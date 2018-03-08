Almanak meraklısıyım

ALMANAKLARI merakla beklerim. Çünkü insan belleğinin unutkanlığına karşı en güvenilir hatırlatıcıdır.

Zaman zaman bir önceki yılda ne olduğunu öğrenmek istersiniz. Ayrıca bir araştırmacıysanız, bu yıllıklar sizin için vazgeçilmez başvuru kitaplarıdır.

Önceki yıllarda almanaklar/yıllıklar okur bulurdu. Hâlâ başvuru gereği duyduğum yıllık Varlık Yıllığı’dır benim.

Bir yılın bütün sanat dallarının genel bir değerlendirmesini o yıllıkta bulurduk. En çok yararlandığım da Sami N. Özerdim’in bibliyografyasıydı.

‘Hürriyet Almanak 2017’ çıkar çıkmaz sayfalarını çevirmeye başladım.

Her kitabın kapağını yazmalı önce: “Fotoğraflarla Yılın Olayları

Hürriyet Almanak 2017

Hürriyet Yazarları Çok Konuşulan Gelişmeleri Kaleme Aldı”.

Hareketli bir yıl geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Askeri ve siyasi ortamı hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz.

Almanak’a baktığınızda, dünden bugüne devrolan birçok olayın da başlangıcını öğrendiğimiz için bugünü daha gerekçeli biçimde değerlendirmemiz mümkün oluyor.

Hürriyet okuru gazetesinde günü gününe okuduklarını toplu biçimde gördüğünde yılı bir bütün içinde değerlendirmenin önemini fark edecektir.

Almanak’ın kapağında yılı özetleyen altı fotoğraf var.

Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı ve yazısı: Yeniden Genel Başkan.

İkinci fotoğraf: Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü. Kılıçdaroğlu’nun elinde ‘Adalet’ yazılı bir afiş.

Üçüncü fotoğraf: Fenerbahçe’nin şampiyonluğu. Avrupa’nın Zirvesinde.

Dördüncü fotoğraf: Şampiyonun Vedası. Naim Süleymanoğlu.

Beşinci fotoğraf: Darbeciler Yargı Önünde. FETÖ sanıklarının mahkemeye götürülüşü.

Altıncı fotoğraf: Fransa’ya Genç Lider. Macron ve eşi.

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ALMANAK’ın ilk yazısı Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ’nın “Zor bir yılın anatomisi” başlığını taşıyor.

Bilâ, bir yılın önemli olaylarını sıraladıktan sonra Hürriyet’in bunları nasıl yansıttığını vurguluyor:

“Hürriyet 2017 yılının bu sert gündemini, objektif bir bakış açısıyla ve çok sesli yayıncılığıyla yıl boyu okurlarına ulaştırdı.”

Yazısını şöyle noktalıyor:

“Hürriyet aynı gazetecilik çizgisini 2018’de de sürdürecek.”

Yayın Yönetmeni ve arkadaşları başarılı bir seçim yapmışlar. Sayfa düzenine gelince.

Her güne bir sayfa ayrılmış. Fotoğraflar ve yazılar bir denge içinde sunulmuş.

Sayfanın üstünde ve altında küçük notlar halinde özet haberler, okur için yararlı. Çünkü bazı okurlarımız, benim gibi olanlar, asıl o küçük haberleri okuyarak, kendi meraklarına yarayacak bilgi açılımı da sağlayabilirler.

Otuza yakın Hürriyet yazarı da haberin ardını irdeleyen yazılarıyla Almanak’ta yer alıyor.

Almanak/yıllık yapmanın güçlüğünü bilirim. Malzemeler arasında boğulur insan. Önem derecesini tayinde tartışmalar yapılır.

Hangi fotoğraf, hangi haber, hangi yazı geçen yılı yansıtacaktır.

Doğrusu her gün okuduğum gazetem Hürriyet’in habere yaklaşımı iyi özetlenmiş.

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EMEK verenlerin adını vereceğim, çalışmaları için kutlayacağım da.

Yayın Yönetmeni:

Ateş Yalazan.

Editörler: Mustafa Bakacak - Deniz Dallı.

Görsel Yönetmen:

Şaziye Vardar.

Fotoğraf Editörü:

Umut Veis.

Tasarım Uygulama:

İdil Deniz.

Ofset Hazırlama:

Sedat Sungur.