar / Deli Divane
Kalben / Bizim Tango
Nil Karaibrahimgil / Canım Benim
Şebnem Keskin / İbadetim
Zara / Bir Bakışın Yetti
Ziynet Sali / Etme Eyleme
....................................
(*) Universal
Altın Düetler’i dinlerken
Erol Evgin, dinlediğim, icrasını sevdiğim müzisyenlerin başında geliyor.
Yalnız solo şarkılarını değil, daha önce çıkan birinci Altın Düetler’i de dinlemiştim, şimdi de Altın Düetler 2’yi* dinledim.
Düetler benim müzik anlayışıma uygundur. İki ayrı solistin aynı parçayı icrası bir ses zenginliği getirir besteye.
Ayrıca Hisseli Harikalar Kumpanyası’nda yalnız müzisyenliği ele değil roldeki başarısıyla da belleğimde yer etmiştir.
Evgin’le her yıl karşılaştığımız yerlerden biri de Evin Sanat Galerisi’dir.
Her yıl galeride düzenlenen Nuri İyem Resim Yarışması’nda karşılaşırız, o ziyareti ihmal etmez.
Albümün özelliğini Erol Evgin şöyle tanıtıyor:
“Mayıs 2016’da müzikseverlerle buluşan ‘Altın Düetler’ yakın tarihimize fon müziği olmuş , anılarımıza sinmiş, Türk pop müziğinin altın şarkılarına bir ‘Kadın Dokunuşu’ idi. Albüm o kadar ilgi gördü ki, ‘Altın Düetler 2’yi hazırlamak bir görev oldu benim için. Bu büyük ilginin yanı sıra iki önemli nedenim daha vardı ‘Altın Düetler 2’ için: Unutulmaz şarkılarımızın bir kısmı albümde yer almamıştı. İkinci nedenim ise birlikte düet yapmak istediğim çok değerli kadın sanatçı dostlarım vardı. Böylece ‘Altın Düetler 2’ için kolları sıvadık. Özenli bir çalışma ile onlarca eser içinden 12 şarkı seçtik. Ülkemizin en güçlü kadın sesleri, sağ olsunlar kırmadılar beni.
Bu albümde de kadim dostlarım Çiğdem Talu ve Melih Kibar’ı özlem ve minnetle anıyorum.
Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”
Erol Evgin’in teşekkür listesi uzun, ben bir bölümünü aldım.
CD’lerde long play’lerde sanatçıların biyografilerine yer verilir, ne yazık ki çoğunda söz yazarının, bestecinin adı birer satırla anılır, başka bilgi yoktur.
Oysa bu CD’yi, long play’i dinleyene de bu bilgi aktarılmalıdır. Erol Evgin vefa sözünü unutmamış.
Albümde Melih Kibar-Çiğdem Talu ikilisinin besteleri:
Deli Divane
Tüm Bir Yaşam
Bir Bakışın Yetti
Etme Eyleme
Bizim Tango
Çiğdem Talu (1939-1983)
Melih Kibar (1951-2005)
Albümün ortaya çıkmasında çalışmalarıyla, besteleriyle, sözleriyle katkıda bulunanlar:
Sezen Aksu
Zeynep Talu
Dr. Selma Çuhacı
Ethel Kibar
Merve Kibar
Yavuz Hakan Tok
*
DÜETE katılanlar ve söyledikleri besteler:
Ajda Pekkan / İçimdeki Fırtına
Atiye / Tüm Bir Yaşam
Ceylan Ertem / Sitem
Demet Sağıroğlu / Yeter
Deniz Seki / Bir İlkbahar Sabahı
Farah Zeynep Abdullah / Sen Unutulacak Kadın mısın
Funda Arar / Deli Divane
Kalben / Bizim Tango
Nil Karaibrahimgil / Canım Benim
Şebnem Keskin / İbadetim
Zara / Bir Bakışın Yetti
Ziynet Sali / Etme Eyleme
....................................
(*) Universal