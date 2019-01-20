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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Alâeddin Yavaşça’ya ‘Vefa’!

20 Ocak 2019

Geçen hafta Dr. Alâeddin Yavaşça bestelerini dinledim.

Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülü’nü aldığında, törende bulunmuş, anılarından bir bölümünü dinlemiştim.

Aylin Şengün Taşçı’nın çıkardığı uzunçalarda Yavaşça’nın 13 bestesi seslendirilmiş. Adı: Vefa(1).

Sanatçı onunla karşılaşmasını, ona duyduğu saygıyı uzunçaların iç kapağında yazmış:

“Yolumu Türk müziğine doğru çevirmeye karar verdiğim zaman en büyük şansım rahmetli hocam Necdet Yaşar ile birlikte sevgili Alâeddin Yavaşça Hocamın da karşıma çıkmasıydı. Necdet Hocam hâlâ çalıştığım İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’na girebilmem için kendi değerlendirmesi ardından sesimi dinleyerek ikinci onayı vermesi ricasıyla beni Alâeddin Hocamın o dönem başhekim olarak çalıştığı Haseki Hastanesi’ne gönderdiğinde, munis tavırları, sımsıcak bakışları ve gülen yüzüyle bana büyük bir rahatlık ve güven vermişti. Rahmi Bey’in Hisarbuselik makamındaki ‘Bir nev-civansın,şuh-i cihansın’ sözleriyle başlayan şarkısını okumuştum. ‘Aferin Aylin, güzel okudun’ dedi.”

Alâeddin Yavaşça’ya ‘Vefa’

LP’de yer alan besteler :

A yüzü:

1. Hicaz şarkı: Ümitsiz bir aşka düştüm, 2. Rast şarkı: Senden uzak günlerim, 3. Hicazkâr şarkı: Sarı mimozamsın sen benim, 4. Hicaz şarkı: Ne günah etse açılmaz iki gönlün arası, 5. Kürdilihicazkâr şarkı: Mavi gök mavi deniz, 6. Hicaz şarkı: Kız sen ne güzelsin sana gençler tapacaklar.

B yüzü:

1. Hicaz şarkı: Kimseyi böyle perişan etme Allah’ım yeter, 2. Hüseyni şarkı: Gülen gözlerinin manası derin, 3. Nihavend şarkı: Gönlümün bülbülüsün,
4. Hicaz şarkı: Gönlümü aldın güzel, 5. Kürdilihicazkâr şarkı: Geçmesin günümüz sevgilim yasla, 6. Hicaz şarkı: Boğaziçi
şen gönüller yatağı, 7. Rast tango: Beni sevdiğini söyle.

Bu besteleri dinledikten sonra, bana kalırsa dinlemeden önce editörlüğünü Sinan Sipahi’nin üstlendiği Alâeddin Yavaşça (2) kitabını okuyun. Sunuş’ta, Yavaşça Arşivi’nden söz ediliyor.

Abdülkadir Meragi’den itibaren yavaş yavaş günümüze gelmek suretiyle, bilinmeyen veya az bilinen klasik eserleri, klasik anlayışta ve eski icra tarzını koruyarak, radyoda kendi önerisiyle kurulan ve şefliğini yaptığı Klasik Türk Musikisi Erkekler Korosu’na icra ettirip bunu kayıt altına alması.

Kitabın başında Hasan Oral Şen’in ‘Yavaşça Biyografisi ve Yavaşça Anlatıyor’ bölümü yer alıyor. Yavaşça’nın hayatını, ailesini, mesleğe girişini, müzik dünyasındaki yükselişini bu bölümden öğrenebilirsiniz.

Türkiye’de Türk müziğinin tarihine bir usta tarafından düşülmüş önemli dipnotları.

İlgiyle okuduğum sayfalar, Yavaşça’nın besteciler, icracılar hakkındaki görüşleri. Bildiğimiz, sevdiğimiz, dinlediğimiz adların onun tarafından değerlendirilmesinin ne kadar önem taşıdığını belirtmeye gerek duymuyorum.

Sadece müzik açısından değil, kişi portrelerinin de ustaca tasvir edildiği bir bölüm olarak bunu yorumluyorum.

Anıların izinde müzik dünyasının büyüklerinin bir anılar demetinde anlatılması, kitabın zevkle okunurluk özelliğini arttırıyor.

TÜRK müziğinin büyük adlarından Alâeddin Yavaşça’ya şifalar diliyorum.

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(1) Plak ve ben. Üretici firma.

Abbey Road Studios - Made in Great Britain

(2) Kültür ve Turizm Bakanlığı Anma ve Armağan Kitapları Dizisi

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