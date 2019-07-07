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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Altın Düetler’i dinlerken

7 Temmuz 2019

Erol Evgin, dinlediğim, icrasını sevdiğim müzisyenlerin başında geliyor.

Yalnız solo şarkılarını değil, daha önce çıkan birinci Altın Düetler’i de dinlemiştim, şimdi de Altın Düetler 2’yi* dinledim.

Düetler benim müzik anlayışıma uygundur. İki ayrı solistin aynı parçayı icrası bir ses zenginliği getirir besteye.

Ayrıca Hisseli Harikalar Kumpanyası’nda yalnız müzisyenliği ele değil roldeki başarısıyla da belleğimde yer etmiştir.

Evgin’le her yıl karşılaştığımız yerlerden biri de Evin Sanat Galerisi’dir.

Her yıl galeride düzenlenen Nuri İyem Resim Yarışması’nda karşılaşırız, o ziyareti ihmal etmez.

Altın Düetler’i dinlerken

Albümün özelliğini Erol Evgin şöyle tanıtıyor:

“Mayıs 2016’da müzikseverlerle buluşan ‘Altın Düetler’ yakın tarihimize fon müziği olmuş , anılarımıza sinmiş, Türk pop müziğinin altın şarkılarına bir ‘Kadın Dokunuşu’ idi. Albüm o kadar ilgi gördü ki, ‘Altın Düetler 2’yi hazırlamak bir görev oldu benim için. Bu büyük ilginin yanı sıra iki önemli nedenim daha vardı ‘Altın Düetler 2’ için: Unutulmaz şarkılarımızın bir kısmı albümde yer almamıştı. İkinci nedenim ise birlikte düet yapmak istediğim çok değerli kadın sanatçı dostlarım vardı. Böylece ‘Altın Düetler 2’ için kolları sıvadık. Özenli bir çalışma ile onlarca eser içinden 12 şarkı seçtik. Ülkemizin en güçlü kadın sesleri, sağ olsunlar kırmadılar beni.

Bu albümde de kadim dostlarım Çiğdem Talu ve Melih Kibar’ı özlem ve minnetle anıyorum.

Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Erol Evgin’in teşekkür listesi uzun, ben bir bölümünü aldım.

CD’lerde long play’lerde sanatçıların biyografilerine yer verilir, ne yazık ki çoğunda söz yazarının, bestecinin adı birer satırla anılır, başka bilgi yoktur.

Oysa bu CD’yi, long play’i dinleyene de bu bilgi aktarılmalıdır. Erol Evgin vefa sözünü unutmamış.

Albümde Melih Kibar-Çiğdem Talu ikilisinin besteleri:

Deli Divane

Tüm Bir Yaşam

Bir Bakışın Yetti

Etme Eyleme

Bizim Tango

Çiğdem Talu (1939-1983)

Melih Kibar (1951-2005)

Albümün ortaya çıkmasında çalışmalarıyla, besteleriyle, sözleriyle katkıda bulunanlar:

Sezen Aksu

Zeynep Talu

Dr. Selma Çuhacı

Ethel Kibar

Merve Kibar

Yavuz Hakan Tok

*

DÜETE katılanlar ve söyledikleri besteler:

Ajda Pekkan / İçimdeki Fırtına

Atiye / Tüm Bir Yaşam

Ceylan Ertem / Sitem

Demet Sağıroğlu / Yeter

Deniz Seki  / Bir İlkbahar Sabahı

Farah Zeynep Abdullah  / Sen Unutulacak Kadın mısın

Funda Arar  / Deli Divane

Kalben  / Bizim Tango

Nil Karaibrahimgil  / Canım Benim

Şebnem Keskin / İbadetim

Zara / Bir Bakışın Yetti

Ziynet Sali / Etme Eyleme

....................................

(*) Universal

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